Feijóo se postula como "alternativa al chantaje de los independentistas" y denuncia que Sánchez busca "un pacto anti-Estado"

Un día después de recibir el rechazo del presidente en funciones a su inédita fórmula para "desbloquear" España y evitar una repetición electoral, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intensifica su propósito de convertirse en la alternativa de Gobierno. Una alternativa diseñada contra el "chantaje" de los independentistas que piden la amnistía y un referéndum ilegal a cambio de sus votos, claves para el PSOE.

El popular, que sospecha que el secretario general socialista aceptará las condiciones que le ponen ERC y Junts, denuncia que Sánchez prefiera sellar un "pacto anti-Estado" con los catalanes en lugar de aceptar un gobierno del PP de dos años basado en seis pactos de Estado. "Hemos vivido durante 45 años gracias a los pactos de Estado. Hemos construido un país basado en pactos y ahora se quiere destruir un país porque no quieren [el PSOE] un solo pacto, salvo con aquellos que quieren destruir el país [Junts]. Eso son pactos anti-Estado", ha lamentado Feijóo en la inauguración del curso político de la Comunidad de Madrid.

El presidente del PP es consciente del reto político al que se enfrenta. Tiene 26 días para lograr los cuatro escaños que le faltan para que salga adelante su investidura. "Quizás este proceso de investidura no me lleve a la presidencia, pero sí llevará a la política nacional y al Congreso la igualdad de ciudadanos, la dignidad de las instituciones y las prioridades de las familias. Bien merece la pena". Así, el popular asume el reto de presentarse a una investidura que podría ser fallida, pero que encara con "responsabilidad política", ya que es el rey quien le ha encomendado dicha tarea. "Como candidato a la investidura, no vamos a llegar a la presidencia por atajos a costa de la igualdad de los españoles, sino a través de los principios que compartimos la mayoría de los españoles".

De este modo, el ganador de las elecciones del 23-J enfoca de nuevo su discurso en el miedo al independentismo; una carta a la que ya apostó el 23-J y le dio la victoria, aunque resultara insuficiente. Además del alto precio que podría pagar Sánchez por los votos de los independentistas, Feijóo advierte de que el Gobierno en funciones está "más débil que nunca". Porque "nunca ha tenido menos apoyo parlamentario: 24 partidos conviviendo en la Cámara. Y, cuando el gobierno es débil, los independentistas son más fuertes que nunca". De ahí que Feijóo se ofrezca como "alternativa al bloqueo, al chantaje y al desgobierno de la desigualdad".

También, como llevan haciendo los populares en cada una de sus intervenciones, actos o entrevistas, Feijóo se ha reivindicado como ganador de las elecciones y ha cargado contra el PSOE por no aceptar que gobierne la lista más votada. "¿Por qué les molesta tanto que estemos dispuestos a escuchar lo que se nos diga dese cualquier lugar de España? Porque nosotros sí somos libres para aceptar aquello que cabe en la Constitución. ¿Por qué les molesta que el rey nos haya encargado la investidura? Porque les recuerda que han perdido las elecciones y el PP ha ganado limpiamente. Les molesta que hagan políticas de Estado porque lamentablemente el PSOE ha dejado de ser un partido de Estado".