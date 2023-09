La 'vuelta al cole' de los maestros de especial: "Son días intensos, pero los niños te lo hacen muy fácil porque se adaptan muy rápido"

Era momento de retomar el ritmo escolar. Tras unas ansiadas vacaciones de verano, miles de alumnos con necesidades educativas especiales, derivadas de una discapacidad, han vuelto esta semana a las aulas de la mano de sus terapeutas y profesores de educación especial. Pero, mientras ellos esperaban, entre nervios, el reencuentro con sus compañeros y profesores, sus maestros preparaban, con empeño e ilusión, el regreso de sus alumnos a clase. "Son días de mucha alegría, pero también de muchísimo trabajo", asegura Elisa Peinado, maestra de ‘El Cole de Celia y Pepe’, colegio de educación especial de la Fundación Querer, especializado en alumnos con enfermedades raras y trastornos neurológicos que afectan al aprendizaje, la comunicación y el lenguaje.

Los alumnos de especial volvían esta semana al cole, pero sus maestros y terapeutas aterrizaron unos días antes en las aulas. Tocaba dejar todo listo para la llegada de sus alumnos. Una parte de su trabajo, quizás, más desconocida y poco visible. "Nos dedicamos a organizar el material que hay en las clases para ver qué es lo que se va a necesitar en este curso. También organizamos los horarios de las terapias de los niños. Al final, siempre intentamos que, las terapias que tienen (psicología, logopedia y terapia ocupacional) no coincidan porque no queremos sobrecargar al alumno ni que se pierda clases importantes", asegura María Zaballos, logopeda de Infantil en el centro.

Todas estas tareas se realizan de forma individualizada: "Depende del grupo, tienes que hacer una selección de materiales, porque no te sirve todo para todos ni todo el tiempo", señala Carolina Pérez, maestra de Audición y Lenguaje (AL) y coach educativa. Además, cuenta, los primeros días aprovechan para pedir a las familias toda la información y novedades sobre el niño, tanto personales como clínicas: "En los más pequeños, todo lo que tiene que ver con hábitos, rutinas y necesidades básicas porque suele haber muchos cambios".

Anticipación a sus alumnos

Para los niños con discapacidad intelectual suele ser más difícil adaptarse a nuevas rutinas. Por ello, es importante que las familias trabajen los días previos la vuelta al colegio y los cambios que implica. Para facilitar este proceso, el colegio les envía unos días antes un vídeo para que lo trabajen con los niños, donde los tutores, acompañados del terapeuta de referencia, les saludan, enseñan su clase e incluso dónde se van a sentar o cuál será su estantería. "Eso les ayuda a ir anticipando un poco esa rutina que va a comenzar, a ver esa cara conocida o que se va a hacer conocida y también ese espacio porque habrá momentos en los que cambien de clase", explica Peinado.

"Muchos están bastante nerviosos de cara a empezar el cole, y necesitan esa anticipación, sobre todo cuando hay problemas en el lenguaje, para que ellos puedan estructurarse", señala la maestra. Por ello, recomiendan a las familias que, "unos días antes, vayan retomando los horarios que tenían antes de las vacaciones y no tengan tantos momentos con la tablet, sino pequeños momentos de aproximación a un ratito de trabajo", asegura Peinado.

Muchos están bastante nerviosos de cara a empezar el cole y necesitan esa anticipación

Un recurso muy útil para que los padres puedan anticipar esta vuelta a las aulas es también "leer cuentos con personajes conocidos que tratan el tema de la vuelta al cole o hacer juegos de mesa para que se vayan acostumbrando a estar sentados", añade Zaballos. En el caso de los más pequeños, esto es aún más necesario ya que les cuesta más volver a adaptarse a las normas del aula.

Flexibilidad en los primeros días de clase

Cada niño es diferente y responde de una manera distinta a su primer día de clase, pero, por lo general, todos los alumnos de ‘El Cole de Celia y Pepe’ retomaron este miércoles felices la rutina. "Venían súper contentos, motivados, dándose abrazos entre ellos, con muchas ganas de comenzar y de contar cosas", señala Pérez. Muchos de ellos ya se conocen del curso anterior e incluso repiten aula, sin embargo, otros deberán afrontar cambios de tutor o de clase: "Es lo que más les cuesta, se quedan un poco descolocados, pero tardan solo un par de horas en habituarse a lo nuevo, en seguida se adaptan al cambio". No obstante, en el centro siempre intentan no hacer demasiados cambios: "Si cambian de tutor, por ejemplo, que no cambien de terapeuta".

Para facilitar esta transición, con los más pequeños, durante el primer día "presentamos a la profe nueva, a los terapeutas que va a haber, a sus compañeros... También elegimos el nombre de un animal para la clase entre todos y, durante la mañana, nos dedicamos a preparar material para decorar el aula que tenga que ver con nuestro nuevo nombre", cuenta Zaballos. Además, subraya, "es importante que conozcan el aula nueva y dónde están las cosas, la comida, el recreo, el aseo, etc. para que ellos puedan moverse con la mayor autonomía y seguridad posible".

