Feijóo acusa a Sánchez de engaño: "Si hubiese llevado la amnistía en su programa electoral, el resultado del 23-J sería diferente"

"Si Pedro Sánchez hubiese llevado la ley de amnistía en su programa electoral, el resultado del 23-J habría sido diferente". El ganador de las generales y candidato a la investidura acusa al presidente socialista en funciones de querer "montar un Gobierno en base a un engaño de hace solo 60 días". Alberto Núñez Feijóo, a quien aún le faltan cuatro escaños para llegar a la Moncloa, asegura que renunciaría a la Presidencia antes que desproteger el constitucionalismo y "ser un presidente intervenido por el independentismo".

Para el líder popular, la amnistía que estaría negociando el Gobierno en funciones con el expresidente catalán y prófugo de la justicia Carles Puigdemont supondría aceptar que "España era una dictadura hace cinco años", ha apuntado en Espejo Público. Es decir, que el desafío de los catalanes el 1 de octubre de 2017 con su referéndum ilegal de independencia fue un acto legítimo contra un régimen no legítimo. "Es la condena de la Transición; las amnistías se conceden para borrar el pasado", ha añadido sobre este asunto el exvicepresidente socialista Alfonso Guerra.

El líder del PP ha salido en defensa de varios líderes socialistas que se han rebelado contra la estrategia de Sánchez de abrirse a la amnistía. A Guerra se han sumado el expresidente Felipe González, los exministros Ramón Jáuregui y Jordi Sevilla o el presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García-Page. "El PSOE está menospreciando a sus líderes; Si algunos líderes, de los pocos que le quedan a Sánchez, dicen que no cabe amnistía y que no se puede gobernar España desde un mando a distancia en Waterloo, nosotros les escuchamos". Así, el presidente popular se sirve de las voces más críticas del PSOE para afianzar su postura.

A menos diecinueve días para su investidura que se augura fallida, Feijóo no desiste en su empeño de ofrecer a Sánchez la que considera la "tercera vía" que evite la repetición electoral o que "el 6% de la población mande sobre el 94%", en referencia a los independentistas. Al candidato popular no le cabe duda que "si Puigdemont quiere, y si no le parece suficiente la amnistía o 20.000 millones más al año a Cataluña, habrá repetición electoral en España". Por ello, buscará reunirse de nuevo con Sánchez antes de la investidura para ofrecerle un gobierno del PP de dos años con seis pactos de Estado para evitar el bloqueo y "desactivar" al independentismo. "¿Es ingenuo pensar que el PP Y PSOE, que han estado juntos en el artículo 155 y del plan Ibarretxe, podamos estar juntos en los asuntos importantes del país?", se pregunta.

A la polémica ley de amnistía, el PP añade su rechazo a la "imposición" de las lenguas cooficiales en el Congreso. "No parece útil ni razonable. El tema de las lenguas ya estaba introducido en el Senado y estaba bien orientado. Y, ahora, sin poder discutirlo, parece ser que nos van a imponer, por lectura única, dejar de utilizar el idioma en la que todos nos entendemos para ponernos pinganillos y entendernos a través de traductores. No es avanzar en la unidad", ha señalado el gallego.

Durante la entrevista en Antena3, el popular se ha pronunciado acerca de la compra del 9,9% de Telefónica por parte de Saudí Telecom. Feijóo se ha mostrado "preocupado" y "sorprendido" porque que el Gobierno "no se entere de lo que ocurra en las principales empresas de España". Y solo espera que esta compra "no conlleve ningún problema para la plantilla y para la españolidad de Telefónica".

Usó "a propósito" el término "encaje" en Cataluña

Preguntado por sus palabras del día anterior acerca de cómo afrontar el problema en Cataluña, Feijóo ha respondido que fue un acto "a propósito". Un día después de que Puigdemont pusiera precio a sus votos y poco menos desde que el Gobierno se abriera a aceptarlos, el popular propuso "buscar encaje al problema de Cataluña" a través de un pacto de Estado y dentro de la Constitución.

Un asunto que generó revuelo al entenderse que el líder del PP se abría a explorar un nuevo modelo territorial en Cataluña. En Génova explicaron que esta propuesta "iba explicitada en el documento que Alberto Núñez Feijóo presentó a Pedro Sánchez la semana pasada". Si bien el documento incluía un Pacto Territorial "que mejore el funcionamiento de las Comunidades Autónomas", no mencionaba nada específico sobre Cataluña.