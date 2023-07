Datos y fact-checking del cara a cara entre Sánchez y Feijóo

Dos horas de cara a cara entre el Presidente del Gobierno y el líder de la oposición, ambos candidatos a las elecciones generales del 23-J. Más de 150 afirmaciones susceptibles de ser contrastadas: aquí puedes leer algunas verificaciones, datos y contexto sobre lo que dejó el debate entre ambos candidatos.

Sobre Pegasus

Feijóo: "El juez ha archivado el caso por falta de colaboración de usted"

Falso. Tal y como recoge la nota de prensa de la Audiencia Nacional, el juez José Luis Calama "ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta por la infección con el programa informático Pegasus de los dispositivos móviles del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez" y otros miembros del gobierno "ante la ‘absoluta’ falta de cooperación jurídica de Israel, que no ha contestado la comisión rogatoria enviada por la Audiencia Nacional y ha frustrado la continuación de la investigación".

Sobre pensiones

Sánchez: "Zapatero no congeló las pensiones señor Feijóo [...] Eso es una falacia, usted dice una mentira a partir de una media verdad".

Falso, pero… "Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas". Son las palabras de Rodríguez Zapatero el 12 de mayo de 2010 en el Congreso, cuando anunció en el Congreso una serie de medidas para frenar la crisis económica. Este anunció se recogió posteriormente en el Real Decreto Ley del 20 de mayo de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en el que se explicaba qué pensiones se revalorizarían de cara a 2011 y cuáles no. En base al real decreto, Zapatero congeló las pensiones contributivas pero no las mínimas, las de seguro obligatorio de vejez e invalidez y las no contributivas.

Feijóo: "Hemos votado a favor del incremento de las pensiones" [31:06]

Falso. No es cierto, como dice Feijóo, que el PP votara a favor del incremento de las pensiones. El 2 de diciembre de 2021, el Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. Pero lo hizo con el voto desfavorable del partido de Alberto Núñez Feijóo. El resultado completo de la votación fue de 176 votos a favor, 148 en contra y 6 abstenciones.

El Grupo Parlamentario Popular tampoco votó a favor de la tramitación de este proyecto de ley en el Senado. Presentó una propuesta de veto y 14 enmiendas. La revalorización de las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) también está contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. Como recoge la página web del congreso, el PP también votó en contra en esta ocasión.

Pantallazo de un tuit del Congreso con los votos a favor y en contra de la ley Maldita.es, Verificat / Comprobado

El Gobierno concretó en un real decreto a qué pensiones se aplicaba esta revalorización y el porcentaje correspondiente. El PP tampoco pudo votar a favor o en contra de esta cuantía, ya que los reales decretos no tienen que votarse en el Congreso de los Diputados; únicamente requieren de la aprobación del Consejo de Ministros.

Sobre empleo

Rifirrafe por la destrucción de autónomos entre Sánchez y Feijóo. Feijóo le espeta a Sánchez durante el debate económico: "¿Usted sabe que tenemos menos autónomos que en el año 2019? Tenemos 43.000 autónomos menos de acuerdo con la EPA que en el último año", mientras que Sánchez insiste en que “no es cierto”.

Verdadero para Feijóo. Feijóo no miente con los datos sobre los autónomos. La primera parte de la afirmación, si cogemos el dato de la última EPA, correspondiente al primer trimestre del año, sitúa el número de autónomos en casi 3.099.000 personas. En el mismo trimestre de 2019 había 3.106.000 autónomos, unos 7.000 más. Por lo que Feijóo llevaría razón.

Datos del INE que dan la razón a Feijóo en el debate sobre autónomos Maldita.es, Verificat / Comprobado

La segunda parte de la afirmación de Feijóo ("Tenemos 43.000 autónomos menos de acuerdo con la EPA que en el último año") es real. Si comparamos la EPA del primer trimestre de 2023 con la EPA del primer trimestre de 2022 saldría esa cifra de 43.000 autónomos menos.

Estadística del INE en la que basó Feijóo su declaración Maldita.es, Verificat / Comprobado

Se está viralizando que el dato de Feijoo es falso, pero el textual de Feijoo es claro: "Tenemos 43.000 autónomos menos de acuerdo con la EPA que en el último año". Feijoo no está comparando con la cifra de autónomos al llegar Sánchez al Gobierno sino con el último año.

