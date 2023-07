La Generalitat dice que el hermano de Puig recibió 67.500 euros sin justificar, por debajo de la cifra que sería un delito en subvenciones

La Intervención de la Generalitat Valenciana ha remitido un informe al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia que concluye que Francis Puig, hermano del president de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, y sus socios en varias firmas de comunicación, percibieron de forma indebida un total de 67.504 euros, es decir, aproximadamente un 10% de los casi 700.000 euros de las subvenciones recibidas.

Este informe fue solicitado por la fiscalía hace aproximadamente un año y medio, debería servir para determinar la existencia o no de un posible delito de fraude de subvenciones por parte de los procesados, ya que cuantifica el supuesto ilícito. La cantidad que marca un posible delito es de 120.000 euros, por lo que estaría por debajo del límite.

Los especialistas de la Intervención de la Generalitat indican en su informe que en este análisis no se ha valorado si los gastos argumentados por las empresas de Francis Puig son o no reales, porque carecen de medios para hacerlo, ni tampoco si esas cantidades pudieron ser duplicadas en otras subvenciones procedentes de otras regiones. Por ello, en ese informe indica si los referidos gastos empresariales pudieron o no ser subvencionados, y en este sentido cuestiona la inclusión de facturas de combustible o pagos de alquileres fuera de plazo, entre otros. El Juzgado ha solicitado otro informe a la Intervención de la Generalitat de Cataluña.

Esta investigación judicial nació de una querella presentada por el PP y se centra en las subvenciones recibidas por varias empresas participadas por el hermano del president desde la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de Aragón. En concreto, se investigan subvenciones para el fomento del valenciano, para el fomento del empleo joven, para la edición de medios informativos digitales en catalán o en aranés y ayudas Leader para el desarrollo local.