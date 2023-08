El Rey se reúne desde hoy con siete partidos en una ronda de consultas inédita con dos candidatos a la investidura

El rey Felipe VI aborda desde este lunes una ronda de consultas inédita para la investidura, con dos candidatos en liza, y en la que solo recibirá en Zarzuela a siete formaciones políticas frente a las 18 reuniones que se organizaron en la última convocatoria, en diciembre de 2019. Entonces, todas las formaciones integradas en Sumar se presentaban por separado y las que consiguieron representación parlamentaria fueron convocadas por separado para explicar al monarca su posición tras los comicios. En esta ocasión, además, no han conseguido entrar en el Congreso Teruel Existe o el Partido Regionalista de Cantabria, mientras Ciudadanos no se presentó a las generales del 23-J. Por su parte, Junts, ERC, Bildu y BNG, a pesar de haberse hecho un hueco en la Cámara Baja en la XV legislatura, se han autoexcluido de la cita y no se verán con el rey.

En un agosto inusual en lo político, el jefe del Estado iniciará a las 10.30 estos contactos con los líderes políticos con el encuentro con Javier Esparza, de Unión del Pueblo Navarro. Aún tendrá otras tres reuniones este lunes: a las 12.00 con Cristina Valido, de Coalición Canaria; a las 16.00 con Aitor Esteban del PNV y a las 17.30 con la representante de Sumar, Yolanda Díaz. Mañana martes será el momento para consultar con los líderes de los tres partidos más votados. Santiago Abascal (Vox) comenzará la jornada del martes a las 10.30 y le seguirá el presidente en funciones, el socialista Pedro Sánchez, a las 12.00. El último en acudir a esta tanda será el popular Alberto Núñez Feijóo, como presidente de la formación con más apoyos el 23-J, a las 16.00.

Tras atender a todos los líderes políticos, Felipe VI comunicará a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, su decisión sobre el candidato que considera que tiene más posibilidades para salir investido. En su novena ronda de consultas en apenas nueve años de reinado, que contrastan con las diez que presidió su padre en casi cuatro décadas como jefe de Estado, el monarca se encuentra con una situación sin precedentes, ya que hay dos aspirantes, el popular y socialista, que han mostrado su intención de formar Gobierno.

Pero ninguno de los dos partidos suma hoy los 176 diputados necesarios que marca la mayoría absoluta. Desde la bancada del PP se muestran convencidos de que el rey seguirá la tradición y propondrá a Núñez Feijóo por haber sido el ganador de las elecciones, mientras en el PSOE se muestran confiados en que conseguirán más apoyos, aunque las negociaciones con ERC y Junts, que exigen una ley de amnistía y un referéndum, no están cerradas.

El jefe del Estado no tiene una guía clara ante esta situación atípica. No existe ningún reglamento ni artículo en la Constitución que le ayude a tomar una decisión en un escenario que nunca se ha presentado y que solo tiene un precedente en 2016, cuando designó al segundo en liza -también Pedro Sánchez- tras pedir previamente que formara gobierno a Mariano Rajoy, que declinó la propuesta porque no sumaba los apoyos necesarios.

En cualquier caso, la decisión del rey podría no extenderse en función de lo que le cuenten estos siete políticos este lunes y este martes: en la última ronda de consultas celebrada en la segunda semana de diciembre de 2019, Felipe VI trasladó su decisión de designar a Pedro Sánchez para la investidura a la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, solo unos minutos después de haber terminado todas las entrevistas.

Sin embargo, el monarca no está obligado a decantarse necesariamente por Feijóo o Sánchez mañana. Si constatara que ninguno de los dos está en disposición de formar gobierno, podría convocar una nueva ronda de consultas en unos días. Si se produjera un bloqueo derivado de la retorcida aritmética electoral resultante de la última cita con las urnas, las Cortes se disolverían y comenzaría un plazo de dos meses para intentar de nuevo armar un Ejecutivo que tuviera los apoyos necesarios. Si ningún partido lo lograra, se activaría de nuevo el reloj electoral y habría que convocar nuevos comicios en 47 días, para celebrar de nuevo elecciones en Navidad. En caso contrario, el debate de investidura podría llevarse a cabo en una fecha que determinaría la presidencia del Congreso y que podría ser a principios de septiembre.