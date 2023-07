El túnel de Manuel Becerra, el Nudo de Puerta de Hierro, la L1 y otras obras de verano

El verano es sinónimo de calor y vacaciones en la ciudad de Madrid, pero también de obras. El Ayuntamiento de la capital aprovecha esta época del año, donde menos vida se respira, para 'lavar la cara' de la urbe. Es inevitable, no obstante, que algunos trabajos generen molestias a los vecinos, especialmente los que se cometen en las principales vías de circulación de vehículos y transporte público, así como en zonas estanciales de referencia. Por ello, el Área de Obras y Equipamientos pide "disculpas" y da las "gracias a los madrileños por su paciencia". Estas son las principales actuaciones que llevará a cabo durante el estío:

Túnel de Manuel Becerra

El paso inferior a la plaza de Manuel Becerra estará totalmente cerrado al tráfico desde este lunes 3 de julio hasta finales de agosto por las labores de reparación y acondicionamiento iniciadas el pasado 3 de junio. Los servicios de conservación municipales observaron deterioros estructurales en varias cobijas que albergan tuberías de gas, así como en los pórticos de las bocas de entrada y salida del túnel. Y decidieron actuar para evitar un posible riesgo para los usuarios del socavón que se realizó hace 53 años para enlazar las calles de Francisco Silvela y de Doctor Esquerdo.

Nudo de Puerta del Hierro

Desde esta madrugada y hasta mediados de septiembre, también sufre afecciones el puente de la avenida Padre Huidobro, operado para curar el cáncer de 'hormigón' que padece desde hace años. Misma enfermedad que sufría la pasarela de Joaquín Costa, aunque, al haberse cogido a tiempo, no requerirá de su derrumbe. La actuación se reducirá a cortes parciales, no totales, ejecutándose de manera que, de los nueve carriles de la A-6 y la M-30, siempre haya libres para la circulación tres de salida a la ciudad y dos de entrada, más uno reversible para el BUS-VAO.

Camino Pozo del Tío Raimundo

Con la llegada del verano, también se inician las obras para la construcción de un nuevo paso inferior bajo las vías del ferrocarril en el camino del Pozo del Tío Raimundo. La reforma del paso que conecta Villa de Vallecas con Puente de Vallecas finalizará en el primer trimestre del año 2024. Y tiene un doble objetivo. Por un lado, se construirá un nuevo paso inferior que mejore la conexión rodada entre ambos distritos, sin necesidad de dar paso alternativo en cada sentido mediante regulación semafórica. Y, por otro, el proyecto incluye el acondicionamiento del paso inferior existente destinándolo a un uso exclusivamente peatonal.

Puerta del Sol

Durante los meses de julio y agosto se ejecutarán actuaciones pendientes de la remodelación de la Puerta del Sol que dependían de las preceptivas autorizaciones de Metro. Estos trabajos tienen que ver con la sustitución del ascensor que se encuentra al este de la plaza (frente a La Mallorquina) y de una serie de rejillas de ventilación que no cumplían las condiciones de accesibilidad. La actuación, que no supondrá un obstáculo para la movilidad en el espacio, quedará completamente acabada a finales de agosto. Con la salvedad del acceso a la estación de Adif y el ascensor de esta estación, que todavía no dispone de los permisos correspondientes.

Remate de otras plazas

También se aprovechará la ventana veraniega para acelerar en la remodelación de varias plazas. Quedará finiquitada en agosto la de Pontejos y su entorno, vecina de la Puerta del Sol. Mientras que la de Emperatriz, centro neurálgico del casco histórico del distrito de Carabanchel, concluirá a finales de septiembre. Y Mostenses, en el barrio de Universidad (Centro), en otoño. Olavide y las calles que la rodean, por su parte, tendrán que esperar a comienzos de 2024 para verse como nuevas, empezando en agosto el lifting de la plaza.

Avenida Ilustración

La reforma de la avenida de la Ilustración en su flanco norte y sur también avanzará durante la canícula. Aunque a diferentes ritmos. En otoño estará lista la parte norte, entre la avenida de Betanzos y la calle Alfredo Marquerie y la calle Santiago de Compostela. Cuyo objetivo es mejorar la calidad del espacio, pensando en el peatón y planteando la avenida como una zona de encuentro y relación de los vecinos. Y a finales de año concluirá la parte sur, entre la avenida de Betanzos y la M-607, con iguales propósitos que su cara A.

Calle Alcalá entre Quintana y Arturo Soria

La remodelación de esta vía está prácticamente terminada. Tan solo quedan pequeños flecos por pulir, que dependen de compañías de servicios, como alguna acometida a fuentes. En este mes de julio el entorno lucirá como nuevo, con su renovado arbolado, mobiliario urbano y alumbrado público, que pasará a ser 'led'.

Recreación de la plaza de Quintana tras el proceso de reurbanización Ayuntamiento de Madrid

Cierre de la L1... y la L9

La línea 1 de Metro Madrid lleva cerrada desde el 24 de junio debido a las obras entre Sol y Valdercarros, que se prolongarán durante cuatro meses, hasta octubre, para que la Consejería de Transportes e Infraestructuras modernice su infraestructura. Los convoyes no circularán en la vertiente sur de su trazado, desplegándose, en su lugar, un servicio especial de la EMT que conecta los distritos de Puente y Villa de Vallecas con la almendra central. Los autobuses, eso sí, no llegarán hasta la Puerta del Sol: tocarán su fin en la avenida de la Ciudad de Barcelona, en las inmediaciones de Atocha, volviendo a salir dirección Valdecarros desde este punto.

Servicio especial de autobuses para cubrir el corte de la línea 1 de Metro

Pero la línea 1 no será la única fuera de juego parcialmente durante las vacaciones. Metro de Madrid también clausurará una parte de la L9, concretamente el tramo que comprende las estaciones de Colombia y Príncipe de Vergara. Al que se le retirará el amianto de las bóvedas, se renovarán sus sistemas de impermeabilización y mejorará acabados interiores. Los trabajos son "incompatibles" con la circulación de convoyes, explican desde la Comunidad, mientras barajan la suspensión del servicio durante todo el mes de agosto. Un corte de 30 días que coincide con un periodo que tradicionalmente es de menor demanda de usuarios en el suburbano.