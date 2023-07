Los partidos pactan un debate a siete de portavoces en RTVE, que celebrará otro a tres con Sánchez, Díaz y Abascal, pero sin Feijóo

Las principales formaciones políticas con representación parlamentaria han confirmado este lunes con RTVE la celebración de un debate a siete con los portavoces en el Congreso, según han informado a 20minutos fuentes conocedoras de la negociación, que explican que el PP ha accedido finalmente a que este formato organizado por la corporación pública no incluya a los líderes de los partidos.

Así se ha acordado en una reunión que han mantenido representantes del PSOE, PP, Sumar, Vox, ERC, PNV y EH Bildu con el ente público. RTVE ha confirmado también con los partidos un debate a tres entre Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal. No acudirá el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, al considerar que el formato no representa el actual pacto de izquierda del Gobierno, al no estar ERC ni Bildu, partidos que, según los populares, "llevan cinco años redactando las leyes que avala el PSOE y fijando las posiciones que defiende el Gobierno".

La semana pasada, RTVE ofreció un debate a siete pero, en lugar de invitar a los cabezas de lista, lo hizo a los portavoces de los grupos en el Congreso. Lo que propuso entonces el PP fue hacer ese mismo debate con los líderes de los partidos y no con los portavoces. Según las fuentes consultadas, los populares han aceptado finalmente a mantener un formato, el de los portavoces, que es habitual en todas las campañas de elecciones generales.

La estrategia del PSOE con los debates pasa por apuntalar el tándem Sánchez-Díaz, una futurible coalición de gobierno que el jefe del Ejecutivo defiende en todas sus intervenciones en esta precampaña. El PP, sin embargo, no quiere plantear un debate solo con los cuatro líderes nacionales, sino incluir también a los máximos responsables de ERC y Bildu, Oriol Junqueras y Arnaldo Otegi, respectivamente, para evidenciar las alianzas de Sánchez en esta legislatura.

Junto a estos debates, habrá un único cara a cara, ya confirmado, el próximo 10 de julio entre Sánchez y Feijóo en Atresmedia, uno de los cuatro grupos de comunicación que propusieron este formato a socialistas y populares.