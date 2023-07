De Harvard a Oxford: la Fundación 'la Caixa' beca a 100 alumnos para cursar un posgrado en las mejores universidades del mundo

Oxford, Harvard, Cambridge o Columbia son algunas de las universidades a las que acudirán los 100 estudiantes becados este año por la Fundación 'la Caixa' para cursar un posgrado en el extranjero. Un centenar de jóvenes de en torno a 26 años de todo el país que podrán ampliar su formación en algunas de las mejores universidades del mundo gracias a su impecable currículum educativo.

Se unen así a los 3.784 universitarios que ya fueron becados entre 1982 y 2022 a través de un programa para el cual se han destinado casi 200 millones de euros en todo este tiempo. En esta 41ª edición, y como es habitual todos los años, los reyes Felipe y Letizia han entregado las becas a los 98 alumnos seleccionados por su excelencia entre las 978 candidaturas recibidas. Una "enorme oportunidad" que, según ha subrayado Felipe VI al clausurar el acto, servirá para "profundizar" en su formación y "orientar" su futuro profesional.

"No hay mejor manera de comprometerse con los jóvenes que ofreciéndoles mayores oportunidades a través del refuerzo de sus capacidades y conocimientos, así como incentivando esa capacidad de llevarlo a cabo", ha aseverado el monarca en su discurso de felicitación a los becados. Se trata, ha añadido, de una "inversión social" que contribuirá a construir una "sociedad mejor".

El acto, celebrado en CaixaForum Madrid, también ha contado con la asistencia de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; el de Universidades, Joan Subirats; y el vicepresidente de la Fundación, Juan José López Burniol, quien ha remarcado el "compromiso" de la entidad con la formación "de excelencia" de los jóvenes "con una de las líneas de actuación más emblemáticas y consolidadas de la Fundación".

Burniol ha aprovechado su intervención para emitir "tres ruegos" a los jóvenes que emprenderán esta nueva etapa. En primer lugar, ha subrayado, "que tengan presente la obligación de gratitud que tienen con sus padres" por haber creado las condiciones que han permitido que su talento "fructificase". El segundo, que "trabajen a fondo con un nivel de autoexigencia enorme y con la mentalidad de que tienen que retornar a la sociedad con lo que han recibido". Y, por último, "que piensen en España".

100 becas, cuatro continentes

Las 100 becas concedidas se reparten en cuatro continentes, siendo Europa el destino al que irá un mayor número de estudiantes (58), seguido de América del Norte (40), Asia (1) y Oceanía (1). Y, por países, los que más becarios atraen son Estados Unidos (35), Reino Unido (34) y Suiza (10).

Allí, la entidad cubrirá la totalidad del coste de la matrícula y proporcionará a los estudiantes un estipendio mensual, además de hacerse cargo de los gastos de desplazamiento y de un curso de orientación antes de incorporarse a las respectivas universidades. La inversión en la convocatoria de este año 2022 ha sido de 10,7 millones de euros y, de media, el coste de cada una de las becas concedidas es de 90.000 euros.

Los reyes Felipe y Letizia durante la ceremonia de entrega de las becas postgrado de la Fundación La Caixa , este miércoles en el centro cultural Caixa Forum de Madrid, en un acto al que también ha asistido la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño (i). EFE/ Mariscal

Para llegar hasta aquí, no obstante, los becados han tenido que pasar por un proceso de selección largo y complicado en el que han participado en torno a 400 profesores universitarios con experiencia internacional en este tipo de evaluaciones. Los casi 1.000 candidatos iniciales debieron superar una primera fase de evaluación mediante el sistema de peer review (por pares y con personas con competencias similares) y, una vez filtradas las mejores calificaciones, se enfrentaron a una entrevista personal para acreditar, finalmente un nivel de excelencia "sobresaliente".

La eficacia de este sistema, según destaca la Fundación 'la Caixa', se refleja en el éxito de los becarios al conseguir ser reclutados en las mejores universidades del mundo. A Oxford irán siete, seis a Cambridge, otros seis a ETH Zürich, cinco a la universidad de Columbia, cinco a la Imperial College London, también cinco al London School of Economics and Political Science y cuatro al Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Por tipología de estudios, la gran mayoría cursará un máster (67), 28 harán un doctorado y tres una estancia de investigación. Priman, además, las ingenierías y tecnologías entre las disciplinas más representadas (17 jóvenes cursarán un posgrado de alguna de las ramas de esta familia); seguidas de las matemáticas (10), el derecho (7), las ciencias económicas y de empresa (7) y las ciencias médicas y de la salud (6).

"Nada habría sido posible sin estas becas"

En representación del colectivo de becarios de la Fundación ha hablado la profesora de Ciencias Biomédicas e investigadora del Grupo de Ingeniería de Materiales (GEMAT) del Instituto Químico de Sarrià (Barcelona), Núria Oliva. Como los cien becados este año, ella fue una de las alumnas que pudo irse a Harvard (Estados Unidos) a hacer un posgrado en ingeniería química hace ya 12 años.

Una oportunidad que, según ha reconocido, le permitió potenciar su pasión por la investigación sobre el cáncer de mama, trabajar en el desarrollo de nuevos tratamientos basados en nanotecnología y biomateriales, y posteriormente formar su propio grupo de investigación. Volvió a casa tras ese tiempo, también gracias a otra beca de la entidad —la Junior Leader— para hacer el doctorado en España.

"Nada de todo lo que he conseguido en mi carrera científica habría sido posible sin estas becas y, por ello, como antigua becaria y como becaria de nuevo, os animo a disfrutar y a aprovechar esta gran oportunidad", ha concluido.