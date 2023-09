Volver a la rutina siempre cuesta, y más todavía cuando el periodo vacacional ha sido largo, como es el caso de los niños. Si el niño, además, tiene una discapacidad intelectual o autismo, entonces, la ‘vuelta al cole’ puede ser todavía más complicada, pues, aunque las rutinas son muy beneficiosas para su bienestar y su desarrollo, retomarlas tras un extenso periodo vacacional suele costar, al menos las primeras semanas.

Como explica Ana Ballesteros, psicóloga de Atemtia, el servicio de atención temprana y postemprana de Atades, "todas las personas, no solo las que tiene discapacidad, podemos tener problemas para adaptarnos a los cambios. Cuando son imprevistos, nos puede generar ansiedad, pero cuando son predecibles, como volver al colegio, tampoco implica que estemos preparados para poder hacerle frente con calma", que es algo que ocurre más frecuencia entre los niños con discapacidad intelectual.

Trabajar la proximidad de la vuelta al colegio, y los cambios que implica, desde casa y desde los centros escolares, puede ayudar a que el impacto sea menor y el periodo de adaptación -que dependerá de cada niño- sea más breve y llevadero.

Anticipar y planificar desde casa, clave para minimizar la ansiedad

A todos los niños, sea cual sea su edad y sus capacidades, hay que ir preparándoles para la vuelta al cole e ir amoldándoles al nuevo horario poco a poco, algo más imprescindible aún si el niño tiene discapacidad intelectual, pues son más propensos a verse afectados por los cambios bruscos de rutina.

Además de ir amoldando los horarios, sobre todo de descanso y comidas, más importante aun es ir preparándoles a nivel psicológico, por lo que, unos días antes -dependiendo de lo que necesite cada niño- debemos ir ‘introduciendo’ en nuestras rutinas domésticas la vuelta al cole. Para ello, podemos hacer muchas cosas, desde "preparar su mochila, acudir juntos a comprar material nuevo, recordar los nombres de los compañeros, de los profesores… La idea es ir informándoles, motivándoles… independientemente de la discapacidad o dificultad que tengan, debe ser un momento de ilusión en los niños".

Si el alumno tiene además autismo, podemos, como aconseja Autismo España, "repasar el listado del profesorado y de los niños y niñas con los que compartirá actividades, sobre todo si alguno ya no está o si se incorporará alguien nuevo. Utilizar fotografías u otro material visual puede contribuir a que les resulte más fácil".

Y, si es posible, visitar o enseñarle fotos del colegio, "de los espacios dónde realizarán las distintas actividades (aulas, patios, comedor, gimnasio…), saber dónde estarán sentados en clase y dónde guardarán sus materiales, etc."

La idea es ir informándoles, motivándoles… independientemente de la dificultad que tengan, debe ser un momento de ilusión en los niños

Esto es todavía más importante para niños cuyo cambio sea más drástico, es decir, los que cambian de etapa educativa, de colegio, de tipo de escolarización… "en estos casos es tremendamente importante hacer un previo, pero no ahora, sino, si el centro nuevo nos lo permite, incluso en julio, como una primera toma de contacto. Creemos que es muy importante porque al visualizarlo, no sólo utilizas las palabras, sino el canal visual, que hace que la persona también recoja más información y que prepare de manera más sencilla o accesible", explica Ana Ballesteros.

Además, unos días antes de la incorporación, podemos incluso hacer el mismo recorrido que vamos a hacer diariamente para llevarlos al colegio, "podemos ir enseñándoselo y verbalizando cosas como ‘vas a venir aquí, vas a hacer nuevos amigos’… le das información para que pueda asimilarla, sepa más o menos lo que va a pasar y lo afronte con menos estrés y nervios".

Menos nervios significa menos ansiedad, menos malestar y menos problemas de conducta, "cuando un niño entra en un colegio nuevo, con mogollón de estímulos, a priori, podemos pensar que les van a gustar, pero a una persona con discapacidad le puede crear inseguridad y va a estar más inquieto, más nervioso, le va a costar más concentrarse o entrar dentro de las nuevas dinámicas".

Podemos ensayar con él una conversación como si fuéramos un amigo, hablar sobre las vacaciones… y así lo preparamos a nivel de comunicación

Desde casa podemos también ‘ensayar’ algunas actividades que sabemos que van a hacer en el colegio los primeros días, como hablar de las vacaciones, "por ejemplo -aconseja Ballesteros- podemos ensayar con él una conversación como si fuéramos un amigo sobre las vacaciones, lo que han hecho durante el verano… y así prepararlos a nivel de interacciones sociales, de comunicación…".