Sobre los fijos discontinuos

Feijóo: "Ustedes han dicho que en el entorno de 430.000 personas que aparecen empleados son fijos discontinuos. Hemos pedido que nos digan cuántos son y se niega. ¿Sabe lo primero que haré en el caso de que los españoles me den su confianza? Le diré a los españoles cuántas personas están buscando empleo y figuran como ocupadas".

La cifra a la que hace referencia Feijóo [min. 9:06-9:28] es parecida a la que dio el Gobierno en una respuesta parlamentaria el pasado 27 de febrero. En la respuesta se indica que a cierre de 2022 había 443.078 personas con contratos fijos discontinuos en situación de inactividad y que estaban excluidos de la estadística de paro registrado, pero incluidos en la estadística de "trabajadores con relación laboral". Esta ha sido la única ocasión en la que el Gobierno ha proporcionado los datos de fijos discontinuos inactivos.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social dijo a Maldita.es que esta cifra "no refleja bien la realidad" y que los datos sobre los fijos discontinuos estaban siendo sometidos a un "proceso de revisión exhaustiva por el SEPE" para dar "robustez y claridad a las cifras", por lo que no podían aclarar por el momento si estaban incluidos en las estadísticas de ocupados o de demandantes de empleo no ocupados.

Los datos de fijos discontinuos han sido utilizados en ocasiones por el PP para decir que los fijos discontinuos están "maquillando" las cifras reales de parados. Desde marzo de 2022, tras la reforma laboral, se ha impulsado el uso de estos contratos en detrimento de la contratación temporal. Los fijos discontinuos contemplan períodos de inactividad cuando una persona no está trabajando aunque sigue manteniendo la relación laboral. Con los temporales que hasta entonces eran mayoritarios, en muchos casos, las personas se daban de alta en el paro como demandantes de empleo al finalizarlos.

Los fijos discontinuos no están incluidos en las cifras de paro registrado según la metodología de la estadística que no ha cambiado desde 1985. En ella se explica que se miden el total de demandas de empleo en activo el último día de cada mes. Según establece la orden ministerial que regula la metodología, las personas demandantes no ocupadas con un contrato fijo discontinuo no computan en el paro registrado por tener una relación laboral.

Sobre economía

Rifirrafe sobre la recuperación del PIB: "Desde que llegó al gobierno en el año 2019 hasta el primer trimestre de 2023, usted no consiguió recuperar el PIB", dijo Feijóo en el debate. Pedro Sánchez respondió que eso no es verdad (5:54).

Verdadero para Feijóo. Aunque Pedro Sánchez llegó al Gobierno tras la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018, la legislatura a la que se refiere Feijóo "cuando llegó al gobierno en 2019" es la última legislatura, la que empezó en noviembre de 2019, tras las segundas elecciones generales de ese año. El dato de la recuperación es cierto: España no recuperó el nivel de producto interior bruto del último trimestre de 2019 a precios reales (descontando el efecto de la inflación) hasta el primer trimestre de 2023, tal y como ya explicamos en Maldita.es.

El Instituto Nacional de Estadística publicó el 23 de junio el dato definitivo de crecimiento del PIB del primer trimestre de 2023. En él ya se observa que en el primer trimestre de 2023, España superó los niveles de PIB registrados en el último trimestre de 2019. Hasta ese momento, España no ha recuperado el nivel de PIB del último trimestre de 2019.

Sobre inflación

Rifirrafe sobre las cifras de inflación: "La guerra en Ucrania empezó en febrero de 2022. La inflación que tenía usted, el IPC que tenía usted, en 2021 ya era una inflación muy superior a la media de la Unión Europea", le dice Feijóo a Sánchez. En ese momento empieza una serie de interrupciones en las que Pedro Sánchez le responde "del 2 hoy, del 2 hoy". Ese “hoy” es importante porque los datos a los que hacen referencia uno y otro son distintos.

Verdadero para ambos. Los datos que aporta Feijóo hacen referencia al dato de inflación para 2021, justo antes del inicio de la invasión rusa a Ucrania; mientras que Sánchez habla de la inflación actual (el 2% hoy).

