Cómo ser hogar de acogida, un reto que enriquece: "El refugio te proporciona la comida y todo lo que necesite el animal"

Sonia Fernández siempre fue una niña defensora de los animales. Aquellos perros, gatos, ratones, conejos y demás seres vivos que se encontraba solos en la calle los llevaba a casa de sus abuelos para buscarles un nuevo hogar, ya que bien sabía ella que su madre no se lo permitiría. Sin saberlo, Sonia estaba siendo casa de acogida para esos peludos hasta que se iban a su hogar definitivo.

La labor de las casas de acogida no es muy conocida y, como consecuencia, no está valorada lo suficiente. Convertirte en una implica darle un techo provisional al animal en cuestión hasta que éste encuentre un adoptante definitivo. Fernández, que siempre ha protegido a los animales, decidió hacerse casa de acogida después de ver las peticiones que hacían los refugios y protectoras en redes sociales.

"Me preocupaba un poco no poder llevarlo bien y, sobre todo mis hijos, que eran pequeños. Les decía 'el animal va a entrar en casa pero va a salir, no os encariñéis' y es el consejo que le daría a todo el mundo que se animase a serlo", relata.

Cómo convertirse en casa de acogida

Empezar a ser casa de acogida empieza por escoger una o varias protectoras con las que quieras colaborar, en función a la carga de trabajo que estés dispuesto a afrontar. "Te pones en contacto y ellos te mandan un contrato para ser casa de acogida. Además, visitan tu casa para asegurarse de que es un entorno seguro (especialmente si vas a acoger gatos, que ventanas y puertas estén aseguradas, por ejemplo)", explica Fernández.

Fernández colabora con dos protectoras. Por un lado, con Proyecto Cañada, una asociación que lucha por el bienestar de los animales en una de las zonas más deprimidas de Madrid, La cañada Real - Sector 6. La labor de las casas de acogida para esta protectora es fundamental ya que no tiene un refugio lo suficientemente grande para recoger a todos los animales que vagabundean en la zona.

Por este motivo, Sonia anima a la gente no solo a adoptar, si no también a ser casa de acogida y ayudar así a las asociaciones y protectoras a rescatar más animales y proporcionarles hogares en vez de tenerlos en pequeños espacios en refugios. Calimero, Paco, Hada y Flor, son algunos de los perros a los que Proyecto Cañada les está buscando una casa.

Por otro lado, Fernández también acoge animales de la Asociación para el Bienestar de Animales Abandonados de Pinto (ABAP), una pequeña protectora local que no cuenta con refugio y que se vale de las personas que se ofrecen a ser casa de acogida hasta que dan sus animales en adopción. Por este motivo también se dedican solo a recoger gatitos. Star, Luna y Rayo son algunos de los gatos que buscan hogar a través de esta protectora.

"La función más importante como casa de acogida es que seas capaz de cubrir sus necesidades, tienes que dedicarle tiempo"

Además, una de las ventajas de ser casa de acogida es que "el refugio es quien te proporciona la comida y todo lo que necesite el animal, así como ser el encargado de los gastos veterinarios. Incluso lo llevan a la cita si tú no puedes acudir por trabajo o cualquier problema que te surja", tal y como cuenta la amante de los animales. Por lo que, realmente, lo único de lo que eres responsable cuando acoges es de estar con el animal y cubrir sus necesidades básicas.

"La función más importante como casa de acogida es que seas capaz de cubrir las necesidades del animal que estás metiendo en tu casa. "Necesitas tiempo para estar con ellos, cuidarles... A veces les tienes también que empezar a educar si son muy cachorros", añade.

Además, es importante saber que siempre seremos quiénes decidamos cuánto tiempo estará el animal o animales en nuestra casa, y qué y cuántos serán. "La protectora te va proponiendo perros y gatos, si puedes quedártelos genial y si no, les buscan otra casa. Ellos tienen que ser flexibles ya que puede que tú tengas niños u otros animales también, por lo que no todos los perros o gatos se pueden acoplar siempre a tu situación", detalla Fernández.

"Hay acogidas que son por un tiempo limitado, el que tú estipules; y otras son de manera indefinida, es decir, hasta que el animal encuentra un adoptante. Y también puedes tener varios perros y gatos en casa, siempre y cuando su relación sea buena y tu puedas dedicarle el tiempo necesario", concluye.

La protectora con la que colabora Sonia, Proyecto Cañada, es una Asociación Española que lucha por el bienestar de los animales en una de las zonas más deprimidas de Madrid, La cañada Real-Sector 6. Ofrece servicios veterinarios in situ y sirve de enlace entre los animales que se encuentran en la zona (abandonados o desechados) y otras asociaciones amigas y/o familias directamente.

Aunque principalmente se encuentran con perros a los que dan auxilio, también los gatos, cerdos e incluso algún pony son objeto de nuestro trabajo, tal y como explican en su página web.

Hay acogidas que son por un tiempo limitado y otras son indefinidas

"Este proyecto nace con la esperanza de mejorar las condiciones de vida de muchos animales que malviven en la Cañada Real, en situaciones de maltrato y abandono", expresan desde la protectora. "Desde el 2014, visitamos la zona, hablando con los habitantes y creando un vínculo con ellos gracias al cual se ha generado una cierta confianza que nos permite estar en contacto directo con ellos y, por tanto, con sus animales".

Sonia también apoya a las pequeñas protectoras, como es el caso de ABAP, una pequeña asociación sin ánimo de lucro formada por un grupo de personas comprometidas y amantes de los animales que ayuda a perros y gatos desfavorecidos.

Como organización independiente, ABAP no recibe ningún tipo de subvención, por lo que sufraga sus gastos únicamente con las aportaciones de las personas que lo componen y se vale de la ayuda de personas que, como Sonia, acogen a los animales que rescatan durante el tiempo que se les encuentra una nueva familia.

Esta asociación fue creada "con el fin de defender los derechos de los animales luchando a favor de su protección y bienestar, así como, buscarles un nuevo hogar donde vivan felices el resto de su vida", expresan en su página web.