Por otro lado, con los chicos de EBO aprovechan el primer día para ponerse al día de las vacaciones y poder, así, retomar el contacto. "En mi caso, les pedí que trajeran cositas de casa en relación con las vacaciones para dar significado a ese tiempo que llevamos sin vernos. Como a veces les cuesta contarlo, decidí crear una caja de las vacaciones con objetos y fotos para aprovechar ese contenido personal y armar estos primeros días también las asignaturas así", cuenta Pérez.

Dos alumnos de 'El Cole de Celia y Pepe' recordando el verano el primer día de clase CEDIDA

Los primeros días, en los que intentan, cuenta Pérez, "que no haya muchos estímulos y se vayan preparando los espacios con su participación, para formar esa idea de grupo de pertenencia", suelen ser más flexibles: "Les presentamos los cambios que va a haber, las asignaturas…". La próxima semana ya, explica, "retomaremos un poco más de normalidad y rigidez en el cumplimiento del horario de las clases y sesiones de terapias".

Además, durante el resto del mes, los maestros realizan una evaluación inicial en base a los informes de sus alumnos. "La evaluación es tanto a nivel pedagógico como terapéutico. Nos sirve como punto de partida, y es la que va a definir los siguientes pasos a dar", explica Peinado. De ahí saldrá la propuesta curricular, que entregan a los padres en octubre.

Los padres están tranquilos porque saben que los niños vuelven a recibir las terapias y el acompañamiento pedagógico que necesitan

Estrecha comunicación con las familias

La adaptación es muy sencilla para los niños de ‘El Cole de Celia y Pepe’. También para sus padres para quienes, salvo excepciones, la vuelta al cole no supone ningún nerviosismo extra. Están tranquilos ya que conocen que sus hijos estarán bien atendidos por profesionales especializados y volverán, además, a recibir sus terapias. "Están tranquilos porque saben que los niños retoman las terapias y el acompañamiento pedagógico que necesitan. Nuestros niños, con las características que tienen, necesitan tener una frecuencia en el input de información que reciben para no perder nada. Toda la estimulación que reciben durante el año, de repente, se corta y, aunque defendemos que haya momentos de verano en que tienen que descansar, llega un momento en el que necesitan retomar su terapia", explica Peinado.

La comunicación entre familias y profesores es continua, algo vital para lograr el máximo rendimiento del alumno. "Los primeros días mantenemos mucha comunicación a través de la plataforma Slack, sobre todo mandando muchas fotos para que vean que el niño está bien, que ha comido bien, cómo está con sus compañeros… Eso les tranquiliza mucho", asegura Zaballos. Este viernes, además, han podido conocer a los profesores y terapeutas que trabajarán con sus hijos y su clase. "La próxima semana nos reuniremos individualmente con ellos y ahí podemos ver sus expectativas y cómo acompañarlos", añade Pérez.

Maestros y terapeutas implicados con sus alumnos

Los niños y sus familias tienen que adaptarse de nuevo a la rutina, pero también los maestros y terapeutas que trabajan con ellos. "Son días intensos porque nosotros también venimos de vacaciones, pero es verdad que los niños te lo hacen muy fácil al ver que ellos se van adaptando tan rápido", asegura Zaballos. En el caso de Pérez y Peinado, tutoras de EBO, ambas repiten aula, por lo que la vuelta se hace menos complicada: "Cuando no hay cambio de clase, de alumno y familia es muchísimo más relajado y tienes menos trabajo a nivel de preparación del aula".

No obstante, no faltan los nervios: "Siempre estás a la expectativa de si encajarás con ellos, si se adaptarán bien al resto de compañeros porque quieres que estén bien. Los primeros días estamos muy pendientes de todos". También les generan cierta inquietud las familias, "quieres que se sientan escuchados, recoger información, calmar ansiedades o bajar expectativas. Al final, el vínculo que estableces con la familia, la seguridad y confianza que transmites es súper importante para que ellos también acompañen a los niños y rememos juntos en la misma dirección".

Venimos con muchas ideas de cara al curso que empieza. Son días frenéticos, de evaluaciones, creación de materiales, propuestas curriculares...

Pero si algo es común a todos los maestros de educación especial es su nivel de implicación. "Venimos con muchas ideas de cara al curso que empieza. Son días frenéticos, de evaluaciones, creación de materiales, propuestas curriculares...", explica Peinado. Además, saben que tratan con un perfil de alumnado complejo, que requiere una atención especial, tanto académica como emocional: "Hay niños que hacen la transición a un colegio de educación especial, eso es un paso muy duro y hay que saber empatizar y hacérselo lo más agradable posible a las familias y a ellos. Necesitamos tener inteligencia emocional, forma parte de nuestro trabajo, la familia es la comunidad educativa también y se establecen vínculos muy estrechos".