El Mediterráneo 'hierve' y registra su temperatura más alta de la historia: "No es normal, entramos en territorio desconocido"

El cambio climático ya va más allá del calor atmosférico. Si en el Ártico las temperaturas actuales superan en hasta seis grados las del mes de febrero, en el mar Mediterráneo las cosas no son muy distintas. Este lunes se alcanzaba un nuevo récord: hasta 29 grados en la superficie del agua en Baleares. Más de 27 en las costas de Murcia, Almería o Alicante, lo que supone 4 grados por encima de la media y un aumento de 1,8 en 41 años. Datos jamás vistos desde 1982, cuando se empezaron a tomar registros.

"Estamos ante un territorio desconocido", asevera David Espín, investigador del laboratorio de climatología de la Universidad de Alicante. "Esto no es normal. Frente a las costas de la Región de Murcia y las del norte de Argelia se ha batido récord desde que hay mediciones con 28 grados", comenta el experto, que además pone el foco en un término climatológico: 'jet stream' o corriente en chorro, un canal de vientos muy fuertes en forma de tubo que discurre a unos 9-16 km sobre la superficie terrestre.

Según el experto, esa corriente en chorro "está muy ondulada", lo que significa que, a consecuencia de esa ondulación, la zona del Mediterráneo central y occidental, Murcia, Almería, Islas Baleares e Italia están sufriendo altísimas temperaturas. "Todo esto se ve reforzado porque esta zona es de poco viento, lo que provoca un bloqueo de altas presiones que intensifica el calor superficial y el de la zona marítima", explica.

Evolución de la temperatura del mar Mediterráneo desde 1982. CEAM

Para Samira Khodayar Pastor, directora del grupo de meteorología y climatología del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), estos datos no son algo inusual más allá de los valores. "La subida de la temperatura del mar es algo que se espera en verano, no nos debería extrañar ni deberíamos buscar una asociación directa con un fenómeno más grande. Estamos en un contexto de cambio climático y eso impacta en la atmósfera y el mar, lo que es llamativo es el valor de 29 grados alcanzado, mucho más alto de lo habitual".

Pero ¿este calor en la superficie marina produce consecuencias? Ambos expertos lo tienen claro: sí. Por un lado con respecto al clima atmosférico, por otro, en cuanto a la flora y la fauna del Mediterráneo.

"Pese a que aún hay que hacer análisis, estamos viendo una consecuencia muy evidente: las temperaturas mínimas en todas las ciudades y municipios del Litoral, de Málaga a Valencia, están teniendo unas mínimas de récord", explica Espín, que además añade que "desde 1950, este es el mes de julio con las mínimas más elevadas". Y además concreta: "En Málaga se batiría el récord en un grado y medio con respecto al año 2015, cuando hubo 23,3 grados".

Además, y de forma más indirecta, Espín cree que "la torrencialidad de las precipitaciones asociadas a las tormentas de las últimas semanas han sido peores al tener más vapor de agua en la atmósfera por la temperatura del mar".

Seguirá subiendo y se alargará el verano

En cuanto al impacto de la temperatura de la superficie del mar en la flora y la fauna, Khodayar Pastor indica que "aparte de la mortalidad masiva de especies, se podría producir un desplazamiento de las mismas a otras regiones más frescas e incluso la propia flora llegaría a cambiar. También podría provocar un aumento de especies invasoras".

Y si hay que mirar de cara al futuro, aunque no se pueda saber lo que pasará, los escenarios parecen estar claros para los estudiosos del clima. "Las proyecciones futuras no nos dicen lo que va a pasar, pero nos muestran las tendencias", comenta Khodayar Pastor. "La temperatura del mar seguirá aumentando y si no mitigamos el cambio climático podría alcanzar hasta 1 grado más con respecto a lo que ya ha aumentando", añade. Además, en el caso ponerse en los peores escenarios, "si no se hiciera nada para mitigar el cambio climático, a finales de siglo habría hasta 4 grados más en el mar".

Espín comparte la visión de su compañera y va algo más allá. "La temperatura del mar seguirá subiendo. Las previsiones indican que en algunas ciudades del sur de la Península se duplicarán las noches tropicales en verano y los días por encima de 35 y 40 grados, cada vez habrá un clima más severo en verano", desgrana. Además, el verano será cada vez más largo:" Ya vemos que en algunas ciudades del Mediterráneo se está incrementando una media de tres a cuatro semanas y con temperaturas cada vez más intensas".