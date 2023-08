El PP señala que el PSOE "solo pone la financiación autonómica sobre la mesa cuando necesita votos"

El vicesecretario de economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha atendido este jueves a Espejo Público para exponer el posicionamiento de su formación acerca del debate de la financiación autonómica. En la entrevista concedida a Lorena García, Bravo ha tenido la ocasión de repasar otros temas de actualidad postelectoral, como las vacaciones de Pedro Sánchez en Marruecos y la posibilidad del PP de formar gobierno.

"No ha habido voluntad de mejorar el sistema de financiación autonómica y cuando se necesitan votos, se pone encima de la mesa", ha dicho Bravo, que se ha quejado de que el PSOE busca tratar de forma diferente a los territorios basándose en los apoyos que necesita para la investidura. "Es un sistema que tiene que servir para unir, no para separar", ha comentado.

Después de que el Gobierno se abriese a negociar el déficit y la deuda autonómica de cara a conseguir apoyos de ERC y Junts para la investidura de Sánchez, Bravo ha acusado a los socialistas de querer "cambiar el dinero por votos". "Condonar deuda no es reformar el sistema de financiación, es querer pagar con más impuestos la investidura. Los españoles ya han pagado 5.000 millones más de IRPF que el año pasado", ha sentenciado.

Bravo ha defendido una reforma de la financiación autonómica, pero alejada de la que plantea el PSOE: "Tenemos diferentes retos en sanidad, educación y políticas sociales. No es lo mismo prestar un servicio cuando tienes muchos pueblos diseminados o toda la población concentrada. Quieren hacer un sistema ajeno a la voluntad de la gente".

Una investidura de Feijóo

Bravo ha sostenido en directo que la presidencia del gobierno correspondería "de forma legítima" al centro-derecha, y en su defecto a Alberto Núñez Feijóo: "En las tres últimas elecciones (las de Andalucía, las autonómicas y municipales del 28 de mayo y las generales del 23 de julio), hemos sido los claros vencedores. No es fácil para ninguno, pero somos los que más apoyos hemos conseguido".

El que será diputado por Sevilla en la próxima legislatura ha incluido también al PNV en la suma del centro-derecha, pese a que los vascos han indicado que no negociarían con el PP: "El centro-derecha representa 177 diputados, 153 la izquierda y 20 separatistas. Los españoles no quieren que siga este gobierno. Las mayorías se tienen que unir para que se cumpla la voluntad de los españoles".

"Si somos capaces de aglutinar el voto en torno a lo que quiere la gente, un gobierno de centro-derecha será posible. Los españoles han dicho que quieren que el centro-derecha esté en el gobierno".

Vacaciones de Sánchez en Marruecos

Con respecto a las vacaciones de Pedro Sánchez en Marruecos, Bravo ha dicho que respeta la decisión del presidente, "pero necesita un mayor análisis". "Es esperpéntico que se haya obligado a la gente retrasar sus vacaciones para ir a votar, y que eso que era tan urgente ahora no sea tan importante", ha denunciado el vicesecretario económico del PP.

Bravo, al igual que otros miembros de su partido, también ha manifestado que el destino de Sánchez "es un acto de soberbia". "No conocemos la política internacional en relación con Marruecos y el Sáhara y no ha dado ninguna explicación. Pero con el presidente que tenemos, no nos sorprenden este tipo de actitudes", ha sentenciado.