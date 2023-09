¿Por qué la covid no da tregua y los contagios siguen subiendo tras las vacaciones? ¿Puedo trabajar dando positivo?

"La covid no vuelve, nunca se fue", sentenciaba esta semana el presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Óscar Zurriaga. Los contagios acumulan subidas en España desde finales del pasado junio. Según el último informe semanal de vigilancia de infecciones respiratorias, entre las que se incluye el coronavirus SARS-CoV-2, publicado este jueves por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), la tendencia al alza se mantiene tanto en Atención Primaria como en hospitales.

La venta de test de antígenos en farmacias, otro indicador que puede ayudar a dibujar la situación epidemiológica, ha crecido un 372% en los últimos dos meses. Cuando parecía que nadie sospechaba de las toses o los mocos, hay quien sí sigue comprando pruebas para saber si el 'bicho' les ha infectado y preguntándose qué ha de hacer en el trabajo una vez la crisis sanitaria se dio por finalizada el pasado mes de julio.

Repasamos las principales claves de la situación epidemiológica actual, la próxima campaña de vacunación y los protocolos de actuación.

Subida de la incidencia desde junio

Según los últimos datos del ISCIII, relativo a la semana del 21 al 27 de agosto, "todos los indicadores señalan un aumento de la actividad de covid-19 en Atención Primaria y en hospitales". La tasa en Atención Primaria se sitúa en la última semana en 130,2 casos por 100.000 habitantes, una cifra que no ha parado de crecer desde finales de junio, cuando se situaba en 30 casos por 100.000 habitantes. Las mayores tasas se observan entre los mayores de 64 años y entre los menores de cero a cuatro años.

En cuanto a la tasa de hospitalización por coronavirus, esta también sigue "en aumento con fluctuaciones" desde la última semana de junio. En el citado periodo de tiempo ha pasado de 0,51 casos por 100.000 habitantes a 3,2. El grupo etario más afectado es el de pacientes de a partir de 80 años. La situación, en cualquier caso, no es comparable con las primeras oleadas de la fase aguda de la pandemia. Actualmente, gracias a la amplia cobertura de las vacunas -más del 85% para el total de la población- y la inmunidad adquirida tras infecciones y reinfecciones, la gravedad de la enfermedad y la mortalidad se han reducido considerablemente.

¿A qué se debe la subida en verano?

Las sucesivas oleadas de contagios de coronavirus que hemos vivido desde el inicio de la pandemia muestran que este virus no es estacional como la gripe ni desaparece con el calor, sino que depende de las interacciones sociales y el comportamiento de la sociedad. Así lo explica el epidemiólogo Óscar Zurriaga. Para el presidente de la SEE, el incremento de los contagios en plena temporada estival "demuestra que el SARS-CoV-2 no es un virus estacional clásico que deja de circular cuando suben las temperaturas. Desde que llegó, todos los veranos, antes o después, tenemos olas. Lo vimos en 2020, en 21 y en 22. No tiene que ver con el frío, sino sobre todo con nuestras interacciones personales y en verano hay muchas e incrementamos nuestra movilidad".

En este sentido, el especialista recuerda que el año pasado, tras la oleada veraniega -que alcanzó su pico en el mes de julio- se observó un rebote en la segunda mitad de septiembre. Estas curvas atienden a que el virus "enganchado en la playa" nos los llevamos a nuestros lugares de residencia tras las vacaciones estivales, al trabajo los adultos y a los centros educativos los menores. El cambio de convivientes y de ámbitos de interacción favorece la circulación comunitaria.

¿Qué variantes predominan?

Las variantes circulantes detectadas por los laboratorios de microbiología en mayor proporción durante las últimas cinco semanas en Atención Primaria son la XBB.1.5 (36%) y XBB.1.5-like+F456L (28%), mientras que entre los pacientes hospitalizados son la BA.2.75 (27%) y XBB.1.5 (27%).

La categoría general XBB.1.5-like+F456L, incluye los sublinajes EG.5 y EG.5.1, las nuevas mutaciones bautizadas como Eris que han sido declaradas "de interés" por la OMS. No obstante, los síntomas siguen siendo leves en la mayoría de los casos y no presentan cambios sustanciales: malestar general, dolor muscular y fiebre generalmente.

