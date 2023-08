Feijóo y Sánchez aspiran a que el Rey les designe este martes como candidatos a presidente para tratar de formar Gobierno

El camino hacia la investidura llega este martes a una de sus paradas clave. El rey Felipe VI terminará en esta jornada la ronda de consultas, la más atípica de las nueve que ha vivido en sus nueve años de reinado. Por vez primera, dos candidatos aspiran a que el jefe del Estado les encargue la tarea de intentar formar Gobierno. Y ambos esperan la difícil decisión del monarca, que tiene que optar entre el líder del partido más votado, el popular Alberto Núñez Feijóo, o el segundo en liza, el socialista Pedro Sánchez, que podría armar una mayoría parlamentaria superando a su adversario.

El vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, defendió este lunes en una entrevista en la Cope que el PP cuenta ahora mismo con más apoyos y está legitimado para presentarse a la investidura por haber sido el partido más votado. "Los resultados importan, pero los procedimientos también. Y la investidura no se concede, se intenta. Como fuerza más votada es nuestro deber intentar la investidura si el rey nos la propone", dijo.

Por su parte, fuentes del PSOE explicaron que el partido "no está en una competición con el PP para ver quién va primero a la investidura". Tras dejar claro que respetarán la decisión del monarca, sí se dirigieron a Feijóo para que, en sus palabras, "se dé cuenta de la realidad". "Si necesita de un tercer tropiezo, tras el 23-J, la constitución de las Cortes y la Mesa del Congreso… no seremos nosotros quien le quitemos la idea", manifestaron estas mismas fuentes.

La primera reunión de la mañana, en todo caso, será con Santiago Abascal. El líder de Vox deberá despejar la incógnita de si está dispuesto a apoyar una hipotética investidura del presidente del PP. Aunque en las semanas anteriores esta opción parecía clara, la exclusión de su partido de la Mesa del Congreso ha enrarecido las relaciones con los populares hasta el punto de que su secretario general, Ignacio Garriga, condicionó este lunes su respaldo a Feijóo a que el PP "dé explicaciones" sobre lo ocurrido en la sesión constitutiva de las Cortes ante sus sospechas de un pacto previo con PNV.

La primera jornada de la ronda de contactos celebrada este lunes sirvió para confirmar las posiciones ya avanzadas por las formaciones que se reunieron con el monarca: la adhesión a la propuesta del PP por parte de UPN y de CC, que hoy mismo suscribirá con los populares un pacto con la "agenda canaria" negociada para facilitar la investidura de Feijóo, y la de Sumar a la candidatura de Pedro Sánchez. Por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, consideró "precipitada" esta ronda de consultas y, si bien se alejó de cualquier proyecto que incluya a Vox en la ecuación, también evitó comprometerse con el PSOE de cara a la investidura.

En cualquier caso, a día de hoy, ninguno de los dos adversarios políticos tiene asegurada la mayoría parlamentaria necesaria para convertirse en el próximo presidente. Ni PP ni PSOE han logrado hasta ahora convencer a las suficientes formaciones para sumar 176 diputados a favor, los que marcan la mayoría absoluta en el Congreso. Así las cosas, Felipe VI se encuentra en una situación inédita ante la que no tiene un manual de instrucciones, ya que no hay ley ni artículo de la Constitución que se refiera a este escenario.

De todas formas, tanto en Ferraz como en Génova creen que el rey no tardará en tomar una decisión. En la última ronda de consultas celebrada en diciembre de 2019, Felipe VI trasladó su decisión de designar a Pedro Sánchez para la investidura a la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, solo unos minutos después de haber terminado todas las entrevistas. En cualquier caso, el monarca no tiene por qué decidir este mismo martes entre Feijóo y Sánchez. De no tomar una decisión, podría convocar una nueva ronda de consultas en los próximos días.