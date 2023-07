Robos, jabalíes, pesticidas… El peor verano jamás conocido por la sandía que podría afectar al precio este agosto

"Cuando peso la sandía y veo que puede llegar a costar incluso más de diez euros la devuelvo y lo mismo hacen muchas otras personas en el supermercado", relata Elizabeth. Sin embargo, este no es el único motivo por el que los ciudadanos optan no adquirir una de las frutas favoritas del verano. "Las pocas que hemos comprado suelen salir escarchadas o en mal estado", comenta María. Los motivos detrás de su elevado precio y de la mala calidad de algunas sandías son muchos, puesto que, a la terrible sequía que azota a España se le han sumado los robos, los destrozos de los jabalíes y la presencia de altos niveles de pesticidas no autorizados en sandías importadas de Marruecos.

Hace algunas semanas saltaron las alarmas debido a la escasez de sandías y melones en los supermercados. De hecho, desde Mercadona advertían a los usuarios en Twitter que "Debido a la climatología adversa sufrida en las zonas productoras de sandía y melón, actualmente no disponemos para ofrecer los productos con normalidad. Por ello, puede haber fallas de servicio en algunas de nuestras tiendas". En concreto, se calcula que la producción de estas frutas había caído un 20% en el mes de mayo debido a la sequía y al incremento de los costes de producción, según EFE.

Pesadilla meteorológica y robos en Murcia

En junio la tan esperada lluvia llegó a las plantaciones de Murcia y de otras zonas del país, pero lo hizo acompañada de granizo, lo que destrozó el campo y causó pérdidas millonarias. Sin embargo, a pesar de esta "pesadilla meteorológica", como la describen los medios locales, algunas sandías lograron salvarse, pero ahora se enfrentan a un nuevo reto: los robos. Según explica a 20minutos Alfonso Gálvez, portavoz de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Murcia el precio de las sandías se ha encarecido un 40% respecto al año anterior, algo de lo que "los ladrones se aprovechan para luego venderlas a un menor precio".

La cantidad de sandías que los ladrones pueden llegar a robar en una noche depende del tamaño de la plantación y de otros factores. Gálvez explica que en ocasiones pueden llegar a robar el 20% de la producción total de algunas explotaciones, pero según ha indicado a este medio Domingo Medina, portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) los delincuentes pueden robarse "la cosecha entera", dejando a los agricultores prácticamente en la calle.

Los robos se producen mayormente durante la noche, cuando los dueños de las plantaciones están durmiendo. Los ladrones, que conocen muy bien las plantaciones y están organizados, llegan en furgonetas que pueden cargar entre 500 y 700 kilos de sandías y después las venden esa misma madrugada por un precio muy bajo a los mercados, indica Medina. En concreto, explica que pueden vender la carga completa por unos 700 o 1.000 euros, por lo que "se deshacen muy rápido de lo robado" y debido a la ausencia de intermediarios, sus ganancias son todavía más elevadas. Además, Gálvez destaca que también se producen robos de sandías que todavía no han llegado a su punto para ser cosechadas. "Por este motivo vemos en mercadillos sandias de poco tamaño, sin madurar y de menor calidad", afirma.

Cabe destacar que el robo de las sandías implica un problema mucho mayor para los agricultores. Según indica el portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles, una vez se formula la denuncia la aseguradora pasa a estudiar la magnitud de los daños causados, pero "la indemnización se suele pagar con retraso". Además, explica que, cuando los ladrones entran en los sembradíos con las furgonetas dañan las plantas, eliminando así la posibilidad de que estas vuelvan a dar sandías y provocando que los daños causados "vayan más allá del mero robo".

Desde ASAJA exigen que se sancione a los culpables porque muchas veces sus acciones "están en el límite entre el hurto y el robo" y según explica Medina, en la mayoría de las ocasiones estos delitos están catalogados como robos, aunque dependen de si ha habido daños, violencia y de la cantidad de sandías robadas. Los agricultores también agradecen la labor de la Guardia Civil pero señalan que sus esfuerzos no son suficientes para frenar este problema. De hecho, desde la AEGC confirman que "a fecha del 12 de abril de 2023, que es el dato más reciente y comprobado, había en Murcia un total de 2.030 efectivos, sin contar los agentes de tráfico", un número de agentes que consideran insuficiente.

Sin embargo cabe destacar que el problema de los robos no solo afecta a las plantaciones de Murcia, sino también a las de otras provincias. De hecho en Almería los agricultores están vigilando sus propios cultivos por las noches e incluso han instalado cámaras de seguridad tras haber sufrido varios robos, algo que también está ocurriendo en Sevilla.

El terror de las sandías valencianas

Por su parte, en la Comunidad Valenciana, uno de los problemas que más preocupa a los agricultores de sandías es la sobrepoblación de jabalíes, debido a que estos están destrozando las plantaciones de esta fruta. Según explicó Celestino Recatalá, vicepresidente de la Asociación Valenciana de Agricultores a 20minutos, los jabalíes "Crean socavones en toda la parcela, destrozan el sistema de riego y no respetan ninguna infraestructura". De hecho, explica que la gravedad del asunto es tal que los agricultores no pueden asumir las pérdidas y que de los 15 millones de kilos que se esperaban recolectar, solo se han salvado unos 7 millones.

Alerta por presencia de pesticidas

A la sequía, las fuertes lluvias, el granizo, los robos y los jabalíes se suma la presencia de altos niveles de metomilo, un pesticida no autorizado, en un cargamento de sandías provenientes de Marruecos. La alerta fue emitida el pasado martes por el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) y lo más preocupante es que todavía se desconocen los lugares donde se han distribuido las sandías afectadas por esta sustancia química. Según indicaron desde FACUA, las sandías contenían una proporción de 0,38+/-0,19 mg/kg-ppm de este pesticida y el Limite Máximo de Residuos (LMR) debe ser de 0,015 mg/kg-ppm.