La cifra de Feijóo: "El IPC que tenía usted, en 2021 ya era una inflación muy superior a la media de la Unión Europea" y por qué es verdad lo que dice Feijóo. Tanto el sistema Eurostat como el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España utilizan el Índice de Precios al Consumidor Armonizado (IPCA) para comparar los valores entre los países miembros de la Unión.

El dato anual, recogido por el Instituto Nacional de Estadística y Eurostat, muestra que, en ese momento, la inflación en España era del 3,1%, mientras que la media de la Unión Europea estaba en el 2,6%. Eso en cuanto al conteo de todo el año. En cuanto al último mes, diciembre de 2021, el IPCA de la Unión Europea era del 5,3 %, en tanto que el de la Zona Euro estaba en el 5 %. El de España estaba en el 6,6%. La cifra de Feijóo:

Comparación entre la Unión Europea y España. Diciembre de 2021. Eurostat. Maldita.es, Verificat / Comprobado

La cifra del 2% "hoy" que da Pedro Sánchez. En ese momento empieza una serie de interrupciones en las que Pedro Sánchez le responde "del 2 hoy, del 2 hoy". Ese "hoy" es importante porque los datos a los que hacen referencia uno y otro son distintos. La respuesta del presidente Sánchez, "el 2 hoy", no se refiere al dato de inflación en España al comienzo de la guerra en Ucrania sino a la cifra actual. Para junio de 2023, el indicador adelantado del IPC publicado por el INE es del 1,9%. Además, tanto el INE como Eurostat sitúan el IPCA español en el 1,6 % en junio de 2023.

Gráfica: Instituto Nacional de Estadística (29 de junio de 2023) Maldita.es, Verificat / Comprobado

Sobre violencia de género

Rifirrafe por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género: Feijóo y Sánchez discutieron con respecto a la firma por parte de Unidas Podemos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Según Sánchez, el Pacto se ha firmado por parte de todos los partidos "salvo el partido con el que usted está pactando, que es Vox", mientras que Feijóo insiste en que en que "el pacto de estado del año 2018, en la época del señor Rajoy, no lo firmó Podemos".

Verdadero para ambos. Es cierto, como dice Feijóo, que Podemos no firmó el Pacto de Estado de 2018, que se aprobó en 2017, bajo el gobierno de Rajoy. La formación morada decidió abstenerse y no apoyar el documento al no haber ni calendario ni presupuestos que puedan garantizar su ejecución. También se abstuvo en esta ocasión EH Bildu.

Sin embargo, también es cierto que ya con Sánchez llegó al gobierno se renovó dicho pacto de estado, coincidiendo con el 25 de noviembre de 2021 (Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres), y en este caso firmaron el dictamen todos los grupos políticos a excepción de Vox. Puedes leer más información sobre el actual Pacto de Estado contra la Violencia de Género aquí.

Sobre deuda pública

Feijóo: "Galicia es la comunidad autónoma que menos aumentó la deuda pública"

Falso. Galicia no es la comunidad autónoma que menos ha aumentado la deuda pública, ni en términos de PIB ni en términos absolutos. Galicia incrementó en 10,3 puntos porcentuales la deuda pública sobre el PIB entre los segundos trimestres de 2009 y 2022, es decir, durante el periodo del mandato de Feijóo. Esto la convierte en la cuarta comunidad en la que el indicador creció menos, tras Madrid (7,6 puntos porcentuales), Canarias (9,1) y Navarra (9,6). Si comparamos el crecimiento de la deuda entre los primeros trimestres de 2010 y 2023, el aumento porcentual es de 8,3 puntos, manteniéndose como la cuarta con un indicador más reducido.

Si analizamos en términos absolutos, Galicia se sitúa como la novena comunidad que más aumentó su deuda pública entre 2009 y 2022, con un crecimiento de 7.541 millones de euros. Catalunya (58.179 millones de euros), Comunidad Valenciana (38.743 millones) y Andalucía (28.776 millones) encabezan la lista de comunidades que más incrementaron su deuda en la misma franja temporal. La comparación entre 2010 y 2023 mantiene a Galicia como la novena comunidad en la que el indicador creció con más fuerza.