Felipe González, Nicolás Redondo o Ramón Jáuregui: el PSOE 'histórico' se revuelve contra una amnistía a Puigdemont

El expresidente del Gobierno Felipe González, el exdirigente socialista Nicolás Redondo o los exministros Ramón Jáuregui y Jordi Sevilla. Tras semanas de calma en el partido, dirigentes históricos del PSOE comienzan a alzar la voz contra la posibilidad de que se le conceda a Carles Puigdemont una ley de amnistía para que apoye la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. No obstante, el silencio sigue siendo la regla general en los cargos actuales, salvo Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, que también ha sido crítico -como acostumbra-.

La foto de la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, con el expresidente catalán en Bruselas el pasado lunes terminó por dinamitar la paciencia de algunos de los antiguos dirigentes del partido que, cierto es, no guardan especial relación con Sánchez. Empezó Felipe González, quien el martes rompió la tregua firmada con el actual presidente en funciones en octubre del año pasado. Entonces, el PSOE celebró un gran acto en Sevilla para conmemorar el 40º aniversario de la primera victoria de González.

No obstante, el expresidente disparó con bala el martes. En una entrevista en Onda Cero, aseguró que le "costó" votar al PSOE en las elecciones del pasado 23 de julio y dijo que la Constitución "no es un chicle". "No cabe la amnistía ni la autodeterminación", apuntó. Además, explicó que elaborar una ley así podría suponer el reconocimiento por parte del Estado de que los líderes del procés no cometieron ningún delito y que fue el régimen democrático español el que les culpabilizó "injustamente".

Las palabras del expresidente fueron secundadas por Nicolás Redondo, ex secretario general de los socialistas vascos, que fue incluso más allá al asegurar que si el PSOE "acepta el chantaje" de Puigdemont, "no será" su partido. "No será, se llame como se llame, una amnistía, sino un trasiego para mantener un gobierno", apuntó Redondo, que afirmó que de producirse la 'amnistía del 23', "deconstruirá totalmente el sistema del 78". Más concreto fue Jordi Sevilla, ministro socialista de Administraciones Públicas en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. "Oído Puigdemont, pido elecciones. Y ahí lo dejo", escribió en la red social X (antes Twitter).

Asimismo, este miércoles ha sido el exministro Ramón Jáuregui. En una entrevista en RNE, ha asegurado que la amnistía "no es constitucional" y considera "infranqueables" las condiciones expuestas por Puigdemont, que también piden la intermediación de una figura a la cual llaman "relator". "La amnistía supone una legalización encubierta de actos contra el Estado que en todo el mundo están penados (…) e implica un reconocimiento de la unilateralidad", ha añadido. También el expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, acusó a Sánchez de "jugar" con el Tribunal Constitucional e "invadirlo". "La cosa está clarísima: en la Constitución se prohíben los indultos generales", ha dicho en una entrevista en Cuatro el que fuera miembro del PSOE, pues fue expulsado tras mostrar su apoyo a Isabel Díaz Ayuso. Este jueves será el turno de Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno, que será entrevistado en COPE.

Así las cosas, esta semana también ha hablado Page, que ha roto el silencio que mantenía desde que se celebraron las elecciones generales. El barón, el único que sobrevivió a la 'ola azul' de las municipales y autonómicas con mayoría absoluta, fue entrevistado en Onda Cero y en COPE para asegurar que la amnistía "vulnera el principio de igualdad ante la ley" y "choca con la Constitución". "Más que una amnistía, es una autoamnistía. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen, son juez y parte", criticó.

No obstante, las actuales figuras con mando en el PSOE guardan silencio. También desde los territorios. La orden es la de asegurarse que el presidente siga siéndolo y eso solo pasa por lograr el voto afirmativo de los siete diputados de Junts.