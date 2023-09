La venta de test de covid aumenta un 500% en España, seis veces más que hace dos meses, y hay 2 comunidades donde se supera el 1.000%

La venta de test de antígenos de covid en las farmacias españolas acumula una semana más de aumento y ya se multiplica por seis respecto a los niveles de finales de junio. En el último periodo analizado, del 21 al 27 de agosto, se vendieron en España 508.744 test de antígenos, una cifra que supone un 500% más que dos meses atrás. Sin embargo, estas cifras quedan muy lejos de los cuatro millones de pruebas que se llegaron a vender a principios del verano pasado o de los casi nueve millones de unidades dispensadas a principios de 2022, con la embestida de la variante ómicron. De hecho, las cifras actuales no alcanzan ni los niveles más bajos de ventas del año pasado.

Así se desprende del último informe semanal publicado por la consultora IQVIA para obtener una fotografía del impacto de la incidencia del coronavirus entre la población. La información, recogida a partir de una muestra de 6.500 farmacias (de las 22.000 que hay en total en España), refleja que los territorios autonómicos donde más se han vendido pruebas rápidas de covid la última semana completa de agosto fueron Andalucía (95.375 unidades), Comunidad Valencia (84.479) y Cataluña (73.755). Donde menos se demandaron estos test rápidos, sin embargo, fueron Cantabria (7.906), La Rioja (3.356) y Navarra (3.153).

Atendiendo a los porcentajes de aumento, donde más han aumentado las ventas de test de antígenos ha sido en Extremadura (1.320%), Castilla-La Mancha (1.008%) y Castilla y León (957%). En el otro extremo de la tabla se encuentran Canarias (71%), Asturias (275%) y Cataluña (296%) como las autonomías donde menos ha crecido la venta de pruebas de autodiagnóstico de coronavirus.

Evolución de la venta de test de covid en España, según datos de IQVIA. IQVIA

La fotografía que ofrece la venta de pruebas de covid concuerda con los datos recogidos por el sistema de vigilancia del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que muestran también un aumento de la transmisión comunitaria en España. Según el último informe, relativo también a la semana comprendida entre el 21 y el 27 de agosto, "todos los indicadores señalan un aumento de la actividad de covid-19 en Atención Primaria y en hospitales".

En concreto, la tasa incidencia en Atención Primaria es de 130,2 casos por 100.000 habitantes (cuando hace dos meses, a finales de junio, este indicador se situaba en 30 casos por 100.000 habitantes). Las mayores tasas se observan en el grupo de los mayores de 64 años. La tasa de hospitalización por coronavirus se sitúa en 3,2 casos por 100.000 habitantes, en aumento con fluctuaciones desde la semana finales de junio, cuando era de 0,51 casos por 100.000 habitantes. De nuevo, los pacientes de mayor edad son los más afectados. Las mayores tasas de hospitalización se observan a partir de los 80 años.

Según el presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (Sempspgs), Rafael Ortí, actualmente estamos viendo una nueva onda epidémica y cree que "es algo que va a producirse en los próximos años, pero no exactamente igual que la gripe, que tiene tendencia a aparecer en invierno. La covid aparece todos los veranos".

Ortí apunta a 20minutos que, a diferencia de la gripe, la "suerte" es que "hemos visto nacer" la covid. "Cuando era más fuerte hemos aprendido a combatirla. Tenemos que ser conscientes de que lo que ya había antes y lo que hemos visto ahora son enfermedades con importante impacto de salud pública, que bloquean camas, aumentan el cansancio de la población y pueden causar enfermedad grave. Hay que tomárselo en serio. No lo digo para meter miedo ni como amenaza, pero sí hay que seguir protegiendo a los más vulnerables", insiste.

Variantes predominantes

Las variantes de SARS-CoV-2 identificadas en mayor proporción en las últimas semanas son la XBB.1.5 (36%) y la XBB.1.5-like+F456L (28%) y, entre los pacientes hospitalizados, la BA.2.75 (27%) y la XBB.1.5 (27%). La categoría general XBB.1.5-like+F456L incluye los sublinajes EG.5 y EG.5.1, bautizadas como Eris, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado recientemente variante "de interés".

Las nuevas variantes no están presentándose con síntomas más graves, sino que continúan infectando a la mayoría de las personas de forma leve. Ortí recuerda que las variantes que siguen circulando son las que logran escapar a la inmunidad ya adquirida por la población y pueden sobrevivir. "Pero el ser humano tiene ya inmunidad celular y el virus ahora ya no es tan agresivo, salvo en personas más vulnerables que han perdido la capacidad inmunitaria y sí tienen que ingresar. En los hospitales, sobre todo hay pacientes que se descompensan por la covid por tener deficiencias inmunitarias, que bien puede ser un mayor o una joven que no se haya vacunado o en tratamiento inmunosupresor, por ejemplo". El fin de la crisis sanitaria y la derogación de todas las medidas de prevención dio "vía libre" al virus, agrega, pero recuerda que "cuando aparece una nueva variante que vuelve a circular, estas son menos patógenas porque estamos más preparados".