Cómo ayudar a las protectoras de animales: "Siempre son bien recibidos los voluntarios, tanto dentro del recinto como fuera"

Cada año las cifras que vemos de abandono de animales no dejan de subir, según el estudio realizado por la Fundación Affinity, más de 288.000 perros y gatos fueron recogidos por protectoras en España durante 2022. Por este motivo, la labor de las protectoras de animales se convierte en indispensable, haciéndose cargo de los abandonos e incluso los rescates de muchos de estos peludos.

No obstante, los recursos de las protectoras son limitados y la mayoría de ellas están compuestas por personas voluntarias que dedican trabajo y dinero para mantener a flote las asociaciones y organizaciones de protección animal tan solo por su amor hacia estos animales.

Sin embargo, existen varias formas de ayudar a estas personas que sacrifican su tiempo y dedicación a rescatar y cuidar de animales abandonados. Uriel Álvarez, de la protectora Help Guay, explica que "siempre es bien recibida la ayuda de nuevos voluntarios que pueden ayudar tanto dentro del recinto como fuera, incluso en las ferias para fomentar las adopciones".

Hacerse voluntario y ofrecer nuestro tiempo es tan solo una de las formas que podemos escoger para ayudar directamente a una o varias protectoras, pero no es la única. También podemos hacer donaciones para que éstas puedan cubrir las necesidades diarias como la comida, vacunas u otros gastos de veterinario o mantenimiento.

"Muchos animales llegan en unas condiciones deprimentes y las protectoras se encargan de cuidarlos hasta que los recuperan", explican desde Edit, una startup de diseño gráfico que ofrece su ayuda a las asociaciones de protección animal gracias a plantillas prediseñadas y personalizables de perros y gatos que estén en adopción.

Cristina Muñiz, de la Asociación Protectora de Animales Jove Gatuno, comenta que "las donaciones nos ayudan a sufragar los gatos veterinarios de los gatos abandonados que tenemos en la protectora originados en su mayoría de la realización del Plan CER (Capturar - Esterilizar - Retornar)".

También podemos ayudar a estas asociaciones convirtiéndonos en casas de acogida, ya que algunas necesitan hogares temporales que ayuden a los animales a adaptarse antes de encontrar un hogar definitivo. En una entrevista, Sonia Fernández, casa de acogida, nos contaba cómo empezar a realizar esta labor y qué esperar de ello.

Si no nos convence o no podemos tener un animal en casa, también podemos apadrinarlo, lo cual va más allá de una aportación económica. "Nos preocupamos por su bienestar y ayudamos a garantizar que no le falte de nada mientras espera su nueva vida", detallan desde Edit. "Desde la asociación más grande hasta la protectora más pequeñita y cercana a tu residencia buscan padrinos para sus animales".

Además, podemos ayudar a las protectoras a través de redes sociales. "Las organizaciones dan voces a los cuatro vientos mediante sus redes sociales como Instagram, Facebook o TikTok, en las que dan visibilidad a su trabajo y a los perritos y gatos que tienen en sus instalaciones", detallan desde Edit. "Podemos ayudarles compartiendo sus comunicaciones con nuestros contactos".

Otra buena idea es organizar campañas de recaudación de fondos para ayudar a la protectora con los gastos del día a día o aquellos más puntuales, mostrando el trabajo que hacen para que la gente vea cómo pueden ayudar. "Una vez hagan la donación, envíales vídeos de cómo mejoran los animales para que la gente se ponga contenta y vea que vale la pena ayudar", añaden desde la startup.

En definitiva, las protectoras de animales realizan una labor esencial para dar una vida digna a los animales abandonados. Pero, para que puedan seguir funcionando, necesitan la colaboración tanto de ciudadanos como empresas que les ayuden con el día a día a través de donaciones de comida, de dinero, ofreciendo su tiempo y servicios con el objetivo de darles una vida mejor hasta que encuentran un hogar definitivo.