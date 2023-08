Vox cree que las cuentas parlamentarias no le salen al vencedor de las elecciones del 23J, el Partido Popular. El vicepresidente de Acción política de Vox, Jorge Buxadé, ha afirmado en una entrevista en RTVE que "al señor Feijoo le va a ser difícil conformar una alternativa de Gobierno".

"Feijóo ha ganado, es el mas votado y ha asumido la responsabilidad de conformar Gobierno, él sabrá las relaciones que establece y en qué medida puede configurar una mayoría suficiente. Estamos a la expectativa de ver qué plantea", ha comenzado diciendo, para agregar que por las declaraciones de los diferentes partidos en las últimas horas, y pesar de que puedan cambiar —"que por desgracia no es la primera vez que un partido dice una cosa por la mañana y otra por la tarde"—, "al señor Feijoo le va a ser difícil conformar una alternativa de Gobierno".

En Vox, sin embargo, no se ha visto con buenos ojos el acercamiento realizado por el líder del PP al líder del PSOE. "Tú no puedes decir que vas a derogar el Sanchismo en campaña y blanquearlo después, demonizando a tu natural aliado (Vox) a través de los medios", ha sido el reproche de Buxadé, para quién el primer movimiento postelectoral del PP no puede ser ofrecer al PSOE "un acuerdo para repartirse el poder".

El vicepresidente de Acción Política también ha criticado que en campaña el PP hiciera campaña de "voto útil" en territorios donde competía por unos pocos votos con Vox. Cree Buxadé que de haber logrado esos pocos escaños se hubiera producido el vuelco.

En relación a la propuesta de abordar la reforma de la financiación autonómica, Vox afirma que lo ve necesaria por considerarla "un fracaso de la constitución del sistema de las autonomías", pero lamenta que se saque ahora u "para contentar a los separatistas" y "como moneda de cambio para conformar gobiernos, sin atender a la igualdad de los españoles en la gestión de los servicios públicos".

Por tu parte, ha considerado prioritario "garantizar el uso del español en parlamentos regionales en igualdad con las lenguas cooficiales" a una reforma reglamentaria para que otras lenguas se puedan utilizar en los parlamentos del Congreso y del Senado.

Sobre la reunión de Santiago Abascal con Alberto Núñez Feijóo, que desveló Vox, Buxadé ha asegurado que no fue secreta. La ha considerado "una reunión normal después de un proceso electoral", aunque no ha querido detallar los temas ni las propuestas que se trataron en ella. Sobre sus peores resultados en el 23-J en relación a las autonómicas y municipales de mayo, Vox dice haber hecho autocrítica sin entrar en detalles sobre las conclusiones que han sacado.

Por último, y sobre los obstáculos para conformar gobierno en Murcia o en Aragón, Vox ha asegurado que sigue con la mano tendida para entrar en ambos gobiernos y cambiar las políticas, pero cree que en Génova "algunos líderes del PP, no sé si por motivos personales o ansia de poder o cuestiones ideológicas no están ayudando a conformar gobierno en Murcia y Aragón".