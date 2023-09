Alfonso Guerra tacha de "golpistas" a los independentistas y rechaza la amnistía: "Pido a Sánchez que no la lleve a cabo"

“Se pretende pasar de una etapa democrática a una no democrática”. Es la denuncia de Alfonso Guerra, vicepresidente del gobierno con Felipe González, que se ha sumado a las críticas del que fuera su jefe y de otros socialistas históricos ante la posibilidad de que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, termine concediendo la amnistía a los procesados por los hechos que ocurrieron en Cataluña el 1 de octubre de 2017. El que también fuera vicesecretario general de los socialistas ha pedido "a Sánchez como ciudadano demócrata y como socialista” que no se lleve a cabo la amnistía, que supondría “derogar la transición”.

“Esta amnistía es la condena de la transición, que es lo que llevan queriendo años”, ha lanzado en una entrevista en la cadena COPE por la publicación de su libro La rosa y las espinas, que es una especie de biografía de sus años en el poder. Guerra ha querido recordar a “los socialistas que estuvieron en campos de concentración” para defender la Transición, que ahora “quieren vender como un régimen oscuro”.

En este punto, ha tildado de “golpistas” a los independentistas que protagonizaron lo que ha definido como un “golpe de estado” y ha hecho hincapié en la sentencia del Tribunal Supremo, que condenó a varios de ellos -entre otros, a Oriol Junqueras- ya indultados. Además, ha advertido de que los independentistas “cortan una rodajita del chorizo, como los indultos, luego la amnistía y después vendrá la autodeterminación”. Del jefe del Ejecutivo en funciones ha asegurado que es "socialdemócrata" en lo "social", pero no en lo "institucional".

El exvicepresidente ha apuntado que Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat ahora fugado de la Justicia, representa al “1,6%” de los votos pese a que “someta al 100% de los españoles”. Asimismo, ha tildado de “infamia” la reunión entre el líder de Junts, que es clave para la investidura de Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. “Y estos decían que eran la nueva política”, ha remachado.

Guerra se ha sumado así al expresidente del Gobierno Felipe González, el exdirigente socialista Nicolás Redondo o los exministros Ramón Jáuregui y Jordi Sevilla. Tras semanas de calma en el partido, dirigentes históricos del PSOE han empezado a alzar la voz contra la posibilidad de que se le conceda a Puigdemont una ley de amnistía para que apoye la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. No obstante, el silencio sigue siendo la regla general en los cargos actuales, salvo Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, que también ha sido crítico -como acostumbra-. "No cabe la amnistía ni la autodeterminación", apuntó González. "No será, se llame como se llame, una amnistía, sino un trasiego para mantener un gobierno", dijo, por su parte, Redondo.