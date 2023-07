Calviño tacha a Feijóo de "marrullero y mentiroso" y señala que el programa electoral del PP elevaría el déficit en 20.000 millones

La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, ha cargado duramente contra el candidato popular a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, por su comportamiento en el cara a cara con el presidente Pedro Sánchez. Calviño ha defendido que Sánchez se enfrentó a "marrullería, ruido y mentiras" y que Feijóo demostró una "ausencia total de proyecto de política económica".

Así se ha expresado la vicepresidenta durante un desayuno informativo organizado por la agencia Europa Press celebrado este miércoles. Para la vicepresidenta, el programa electoral del PP "es una incógnita" y su equipo estima que aplicarlo agregaría al déficit del Estado 20.000 millones de euros. Es decir, 1,5 puntos adicionales de PIB que, según su criterio, impedirían a España cumplir con las reglas fiscales.

"Todo lo que hay son anuncios de bajadas de impuestos", ha incidido la vicepresidenta. "No sabemos cuál es ese programa. Dijeron que eliminar los impuestos extraordinarios y luego no, que iban a derogar la revalorización de las pensiones y luego no...", ha añadido Calviño.

La vicepresidenta ha reprochado una vez más al PP que no haya anunciado quién liderará el equipo económico de Feijóo. Un puesto para el que han llegado a sonar nombres como el actual gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, o Luis Garicano, ex de Ciudadanos que el PP fichó recientemente para su fundación Reformismo 21. "Supongo que no se dice quién [va a ser] porque no debe haber muchas personas de prestigio internacional dispuestas a vincularse a un hipotético gobierno con Vox". "Me parece fenomenal debatir con cualquiera de ellos", ha agregado.

Además, Calviño ha anunciado que el Gobierno ha suscrito un acuerdo con la multinacional de innovación en semiconductores IMEC para establecer un centro de investigación en España. Una compañía que se sumaría a las inversiones ya anunciadas por Intl, Cisco o Broadcom.

