La denuncia de Hermoso. La campeona del mundo de fútbol Jennifer Hermoso denunció ayer a su jefe Luis Rubiales por el beso no consentido que le propinó en la final del Mundial. Es una decisión pensada, que no se ha realizado en los días de calentón informativo, y por ello tendrá ahora mucho más recorrido social. Pienso que, con un ambiente sosegado, la denuncia de la futbolista servirá de ejemplo a todas aquellas mujeres que han sufrido, sufren o pueden sufrir una agresión. Es necesario que todas las víctimas sientan que la presión no ha hecho recular a Jenni, y vean cuán importante es denunciar. Es un paso más que han dado estas jugadoras para seguir avanzando en igualdad.