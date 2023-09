La subida de contagios dispara la venta de antígenos a finales de verano: "La covid no vuelve, nunca se fue"

De nuevo, verano. Y, de nuevo, una nueva oleada de contagios de covid. La situación no es comparable a la fase aguda de la pandemia y, gracias a la vacunación masiva y la inmunidad adquirida por los contagios, la población española actual está mucho más protegida ante este virus que, una vez más, demuestra que no es estacional y ha venido para quedarse. "No es que vuelva, es que nunca se ha ido", sentencia el presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Óscar Zurriaga. Los datos oficiales muestran un incremento de los contagios desde la última semana de junio. Una tendencia al alza que confirman las ventas de test de antígenos en las farmacias, que se han incrementado en los últimos dos meses un 372%, según la información recabada por la consultora del sector IQVIA.

Por comunidades, Cataluña, Valencia, Andalucía y Galicia son las autonomías donde más pruebas se han vendido (entre 50.000 y más de 72.000 unidades en la última semana). Estos territorios, todos ellos costeros, son destinos habituales de vacaciones de verano. Donde más se incrementa la venta es en Cantabria, Extremadura y Castilla-La Mancha. El gráfico de venta de test rápidos de covid muestra un incremento considerable en los últimos dos meses, pero queda lejos del pico registrado en la oleada de contagios que sacudió el inicio del verano pasado. Actualmente, el nivel de ventas se acerca a los niveles del mismo periodo del año pasado, cuando entonces estaba ya rozando los niveles más bajos de ventas de todo 2022.

Evolución de la venta de test de antígenos en 6.500 farmacias españolas, recogidos por IQVIA. IQVIA

Por otro lado, los datos del sistema centinela de las infecciones respiratorias, en las que se incluye el coronavirus junto a la gripe y el virus respiratorio sincitial -desde el pasado mes de julio, cuando se dio fin a la crisis sanitaria por la pandemia, ya no se publican informes semanales con la incidencia entre la población vulnerable-, recogen que la covid-19 ha ido en aumento desde la última semana de junio, sobre todo entre los mayores de 64 años y los pequeños de cero a cuatro años. En cuanto a la tasa de hospitalización, esta se mantiene "con fluctuaciones al alza" también desde que se terminó el curso escolar. Las mayores tasas de hospitalización se observan en el grupo de los mayores de 79 años.

Marcelle Canto, médico especialista en el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, explica a 20minutos que desde principios de agosto los ingresos por covid han ido aumentando en el centro en el que trabaja, pero describe la situación como controlada y "sin falta de camas". La mayoría de estos casos son personas "mayores de 60 años con patologías de base". Según el boletín epidemiológico de la Comunidad de Madrid de esta semana, que recoge la incidencia acumulada entre la población de 60 años o más y pacientes vulnerables, los casos de coronavirus siguen subiendo y los mayores de 90 años es el grupo que concentra mayores tasas de incidencia. En cualquier caso, la situación en los hospitales "no es comparable" con el verano de 2022, cuando también aumentaron los casos y se habló de la 'covid-22', y la define como "estable", describe Canto.

El verano pasado, España contaba su séptima oleada de covid. Sin embargo, la situación en los hospitales seguía bajo control y las muertes no aumentaban de forma alarmante. Las vacunas estaban haciendo su papel. El entonces viceconsejero madrileño de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, Antonio Zapatero, habló de covid-22 para referirse a que la enfermedad había cambiado y causaba en la mayoría de los casos síntomas muy leves. España dejó de contar oleadas de contagios y siguió hablando, aunque menos, de covid-19.

Los especialistas siempre han advertido de que el virus llegó para quedarse. Y este verano se ha vuelto a demostrar. Para el presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Óscar Zurriaga, el incremento de los contagios en plena temporada estival "demuestra que el SARS-CoV-2 no es un virus estacional clásico que deja de circular cuando suben las temperaturas. Desde que llegó, todos los veranos, antes o después, tenemos olas. Lo vimos en 2020, en 21 y en 22. No tiene que ver con el frío, sino sobre todo con nuestras interacciones personales y en verano hay muchas e incrementamos nuestra movilidad".

En cualquier caso, hasta el momento, los especialistas no han detectado la explosión de contagios que causó ómicron. Las variantes que circulan en mayor proporción en las últimas semanas son la XBB.1.5 (36%) y XBB.1.5-like+F456L (28%). Entre los pacientes ingresados, las variantes más identificadas son la BA.2.75 (27%) y XBB.1.5 (27%). En las últimas semanas, ha emergido una nueva variante EG.5 bautizada como Eris que ha sido declarada "de interés" por la OMS, pero los síntomas siguen siendo los mismos: malestar general, dolor muscular y fiebre en la mayoría de los casos.

Probable nuevo rebote en septiembre

El presidente de la SEE recuerda que otros años, a finales de agosto y principios de septiembre, la curva de contagios bajaba ligeramente para volver a rebotar la segunda quincena del mes de septiembre, cuando el virus "enganchado en la playa" nos los llevemos a nuestros lugares de residencia, al trabajo los adultos y a los centros educativos los menores. Sin embargo, esto no tiene por qué volver a suceder este año. "En cualquier caso, estamos hablando de unas ondas de un nivel infinitamente menor que lo que hemos visto, por ejemplo, el año pasado. Este año ha sido más llevadero en mortalidad, a pesar de las olas de calor. Hasta ahora, este año es mejor que el pasado", abunda Zurriaga.

"Covid hay y va a seguir habiendo. No vamos a eliminar el virus. Hay que seguir protegiendo a nuestros mayores y personas vulnerables: cuando se tienen síntomas, no se va uno a tomarse una cerveza con las toses, hay que tomárselo en serio, ponerse la mascarilla y evitar contactos", recomienda el epidemiólogo, que añade que las mismas precauciones se deberían tomar con la gripe.

El próximo mes de octubre comenzará la campaña de vacunación de gripe y covid. Sanidad espera poder contar para entonces con las vacunas adaptadas a las últimas vacunas circulantes, que están todavía en desarrollo. En cuanto a la covid, las autoridades aconsejan recibir una dosis de refuerzo a las personas de 60 años o más y a los menores de esa edad con factores de riesgo, así como para trabajadores de servicios esenciales. "Las vacunas impiden que la gente se muera, al menos al ritmo que en el año 2020", apunta.

Zurriaga subraya la importancia de seguir protegiendo a los más vulnerables ante la covid, al tiempo que considera que hablar de gripalización de la covid era infravalorar la enfermedad: "Son dos mentiras: banalizar la gripe, que no es ninguna tontería, y banalizar la covid, que no se comporta en absoluto como la gripe". El médico lo tiene claro: "No es que haya vuelto, sino que nunca se ha ido. Dentro de seis meses me temo que seguiremos viéndolo, y dentro de un año también. Hasta que no tengamos una vacuna esterilizante no podremos decir que hemos acabado con esta enfermedad", concluye.