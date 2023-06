Feijóo acepta el cara a cara con Sánchez en Atresmedia el 10 de julio

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aceptado finalmente celebrar un debate electoral cara a cara con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Será el próximo 10 de julio en Atresmedia, uno de los grupos de comunicación que han propuesto este formato, junto a RTVE, Mediaset y Prisa. El PP también aceptará otro debate con el resto de partidos con representación parlamentaria -PSOE, Sumar, Vox, PNV, ERC y Bildu-, aún pendiente de confirmar asistentes y medio de comunicación.

Lo ha hecho tras semanas de rifirrafes con Moncloa y pocas horas después de rechazar un careo ese mismo día, el 10 de julio, en RTVE. Según las fuentes populares, la cadena privada lo habría pedido antes que la pública y emplaza al PSOE a "iniciar las conversaciones para acordar los términos de los mismos lo antes posible".

El PSOE, por su parte, "saluda" la celebración del cara a cara en Atresmedia, aunque "lamenta" que el PP esté "rechazando" el resto de debates que están pidiendo otros tres grupos de comunicación. "Reiteramos nuestra aceptación para todos los debates que han ofrecido los distintos grupos, que incluyen debates cara a cara y debates a cuatro", señalan fuentes socialistas.

De producirse este encuentro los dirigentes darían fin a varias semanas de reproches mutuos por las propuestas de cada formación. El PSOE ha estado acusando al PP de "esconderse" y de "buscar excusas", mientras que el PP le ha recriminado sus "prisas" y haber rechazado una reunión a solas el lunes para acordar los detalles y, por lo contrario, acudir a la que ha convocado este martes la entidad pública RTVE.

El último rifirrafe se ha producido esta mañana después de que el Partido Popular haya declinado acudir a la reunión que ha convocado este martes RTVE con todas las formaciones políticas para consensuar el formato de los debates electorales de cara al 23-J. Los populares ofrecían tres razones: la primera, que la negociación de esos debates se ha llevado "siempre" entre los partidos políticos; la segunda, que no confían en la neutralidad de RTVE y, la tercera, que los socialistas no hayan acudido a su reunión a dos.

Así se lo ha transmitido el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, a la presidenta de RTVE, Elena Sánchez: "¿Por qué tendríamos que obedecer una orden por escrito de los informativos de RTVE? Si el PSOE quiere negociar con nosotros, sabe dónde encontrarnos, no necesita que los informativos de RTVE hablen en su lugar", cuando "en todas las campañas electorales precedentes la negociación se ha llevado a cabo entre los partidos políticos", sostiene Pons en la misiva que si bien el PP dice haber remitido este martes, la cadena pública asegura no tenerla en sus manos.

A continuación, en la misiva el popular acusa al director de informativos de ser parte de la estrategia de campaña del PSOE. "Dado que no confiamos en su neutralidad, consideramos la carta conminatoria de ayer como una prueba más de su parcialidad. Estaremos pendientes, con la Junta Electoral, de lo que esa televisión, pagada con los impuestos de los españoles, vaya a hacer con los debates en esta campaña. Lo que hoy se ha intentado hacer, por ejemplo, es una burda utilización de la pública por el partido del Gobierno", advierte en dicha carta.

La cadena se defiende y asegura mantenerse al margen: "RTVE no tiene nada que decir y no va a interferir nunca en las negociaciones que tienen el PSOE y el PP para la gestión del debate cara a cara. Lo que ha hecho la dirección de Informativos ha sido el ponerse en contacto con PSOE y PP para preguntarles por su disposición a ese debate cara a cara para el 10 de julio. Saber esa disposición es esencial para hacerlo o no hacerlo ante la complejidad de emitir un debate de estas características". Todo ello, poco antes de que el PP aceptara asistir a Atresmedia.

Previamente, el PP exigía al PSOE que antes de sentarse con los medios, se sienten a solas. En cambio, el equipo de Sánchez ya explicó hace unos días que entienden que deben ser los medios de comunicación los que propongan los debates y, en consecuencia, convoquen las reuniones. "Para Feijóo, los debates son como los gimnasios en enero, uno se apunta pero nunca va", ironizó el presidente socialista.

A lo que Feijóo ha respondido este martes que "hay otros [partidos] que esquivan la calle y se sienten mucho más seguros refugiándose en los platós de TV, que no pisaron durante años, y pidiendo debates sin que ellos hayan querido debatir nunca", ha dicho sobre el PSOE. De este modo, ha cuestionado la disposición de Sánchez en dar entrevistas y debatir cuando en los últimos cinco años del Gobierno de Sánchez ha habido un solo Debate del estado de la Nación "cuando debería haber habido cinco". "Cuando se viene ahora a pedir debates hay que ser un poco inteligente y saber quién pide las cosas para darle legitimidad o tomárselo con sentido del humor".

De los 6 cara a cara de Sánchez al debate a tres de Feijóo

Tanto PSOE como PP llevan semanas cruzándose propuestas y rechazando las del contrario. Sánchez fue el primero en abrir el melón. El pasado 5 de junio, el candidato socialista propuso que cada lunes a partir del 12 de junio, y hasta la celebración de las elecciones generales del 23 de julio, se celebrara un debate cara a cara con el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, en los principales medios de comunicación españoles. Ese mismo día el PP rechazó el debate semanal al entender que quien "necesita seis debates es Sánchez, no España".

No obstante, al día siguiente confirmó en Onda Cero que habría un cara a cara con Sánchez en campaña tras reprocharle que los "debates se negocian, no se obligan". Así, ambos equipos de comunicación se pusieron en contacto para abordar los detalles. El PP emplazó a Ferraz a negociar el "quiénes, cuántos, cómo, dónde y cuándo" se celebraría el cara a cara y, además, dado que las dos partes de la coalición -PSOE y la formación heredera de Unidas Podemos, Sumar- se presentan por separado, ofreció un debate a tres con el fin de "facilitar la situación interna en el seno del Gobierno".

El PSOE lo rechazó en un inicio y recriminó al PP que no invitara en ese caso a Vox. Claro que, esta formación no forma parte ni del Gobierno ni de la principal fuerza de la oposición. Más tarde, el PSOE aceptó todos los debates propuestos por varios grupos de comunicación: cuatro 'cara a cara', protagonizados por el presidente Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo; dos a cuatro, incluyendo a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, y al de Vox, Santiago Abascal; y otro de los portavoces parlamentarios. Mientras tanto, el secretario general de los socialistas volvió a presionar públicamente al líder del PP.

En este punto, el PP convocó a los socialistas a reunirse el lunes para negociar los debates como han hecho ambas formaciones en "todas las campañas electorales precedentes". Pero el PSOE la declinó pese ha aceptar debatir en todas las cadenas mientras el PP deja en el aire si lo hará en la ente pública. A las pocas horas, el PP anunciaba su participación en Atresmedia justificando que había sido la primera en solicitarlo.