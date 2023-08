Philippe Morin: "El profesional que atiende a personas en situación de vulnerabilidad debe tener vocación y pasión por la gente"

"Buscamos que las personas en situación de vulnerabilidad puedan disfrutar de su vida plenamente, con los mismos derechos que cualquier otro ciudadano", bajo este lema trabaja Clariane, grupo líder en España en asistencia y atención social, sanitaria y hospitalaria para personas en situación de vulnerabilidad. Actualmente, son cinco las marcas del grupo que operan en España: Grupo 5, Ita salud mental, Seniors Residencias, Consulting y Grupo 5 CIAN. Tras ellas, atienden a personas con problemas de salud mental, discapacidad intelectual, daño cerebral o personas sin hogar, entre otras condiciones. Su objetivo es que todas ellas logren su máxima autonomía y su inclusión en la sociedad.

Al frente de su división en España está Philippe Morin, quien destaca durante toda la entrevista el valor humano de los 67.000 profesionales que trabajan en la compañía: "Cualquier profesional que atienda a personas en situación de vulnerabilidad debe tener vocación y pasión por la gente en general".

¿Qué es Clariane? Somos una empresa que trata la vulnerabilidad a lo largo de toda la vida. El 80% de nuestra actividad está en torno a la gestión de servicios sociales y la atención a la salud mental y el otro 20% a las residencias para mayores. Cubrimos todas las etapas de la vida, desde niños a partir de 8 años, que pueden ser jóvenes tutelados, hasta el final de vida en las residencias. No somos una empresa de salud como un hospital, sino que estamos aquí para ayudar a los usuarios a integrarse en una vida social y acompañarlos en el camino de su reinserción.

¿Considera que en España existe mayor concienciación ante este tipo de realidades que en otros países europeos?Sí, en España existen muchas fundaciones, es un país muy interesado por la emergencia social, la discapacidad, el daño cerebral... Normalmente siempre hablamos de los países del norte de Europa, pero España, comparado con otros países, está muy avanzado. Precisamente por eso, queremos implementar el modelo español en el resto de países europeos en los que nos encontramos, donde puede tener una influencia muy positiva. La economía de los cuidados no es un reto solo de España, sino de toda Europa.

En Ita salud mental están enfocados en trastornos de la salud mental. ¿Se ha incrementado la demanda de este tipo de patologías?Hay mucha demanda, pero no sé si más o es que ahora la gente habla más de este tipo de trastornos, busca información… Hace 30 años había también vulnerabilidad, pero no se hablaba y ahora sí. La sociedad ha evolucionado y ha entendido que no hay que tener vergüenza por tener un hijo con dificultades. Por otro lado, están las redes sociales, que tienen efectos muy nefastos, sobre todo en los jóvenes, y eso produce un aumento de la demanda general.