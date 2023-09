El beso de Rubiales a Hermoso llega al Parlamento Europeo y se debatirá la próxima semana

"Como institución, debemos analizar todas las opciones legales posibles para asegurar la igualdad". Bajo esa premisa llegará al Parlamento Europeo el caso Rubiales, a través de la eurodiputada de ERC Diana Riba, que ha registrado este debate para la sesión que tiene lugar la próxima semana en Estrasburgo. El punto, no obstante, no irá acompañado de una resolución -no se votará-, pero sí llega al pleno tras un claro consenso en la Conferencia de Presidentes de la Eurocámara.

El beso del suspendido presidente de la RFEF a Jenni Hermoso sigue en la primera línea de la opinión pública mientras avanza la cuestión judicial. De hecho, el anunció del debate coincide con la decisión de la jugadora de presentar una "denuncia expresa" el martes 5 de septiembre, tras lo cual la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado ya que presentará querella a la mayor brevedad posible.

Ya el pasado 28 de agosto, solo una semana después de los acontecimientos, la Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió abrir diligencias de investigación preprocesales en relación a ese hecho al entender que podría ser constitutivo de un delito de agresión sexual.

En el decreto en el que abrió diligencias, recordaba asimismo que la circular de la Fiscalía General del Estado sobre los criterios de actuación tras la reforma de los delitos contra la libertad sexual en la conocida como ley del solo sí es sí incluía entre los actos "merecedores de reproche penal" los besos en la boca, según varias sentencias.

Hermoso declaró ante la Fiscalía por el beso no consentido que recibió del entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, durante la entrega de premios que tuvo lugar tras la final del Mundial. Esta circunstancia provocó que Rubiales fuera inhabilitado temporalmente por la FIFA durante 90 días. Mientras, y a nivel nacional, el TAD le abría expediente por 'falta grave', lo que impedía que el Consejo Superior de Deportes pudiera suspenderle provisionalmente, una situación que puede cambiar ahora con la querella que se presente ante la Audiencia Nacional.

Las reacciones a la denuncia de Hermoso no han tardado en llegar. Una de las primeras ha sido la de la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, que lo ha hecho a través de las redes sociales: "Jenni Hermoso, no estás sola. Somos millones contigo".