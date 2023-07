El PSOE recuerda a González que "los principios del PP sobre la lista más votada son un cuento": "No nos podemos dejar engañar"

El expresidente del Gobierno Felipe González irrumpió este lunes en la campaña electoral al solicitar que se deje gobernar a la lista más votada tras las elecciones generales del próximo 23 de julio -en las que casi todas las encuestas dan como ganador al PP- y subrayar que es partidario de los pactos, especialmente de los de "centralidad". Unas declaraciones a las que desde el PSOE responden señalando que el PP gobierna junto a Vox hasta en 52 municipios en los que en los comicios municipales del mes de mayo fueron los socialistas la opción con más votos y criticando que los populares "siempre se apliquen" esa máxima "cuando van a gobernar ellos".

"No nos podemos dejar engañar", dicen desde la dirección federal de la formación, que añaden que "las opiniones son de cada uno". En este sentido, recuerdan que el PSOE se abstuvo en 2016 -González ya defendió entonces esa posibilidad- para dejar gobernar a Mariano Rajoy y "eso no pasó" en 2019, cuando Sánchez ganó las elecciones y se tuvieron que volver a celebrar. Tras la repetición electoral llegó la coalición entre socialistas y Unidas Podemos, algo que Sánchez espera volver a reeditar tras el 23-J. Esta vez, con Sumar.

En todo caso, desde el PSOE inciden en los argumentos lanzados por el propio jefe del Ejecutivo hace justo una semana, cuando alejó la posibilidad de abstenerse en caso de que Feijóo ganara las generales. "El PP nos ofreció un pacto bien curisoso: que gobierne siempre el PP", lanzó, asegurando que el PP piden a los socialistas abstenerse "para que no gobierne Vox" si el PP es primera fuerza, pero "también si queda segundo, como ha pasado en Extremadura". "Los principios de Feijóo sobre la lista más votada son un cuento", argumentan fuentes socialistas.

Con todo, las mismas fuentes aseguran que González "no dijo nada este lunes" porque el artículo "es de hace meses". El expresidente realizó esta reflexión en el artículo 'Pónganse de acuerdo', publicado en el monográfico de Nueva Revista 'Pactar es progresar', en el que también señaló que en España hay propuestas de pactos "que podrían tener sentido si no estuviéramos atrapados en bloqueos políticos". "Hace seis meses tendrían más sentido que ahora, que es más difícil. Busquemos soluciones en las que la lista más votada sea aceptable cuando no haya otra opción", afirmó. De momento, todas las encuestas -salvo el CIS- otorgan al PP de Alberto Núñez Feijóo la primera posición en las elecciones generales.

A las declaraciones de González también respondió otro expresidente: José Luis Rodríguez Zapatero. Absolutamente implicado en la campaña del PSOE y de Sánchez para estas generales, el que dirigiera la Moncloa entre 2003 y 2011 dijo no ver el escenario de la abstención "bajo ningún concepto". "El PSOE lo hizo una vez con Mariano Rajoy para no repetir unas terceras elecciones y nos costó un desgarro interno", apuntó este lunes en una entrevista en TV3 en la que también apuntó que los 'populares' "nunca lo reconocieron" porque "Sánchez tuvo que repetir elecciones".