Esto se puede hacer incluso con niños que necesiten sistemas de comunicación, como los alumnos con TEA, "tenemos que intentar que se vaya preparado para participar cuando el profe le pregunta, sea cual sea el sistema de comunicación que utilice".

Y si el niño no quiere volver al colegio, ¿qué podemos hacer? En estos casos, Ana Ballesteros recomienda una dosis de paciencia extra y más tiempo de anticipación, "no todos quieren volver, y es normal que, por los motivos que sean, no lo vean como algo motivador, les crea estrés... En estos casos, tendríamos que buscar un tiempo y un espacio de tranquilidad previos, durante las vacaciones e ir dejando caer esta conversación. Para que esa persona vaya pudiendo asimilar y, sobre todo, regularse, de esos de esos niveles de ansiedad, nervios, rechazo…".

Esto suele ocurrir más cuando el cambio en el nuevo curso va a ser grande, "el niño tiene que asimilar, por ejemplo, que no va a estar con sus compañeros, puede tener momentos de tristeza, de no querer volver… Cuando esto ocurre, no vale con dos días, sino que hay ir trabajando esto para que el niño lo pueda gestionar de la mejor manera posible".

El trabajo de colegios y profesores, esencial desde los primeros días

Esta adaptación al nuevo curso y a la vuelta a la rutina no sólo debe hacerse en casa, sino que es recomendable que también sigan una serie de pautas en el colegio. Por ejemplo, si el centro y los padres pueden, puede ser recomendable en algunos casos que acudan al centro de manera progresiva, pero lo que sí será necesario, en cualquier caso, como advierte Ana Ballesteros es crear recursos de apoyo para que esa primera toma de contacto sea lo más agradable posible y "el niño quiera volver al día siguiente".

Estos recursos deben ser personalizados para cada niño, por lo que el papel de padres y terapeutas en esencial en estos casos, "lo ideal es hacer una coordinación y trabajar conjuntamente con la familia y con el sistema educativo, especialmente cuando se empiezan nuevas etapas educativas. Si, por ejemplo, es un niño que está en guardería y vamos a hacer la primera escolarización, tenemos que ir todos de la mano. Trabajando pautas con la familia y trasladando a los coles los apoyos que va a necesitar los primeros días".

Es clave que los profesores tengan información previa, bien de parte de las familias o de sus terapeutas

En el caso de los alumnos con TEA, como aconsejan desde Autismo España, esto es más importante todavía, incluso es recomendable que conozcan con detalle las rutinas, "conocer con anticipación las distintas actividades que van a realizar a lo largo del día les ayudará a adaptarse mejor al nuevo curso. Puede usarse algún apoyo visual, como agendas o calendarios, en los que se indiquen claramente los horarios de su rutina diaria, tanto en casa (comidas, baño, tiempos de descanso…) como en el colegio (horarios de cada clase, tiempos de recreo, etc.)", explican.

Lo importante, estos primeros días, es que los niños no se encuentren con barreras, y los profesores tienen que saber qué puede dar lugar a esas barreras, "es clave que los profesores tengan información previa, bien de parte de las familias -a las que pueden citar los previos días- o de sus terapeutas. No tener esa información puede generar inseguridad en el propio profesional. Si tiene la información, puede anticipar qué apoyos va a necesitar para que ese niño esté a gusto el primer día", recuerda Ballesteros.

Hay niños que pasado un año aún están en proceso de adaptación. Siempre va a depender de sus dificultades y de las barreras

Algo que, por ejemplo, Ana recomienda a los profesores que no hagan es "ser muy invasivos con los niños, utilizar un tono de voz muy alto, insistir en el contacto físico, hacer actividades que sean excitantes… lo que intentamos es introducir al niño en un entorno en el que esté a gusto, de seguridad y calma. Pueden crear dinámicas divertidas y agradables para las interacciones sociales, para que aquellos niños a los que les cuesten generen un buen recuerdo y les apetezca contar cuando vayan a casa".

También es muy importante la flexibilidad, la paciencia y no esperar que el periodo de adaptación dure un tiempo determinado, "tenemos en mente que el proceso de adaptación es de una o dos semanas, pero esto no es factible en la mayoría de los casos de personas con discapacidad. De hecho, nosotros les decimos a los profes que el primer trimestre es para conocerlos, el segundo para adquirir ya todas las rutinas… y a partir de ahí ya le puedes empezar a meter todo lo que quieras de curricular".

Y esto es orientativo, porque, según advierte, "hay niños que pasado un año aún están en ese proceso de adaptación y siempre va a depender de sus dificultades y también de las barreras que se encuentren dentro de esta aula. Hay que ser flexible en los tiempos y las transiciones para que el niño se haga al espacio, a los tiempos… pequeñas dosis de paciencia que nos permitirán ir adaptándonos y cogiendo el ritmo", insiste.