Las repercusiones psicológicas del abandono en nuestros animales de compañía: "Para un perro supone la ruptura de su mundo"

Es un problema global, la población de animales de compañía viviendo en las calles sacude a decenas de países en todo el mundo (se estima que en el mundo hay más de 600 millones de animales de compañía sin hogar) y España es uno de ellos. Aunque las cifras de abandono animal en nuestro país que se conocen tan solo engloban a los perros y gatos (alcanzando los más de 288.000 recogidos por protectoras), la realidad es que el número es mucho mayor si contamos aquellos casos no registrados y otras especies que también conviven en los hogares, como los hurones, las cobayas o los conejos, entre otros.

Por este motivo, la Sociedad Internacional de los Derechos de los Animales (ISAR por sus siglas en inglés), celebra desde el año 1992 el Día Internacional del Animal sin Hogar cada tercer sábado de agosto, con el objetivo de brindar una solución a este problema de sobrepoblación de mascotas que se encuentran en las calles.

Ante esta situación, son cientos las protectoras de animales y los refugios que trabajan día a día en el rescate de estos peludos, sacándolos de las calles, proporcionándoles cuidados veterinarios y ofreciéndoles un techo bajo el que refugiarse mientras esperan a su nueva familia y un hogar definitivo.

No obstante, los problemas económicos, el descontrol de la natalidad y el desconocimiento sobre los cuidados del animal y su etología, llevan a algunas personas a no poder o no querer hacerse cargo de esos perros, gatos, hurones, conejos y otros animales que han adquirido, optando por el abandono (ya sea mediante su cesión a un centro de protección animal o dejándolo en las calles).

Lo que ocurre en la mente del perro tras un abandono

La especialista en Medicina del comportamiento por el European College of Animal Welfare y Behavior Medicine, máster en Etología Clínica y Bienestar Animal por la Universidad de Zaragoza y responsable del Servicio de Etología del Hospital Veterinario Universitario Rof Codina en Lugo, Ángela González, cuenta que un abandono puede afectar de forma muy negativa a nuestros animales de compañía.

"Para un perro, que lo abandonen supone la ruptura de su mundo, porque tienen una relación de apego con sus tutores que es similar a la que tiene un niño de tres años con su madre", explica. "Significa que se queda sin su familia y se queda sin ninguna referencia segura (sus tutores y su hogar, donde se resguarda)".

La experta en comportamiento canino detalla que los perros establecen una relación diferente con cada una de las personas con las que conviven, quienes se convierten en bases seguras y que el abandono "supone quitarle todo en lo que el animal se puede apoyar, toda la seguridad".

No sabemos si se preguntan el por qué del abandono, pero sí son conscientes de que la familia a la que quieren ya no está

"No sabemos si se preguntan el por qué del abandono, pero sí son conscientes de que la familia a la que quieren y que es su base segura ya no está, lo que da pie a una situación difícil y estresante para ellos que puede a su vez provocar problemas de comportamiento", agrega González.

No obstante, la etóloga insiste en que "esto no significa que todos los perros que han sido abandonados presenten problemas de comportamiento" (como la ansiedad por separación, que igualmente tiene tratamiento o desconfianza, que también es normal que se pase bien).

"El abandono se puede superar con una nueva familia y donde vuelva a tener una relación importante y con seguridad", asegura la experta. "Y todo esto es aplicable a otras especies, como por ejemplo el gato, que se ha visto que también establece una relación de apego importante con sus tutores, por ejemplo".