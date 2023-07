Feijóo cambiará la ley para prohibir elecciones en julio y agosto si llega a la Moncloa

El candidato popular se ha comprometido a modificar la ley electoral para que en España no se pueda volver a convocar unas elecciones generales en julio y agosto al ser meses que "no son razonables". Así lo ha anunciado Alberto Núñez Feijóo en la recta final de campaña después de emplear la totalidad de ella a criticar el adelanto electoral del presidente socialista en plena ola de calor y éxodo vacacional.

Desde Valencia, donde los termómetros marcan los 30 grados, el líder de la oposición y favorito en la mayoría de las encuestas se ha propuesto modificar la ley electoral para que no se repita un 23-J "salvo en casos de extremada urgencia o necesidad" como hizo él mismo como presidente de la Xunta de Galicia, al retrasar la cita electoral a verano con motivo de la pandemia.

Tal y como ha explicado Feijóo, lo hará por el bien "de la democracia" y así "facilitar la participación electoral, la campaña y no estar persuadidos de que puede haber gente que lo que le interesaba era que la campaña fuera plana, o que hubiera gente personas que no pudieran votar porque no están en sus domicilios".

Feijóo ha instado a "aprender la lección de las últimas semanas", donde se ha vivido "un cambio climático con olas de calor, con millones de españoles de vacaciones y miles y miles de trabajadores que tenían derecho a sus vacaciones y no las han podido tener, como los carteros o los ciudadanos que les toca en mesas electorales", ha recordado durante el mitin

Con ello, el popular pone fin a tres semanas -desde que se convocaran las generales- de polémica en torno a la fecha escogida por el presidente. Para el popular, el objetivo del Pedro Sánchez no es otra que la de "dificultar" la campaña y "desmovilizar" al electorado tras su fracaso del 28-M. Por lo contrario, Sánchez ha defendido que las adelantó tras aceptar sus pasados resultados electorales.