El doble efecto que ve el PP en dialogar con Junts: Feijóo escenificará su 'no' a la amnistía y hará "impagable" la factura a Sánchez

Los populares hacen de la necesidad virtud. Después de haber renegado durante meses de Junts por estar liderado por un prófugo de la justicia como es Carles Puigdemont y, poco después, tras conocer los resultados del 23-J, asumir que deben sentarse a dialogar, dan un paso más allá: ahora se plantean el diálogo con Junts como una de sus grandes bazas contra Sánchez. En el PP creen que mantener contactos con los catalanes en las próximas semanas será una estrategia que dará beneficios a ambas partes. Un win-win (doble triunfo) por el que Alberto Núñez Feijóo "mejorará su relato", tras decir a la cara que 'no' a la propuesta de amnistía de los independentistas, mientras los catalanes "encarecerán" el precio a Sánchez, aseguran las fuentes consultadas por este medio.

La tesis que manejan en Génova parte de la base de que Sánchez no tiene aún garantizado el apoyo de Junts. Y es con esto con lo que quiere jugar. De este modo, Feijóo busca conocer cuáles son las exigencias de los de Puigdemont, que ya han avanzado que pedirán, al menos, una ley de amnistía y la convocatoria de un referéndum. Aunque el PP reconozca de antemano que no pagará ese precio, sí pretende, por un lado, inquietar al socialista que necesita los votos de Junts y, por otro, conocer de primera mano las propuestas de los independentistas que luego sacaría a relucir si Feijóo no logra ser investido presidente, al no estar dispuesto a pagar ese precio. El "relato de Feijóo mejora diciéndoles no a la cara" y reivindicándolo durante la investidura que se augura fallida.

En paralelo, los catalanes podrán subir las exigencias a Sánchez. "Hasta que Junts no nos diga que no, el PSOE no está tranquilo", manifiestas estas fuentes. Así, según los populares, los de Puigdemont pueden utilizar los contactos con el PP como "elemento de presión con el que marear a Sánchez y subirle el precio" de sus votos hasta que sea "impagable". Y si Sánchez lo paga, "le debilitará", confían en Génova.

Con todo ello, el equipo del PP justifica su giro con respecto a Junts. "No hablar con ellos no es hacer política, solo se hace política negociando", dicen por un lado, al tiempo que sostienen que como no pueden "vetar a ERC, tampoco a Junts". Dos argumentos con los que hacen frente a las críticas del líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, quien ha puesto en cuestión la estrategia de la dirección nacional de su partido.

"Junts sí es mi rival, es un partido cuya tesis esencial es que España es una dictadura dirigida por un rey fascista, con el que se niegan a hablar. Que alguien me diga de qué hay que hablar con ellos...", escribió Fernández en un mensaje en sus redes sociales. Desde la dirección nacional aseguran que Feijóo coincide en que Junts es su rival, pero insisten en que es su deber contactar con la formación para cumplir con el mandato del rey, que le designó candidato a la investidura.

Más allá del oportunismo del PP, el bloque de izquierdas es el que más interés y prioridad está dando a la formación de Puigdemont. La portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, reivindicó este miércoles a Junts y a Puigdemont como "actores importantes" para la investidura y el diálogo con Cataluña. No obstante, según la formación de Yolanda Díaz, la predisposición de Junts a facilitar la investidura quedó probada a mediados de agosto, cuando la formación votó a favor de la candidata socialista a la Presidencia de la Mesa del Congreso, Francina Armengol.

El PSOE, por su parte, le ha ofrecido senadores prestados para que tengan representación en el Senado -que la Mesa con mayoría del PP ha dejado en el aire- y se ha abierto a estudiar una ley de amnistía. Y es que ahora mismo Sánchez necesita el sí de Junts para que, en caso de que Feijóo falle en su investidura, pueda ser reelegido presidente. Esto eleva aún más el precio que pueda poner Puigdemont al PSOE, por lo que los socialistas han recurrido el recuento del voto extranjero ante el Constitucional con el fin de lograr un escaño que le permita necesitar solo de la abstención de Junts.

Una reunión fallida con Sánchez y "fructuosa" con PNV

Como candidato designado por el rey, Alberto Núñez Feijóo ha tomado la iniciativa de abrir la ronda de contactos con los distintos grupos políticos. Este miércoles inició las conversaciones citándose con el presidente en funciones, Pedro Sánchez. En ella, el popular le propuso al socialista un gobierno del PP de dos años con 6 pactos de Estado para evitar el bloqueo y "desactivar" al independentismo. El PSOE lo rechazó ipso facto.

Esa misma tarde, el líder popular mantuvo el segundo contacto, esta vez con el lehendakari Iñigo Urkullu. "Acabo de tener una conversación franca y provechosa para el presente y el futuro del País Vasco y del resto de España", valoró Feijóo al término de la llamada telefónica. Asimismo, el popular se ha comprometido a mantener durante "estas semanas" contactos con los presidentes autonómicos y con las formaciones políticas de cara a la investidura del próximo 26 y 27 de septiembre, sin fijar nuevas fechas.