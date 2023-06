El PSOE cree haber frenado el trasvase de votos al PP tras los pactos con Vox

Lo creían en Moncloa: los pactos poselectorales del PP y Vox podrían afectar al presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, de cara a las generales del próximo 23 de julio. Ahora, Ferraz lo ratifica al afirmar que una de las primeras consecuencias de los acuerdos que han derivado ya en un Gobierno de coalición en Comunidad Valenciana y varias presidencias de las asambleas autonómicas para los de Santiago Abascal en diversos territorios es que el PSOE ha logrado frenar el trasvase de votos socialistas al PP, que calculan que rondaba el 9% pero se ha reducido en la última semana.

Para las aspiraciones de Pedro Sánchez de revalidar el Gobierno esto es importante, dicen en Ferraz, pues un trasvase del 9% habría sido un 'agujero' de voto difícil de remontar. De hecho, ese dato lo reflejaba el CIS de febrero, en el momento álgido de la crisis por los efectos indeseados de la ley del 'solo sí es sí' -que ahora el presidente ha dicho que es su "mayor error"-. Esto significaba que el 8,8% de las personas que depositaron la papeleta del PSOE en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019 se pasaría al PP. Esto es, casi 600.000 votantes de los cerca de 6,8 millones que posibilitaron a los socialistas ganar esos comicios.

Además, fuentes de la dirección socialista consideran que los votantes que optaron por la papeleta socialista en 2019 y que hace semanas estaban pensando votar al PP en 2023 también están "volviendo" al PSOE. Puede ser, de hecho, una de las claves de la ligera recuperación de los socialistas en las encuestas a poco menos de un mes de que se celebren las elecciones generales. Se entiende así la implicación que está teniendo la formación afincada en Ferraz en la crítica a los acuerdos entre PP y Vox.

Sin ir más lejos, la portavoz del partido, Pilar Alegría, acusó ayer a los populares de "no tener principios ni líneas rojas" porque, dijo, para ellos "lo importante es el poder y cualquier cosa vale". Citó así los casos de Aragón, la Comunidad Valenciana o Islas Baleares, cuyas cartas de presentación de los nuevos presidentes de las mesas de sus parlamentos son "la de un señor que dice que las mujeres somos más agresivas porque no tenemos pene, una señora que además de rechazar la violencia machista viene a decir que el mérito de la ministra Irene Montero es arrodillarse para medrar u otra presidenta que dice que si las mujeres tenemos algún cargo no sabe si es porque valemos o porque somos mujeres".

"Es muy importante", añadió la también ministra de Educación, "que la gente sepa que si ocupan la presidencia de las cámaras es porque han sido avalados, apoyados y votados por el PP".

La ministra de Educación también aseguró que el PSOE "va a ganar las elecciones", intentando insuflar optimismo a un partido que recibió un shock en forma de pérdida de poder institucional el pasado 28 de mayo, tras los comicios municipales y autonómicos. "Vamos a explicarle a la ciudadanía no solamente lo que hemos hecho esta legislatura, sino aquellas políticas que queremos seguir consolidando y mejorando para que este país siga avanzando y mejore su calidad de vida", apuntó. Un mensaje similar al del presidente, que ha vuelto a asegurar que va a ser el primero en votos y en escaños en la próxima cita electoral tras asegurar en el último Comité Federal del PSOE que hacerlo era "posible".