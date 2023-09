La investidura opaca del todo las comparecencias de ministros en Bruselas para explicar la presidencia de la UE

En España hay una cuestión que tapa casi cualquier otra: la investidura. Y queda por delante incluso de la presidencia del Consejo de la UE, como se ha visto este jueves en Bruselas, con la presencia de seis ministros -en funciones- en el Parlamento Europeo, con la idea de explicar las líneas maestras de sus carteras de aquí a diciembre. Pero casi todos han acabado hablando del futuro político nacional. Yolanda Díaz, José Luis Escrivá, Miquel Iceta, Ione Belarra, Joan Subirats y Pilar Alegría están estos días ante las Comisiones de Cultura y de Asuntos Sociales y Empleo para poner sobre la mesa las prioridades del semestre español, que será el último completo antes de las elecciones europeas del próximo mes de junio.

Pero la investidura lo ha copado casi todo, al menos a nivel mediático. Alberto Núñez Feijóo todavía no suma apoyos suficientes para salir como presidente el próximo 27 de septiembre -cuando está convocada la sesión- y en paralelo las conversaciones para que Pedro Sánchez siga en Moncloa ya están en marcha a todos los niveles, incluso con un papel activo de Carles Puigdemont, fugado en Bélgica desde 2017, y a quien la propia Díaz ha visitado esta semana en la capital comunitaria.

Y es que la vicepresidenta en funciones volvió a esquivar a la prensa en los pasillos del Parlamento mientras, a la vez, recibía importantes críticas por parte del PP por su reunión con el expresidente catalán. Con los conservadores cruzó la líder de Sumar varios reproches, de hecho. "Lamento que usted pierda la oportunidad de hablar sobre el trabajo, de hablar sobre el futuro de Europa, de delinear la vida de la gente en una comparecencia que es de máxima importancia para el proyecto europeo, y usted ha perdido la oportunidad", expresó.

Evitó a toda costa mencionar sus conversaciones con Junts, aunque ya el lunes aseguró que habría más encuentros y que ella era "optimista" respecto a la investidura de Sánchez. Con todo, se mostró especialmente rotunda con los populares: "Es una gran pérdida, sobre todo, porque cuando usted no aprovecha su tiempo para formular cuestiones sobre el mundo del trabajo, sobre el bienestar de las personas, es que el partido al que representa muestra absoluto desinterés por la vida de la gente". Desde las filas del PP la eurodiputada Rosa Estarás le preguntó a Díaz si acudía "con el traje de vicepresidenta del Gobierno" que se quitó el lunes para reunirse con el líder de Junts.

Asimismo, Estarás también ha criticado el hecho de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no acudiera al Pleno de la Eurocámara para presentar las prioridades de la presidencia del Consejo de la UE este semestre y tampoco lo vaya a hacer en el pleno de septiembre. De nuevo, porque el foco está puesto en la investidura: primero en la de Feijóo y posteriormente, si esta no sale adelante, en la del propio Sánchez.

Ahora está en marcha una investidura del señor Feijoo, que tiene un tiempo para conseguir apoyos

Además, tras poner Carles Puigdemont sus condiciones encima de la mesa para empezar a negociar, el papel de Cataluña también ha copado las explicaciones de los ministros. En este sentido, el titular de Cultura, Miquel Iceta, esgrimió que la política del PSOE para hacer frente al procés independentista es la acertada. "Lo que constato es que en Cataluña solo se quebró la legalidad cuando gobernaba el PP y que desde que gobierna Pedro Sánchez las cosas están infinitamente mejor. Y me alegro", espetó el que fuera líder del PSC.

Así, Iceta apeló a la "convivencia" para resolver los problemas presentes y futuros. También se refirió a un hipotético encuentro con el propio Puigdemont, aunque sin añadir valoraciones a la visita de Díaz. Iceta ha dicho que si se encuentran en los pasillos le saludará, porque es persona "educada", pero que ese no es el motivo de su viaje. "Ni me la ha pedido ni yo se la pienso pedir", terminó el ministro. No obstante, Iceta no quiso profundizar demasiado en cómo van las negociaciones. "Ahora está en marcha una investidura del señor Feijóo, que tiene un tiempo para conseguir apoyos", remarcó, y cree que "sería incorrecto empezar las negociaciones de otra investidura".

Sí entró más en el asunto el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien aseguró que el Gobierno negocia "con discreción y dentro del marco constitucional" la investidura de Pedro Sánchez. "Eso explica que el Gobierno tiene el grado de explicitud que puede tener sobre este tema en este momento", dijo, sin querer, como sus colegas, valorar el papel que juega o pueda jugar Puigdemont. Hay más silencios que palabras, de momento, ya sea en Madrid o en Bruselas.