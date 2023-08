El PP critica la negociación de la financiación autonómica: "Es un arma de mercadeo para que Sánchez gane las elecciones"

Miguel Tellado, vicesecretario general del Partido Popular, ha hablado este jueves en una entrevista para RNE sobre el modelo de financiación autonómica sobre el que ha dicho que "esta diseñado al antojo de los nacionalista catalanes". Tellado ha afirmado que "es un arma de mercadeo político para que Sánchez gane las elecciones".

Para el Partido Popular, hay que cambiar al sistema de financiación autonómica para "hacerlo más igualitario" y esto debe hacerse "con el mayor consenso posible y la aprobación de los presidentes autonómicos".

Por otra parte, el vicesecretario del Partido Popular, también ha hecho alusión la propuesta de Yolanda Díaz para que se puedan utilizar las lenguas cooficiales en el congreso, lo cual ha calificado como una "cortina de humo" de la líder de Sumar. "Está centrada en fomentar medidas estériles para no hablar del verdadero problema que es la gobernabilidad del país", ha afirmado el vicesecretario del PP.

Tellado ha explicado que "las lenguas están para comunicarnos no para enfrentarnos". Según el popular, no hay una demanda real por parte de los españoles para que haya diversidad de lenguas en el congreso: "Salgo a la calle y a la gente no le preocupa eso, le preocupa el empleo y llegar a final de mes". Además, Tellado ha añadido que se trata de una "herramienta para ayudar a su amigo Pedro Sánchez".

Sobre los resultados obtenidos en el 23-J, el vicesecretario del PP, ha resaltado la necesidad de que Sánchez asuma que ha perdido. Para el Partido Popular es primordial que gobierne quien gane las elecciones.