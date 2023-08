¿Por qué tu gato te sigue a todas partes, incluso al baño?

Quienes conviven con un gato, es probable que hayan notado que a veces les siguen por toda la casa, incluido el baño. Pero, ¿qué significa este comportamiento? ¿Es una señal de afecto, de curiosidad o hay algo más?

Los gatos son animales considerados muy independientes, pero también tienen fuertes necesidades sociales y emocionales. Aunque cada gato tiene su propia personalidad, la mayoría de ellos disfrutan y necesitan de la compañía humana y buscan formas de interactuar con sus cuidadores.

Para sentirse seguros

Los gatos son criaturas territoriales y se sienten más cómodos en lugares familiares y con personas de confianza. Si el gato nos sigue a todas partes, es probable que nos considere su figura de referencia y se sienta protegido a nuestro lado. Esto es especialmente común si se ha adoptado al gato de un refugio, si fue separado demasiado pronto de su madre y hermanos o si ha pasado por alguna situación traumática en el pasado.

Para demandar atención

Los gatos también nos siguen para llamar nuestra atención y pedir mimos, juegos o comida. A veces, simplemente quieren estar cerca de nosotros y disfrutar de nuestra presencia. Los gatos son muy inteligentes y saben cómo comunicarse con los humanos mediante maullidos, ronroneos o miradas.

Para satisfacer su curiosidad

"La curiosidad mató al gato", reza una de nuestras expresiones más comunes, y es que los gatos son animales muy curiosos y les gusta explorar e investigar todo lo que les rodea. Si nos ven hacer algo nuevo o diferente, querrán saber qué estamos haciendo y si pueden participar. Por ejemplo, si estamos cocinando, leyendo o trabajando en el ordenador, el gato puede seguirnos para ver qué hacemos y si hay algo interesante para él.

Para demostrar su afecto

Los gatos también nos siguen para expresar su peculiar afecto. Aunque los gatos no son tan expresivos como los perros, tienen sus propias formas de mostrar cariño. Una de ellas es seguirnos a todas partes y compartir con nosotros su espacio y su tiempo.

Por ansiedad por separación

Otro motivo por el que nuestro gato nos persiga a todas partes en el hogar es por haber desarrollado ansiedad por separación. Hay estudios que sugieren que los gatos desarrollan un apego emocional con sus cuidadores similar al de los bebés y los perros.

Esto implica que, si es animal único y pasa largas horas solo, o acaba de experimentar una situación estresante que ha perjudicado sus rutinas (una mudanza, que hayamos cambiado de horario laboral, o incluso una ruptura o fallecimiento familiar), sientan la necesidad de buscar apoyo y atención adicionales y constantes cuando estamos en casa.

Nos “controlan” a través de nuestra vocalización

En un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Kyoto, Japón, y publicado en la revista PLOS One, se extrajo el resultado de que los gatos pueden seguir los movimientos de sus cuidadores, incluso cuando no los ven, y se sorprenden si aparecen en un lugar donde no los esperan.

El estudio apoya la idea de que los gatos tienen una representación mental de la posición de sus titulares, lo que es un indicio de procesos cognitivos superiores como la planificación y la imaginación. Los investigadores grabaron lo que pasaba cuando 50 gatos domésticos escuchaban la voz de sus cuidadores desde fuera de una habitación, seguida de la voz de un extraño o de nuevo de su cuidador desde un altavoz en el interior y en el lado opuesto de la habitación.

El equipo investigador de observadores evaluaron el nivel de sorpresa de los gatos basándose en sus movimientos de orejas y cabeza. Cuando la voz de sus cuidadores aparecía dentro de la habitación a través de los altavoces (pese a que acababan de oír la voz fuera, con la puerta cerrada), los gatos parecían confundidos ante la supuesta teletransportación repentina fuera de su visión.

"Nuestro estudio demuestra que los gatos pueden crear un mapa mental de la ubicación de su cuidador basándose en su voz", declaró el doctor Saho Takagi, autor principal de la investigación. "Esto sugiere que tienen la capacidad de imaginar lo invisible en sus mentes. Los gatos podrían tener una mente más profunda de lo que se cree".

Hay muchas razones por las que nuestro gato nos sigue a todas partes, y casi todas ellas son positivas. Puede resultar atosigador tenerlo enredado entre las piernas todo el tiempo, pero si nuestro gato nos sigue incluso en momentos tan íntimos como cuando acudimos al baño, significa que nos considera su amigo, su protector y su familia, y quiere estar con nosotros siempre que pueda y se lo permitamos. Por eso, lo mejor que podemos hacer es devolverle el cariño y dedicarle tiempo de calidad cada día. De esta manera, reforzaremos el vínculo y lo haremos sentir más seguro.