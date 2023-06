El PP rechaza la propuesta de Sánchez de un debate semanal con Feijóo hasta el 23-J

El PP no acepta la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de celebrar un debate semanal con Alberto Núñez Feijóo hasta las elecciones generales del 23 de julio. Así lo ha comunicado el portavoz de la campaña de los populares, Borja Sémper, en rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del partido.

"España no está para excentricidades. Entendemos la ansiedad de Pedro Sánchez, pero le pedimos calma", ha manifestado Sémper, quien atribuye la oferta del presidente y líder del PSOE a su "nerviosismo, desorientación e incomodidad" tras los malos resultados de los socialistas en los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo. "No vamos a entrar a ese trapo ni en un marco de barro. Es un enfrentamiento gratuito y poco edificante. Sánchez no ha entendido el mensaje de los españoles", ha añadido.

Habrá más información...