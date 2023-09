Otegi avisa a Sánchez de que no le apoyará gratis y ERC exige ya una ley de amnistía

Bildu y ERC, cuyos votos son clave para una hipotética investidura de Pedro Sánchez, insisten en sus condiciones para prestar su apoyo al presidente del Gobierno en funciones. Por un lado, el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, dijo ayer que "aspirar a gobernar sin dar nada a cambio tampoco tiene sentido", aunque no detalló qué es lo que exigirán a cambio de los votos de su partido.

ERC, en cambio, como viene siendo habitual en las últimas semanas, sí fija en público sus condiciones, al igual que Junts. La secretaria general adjunta y portavoz republicana, Marta Vilalta, dijo ayer que su partido no renuncia a aprobar la amnistía para los condenados del procés antes de investir a Sánchez: "Ahora mismo el calendario lo hace posible, por eso, insisto, no perdamos más tiempo", señaló en una entrevista de en La 1.

Las declaraciones de Arnaldo Otegi tuvieron lugar en una comparecencia en la que anunció que Bildu ha convocado una manifestación "nacional" el próximo 18 de noviembre en Bilbao con la intención de impulsar el "debate territorial" que, a su juicio, ocupará el centro de la agenda política en los próximos meses.

Otegi indicó que en esa fecha ya estará despejada la incógnita de la investidura en España. A su juicio, la reivindicación de que se abra el debate sobre el modelo de Estado será pertinente tanto si se repiten elecciones como si se forma Gobierno.

Sobre la investidura, eludió comentar la estrategia de Junts o ERC y defendió que prefiere "mantener un prudente silencio", ya que "hay que hacer una obra de orfebrería" para alcanzar acuerdos. No obstante, aseguró que "aspirar a gobernar sin dar nada a cambio tampoco tiene sentido, no es razonable". "Nosotros seguiremos por el mismo camino: poco ruido y mucho trabajo. Nosotros dijimos desde el primer día que apoyaríamos la investidura, hay gente que cree que es mejor estrategia poner líneas rojas en público; este no es nuestro estilo", añadió.

En cambio, ERC sí habla alto y claro en público. Marta Vilalta dejó claro que la amnistía a los líderes del procés debe producirse antes de una hipotética investidura de Pedro Sánchez si este quiere contar con los votos de los independentistas. En este sentido, Vilalta señaló que una eventual ley de amnistía significa "hablar de justicia, reparación y de terminar con una situación absolutamente injusta de persecución que afecta a muchísimas personas".

Por otro lado, en relación al uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados, Vilalta aseguró que los diputados de ERC utilizarán el catalán "desde el minuto uno", como también lo harán los de Junts y el BNG (en este caso, el gallego), como han anunciado ambas formaciones. "Vamos a ejercer este derecho, vamos a hablar en nuestra lengua. Esto es un punto de riqueza, de respeto a este Estado plurinacional", indicó la portavoz republicana