¿Habrá nueva campaña de vacunación?

Sí. El Ministerio de Sanidad ha aprobado este verano las recomendaciones para la próxima campaña de vacunación de la gripe, que por segunda temporada incluirá una dosis de refuerzo contra la covid para la población de 60 años y más, o para cualquier paciente de riesgo o persona con mayor vulnerabilidad al covid grave -como enfermos crónicos o con inmunodeficiencias, entre otros- a partir de los cinco años.

Asimismo, la recomendación se extiende a los convivientes de las personas de riesgo de complicaciones en caso de infección y para el personal sanitario y de servicios esenciales. A las embarazadas también se les aconseja recibir un refuerzo, en cualquier trimestre de gestación y durante el puerperio (hasta los seis meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo).

Tanto la Agencia Europea del Medicamento (EMA) como el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) han recomendado que las vacunas a administrar en la próxima temporada 2023-2024 sean monovalentes frente a la subvariante XBB de la cepa ómicron, preferiblemente XBB.1.5, que asegure protección frente a las cepas circulantes. Sanidad espera "que se autoricen antes del comienzo de la temporada 2023-2024", que tendrá lugar en el mes de octubre. "La fecha podrá adaptarse en función de la disponibilidad de vacunas", reza el informe de Sanidad, aprobado el 12 de julio.

Este viernes, la Comisión Europea aprobó la adaptación a la subvariante XBB.1 de la vacuna contra la covid-19 de BionTech-Pfizer "para adultos, niños y lactantes mayores de 6 meses", señaló en un comunicado el Ejecutivo comunitario, que recordó que se trata de la tercera actualización del profiláctico. Siguiendo las directrices de la EMA y del ECDC, los adultos y niños a partir de cinco años que requieran vacunación "deberán recibir una dosis única, independientemente de su historial de vacunación covid-19", agregó la Comisión.

Si tengo covid, ¿puedo ir al trabajo?

El pasado 4 de julio, el Consejo de Ministros aprobó el fin de la crisis sanitaria de la covid. Con la nueva orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cesaron todas las medidas que quedaban en vigor, que en realidad se reducían al uso obligatorio de las mascarillas en los centros sanitarios y sociosanitarios. A partir de entonces, la covid pasaba a ser tratada como una enfermedad respiratoria más, igual que la gripe.

No obstante, el Gobierno instó a "mantener la cultura de la responsabilidad" y emitió unas recomendaciones como el uso de la mascarilla en determinados contextos de especial vulnerabilidad como las áreas de cuidados intensivos de los hospitales o las salas de espera y las zonas de los servicios de urgencias hospitalarias y de Atención Primaria. También invitaba a llevar mascarilla cuando se tengan síntomas y se comparta espacio con otras personas, así como a los profesionales que atienden casos sintomáticos o los que trabajan en residencias y centros de mayores y tengan síntomas (para evitar brotes y velar por el bienestar de los más vulnerables).

Nada recogía relativo al lugar de trabajo o centros escolares. Y es que ya desde marzo de 2022 se puede ir al trabajo o a la escuela con covid, si bien se recomienda usar mascarilla. Dependerá entonces de la situación familiar y laboral de cada persona y de la política de Riesgos Laborales de cada empresa. El Gobierno, en aquella etapa de transición, ya dejó de indicar cuarentena a los contactos estrechos de casos confirmados y el aislamiento de los casos se mantuvo únicamente en ámbitos vulnerables.

Respecto a estas cuestiones, el último documento publicado por Sanidad, llamado La covid-19 tras el fin de la emergencia sanitaria, está fechado el 5 de julio. Este texto recoge que "en los entornos laborales se restablecerá el marco preventivo habitual, establecido en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, aplicando las medidas preventivas incluidas en el mismo. En este sentido, la evaluación de riesgos del puesto de trabajo será la actividad que permitirá tomar una decisión sobre las medidas preventivas adecuadas que deben implantarse".