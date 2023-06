Sánchez dice que la rebaja de penas por la ley del solo sí es sí es su "mayor error"

La equivocación "técnica" del Gobierno que provocó la rebaja de penas para más de mil agresores sexuales tras la aprobación de la ley del 'solo sí es sí' es el "mayor error" que Pedro Sánchez ha asegurado que ha tenido durante esta legislatura. El presidente también ha rechazado de nuevo que haya gobernado con Bildu, aunque no se ha cerrado a llegar a nuevos acuerdos con la formación abertzale. "Lo importante es el qué, no el con quién".

“El error técnico en la ley del ‘solo sí es sí’ es el que más me ha dolido. El mayor error”, ha asegurado el jefe del Ejecutivo en una entrevista a La Sexta, grabada el pasado viernes y emitida este domingo. El presidente no ha querido ahondar más en la cuestión, pero ha negado que el cese de la ministra competente, Irene Montero, estuviera encima de la mesa en cualquier momento. Lo que ha tratado de primar Sánchez, ha dicho, es la "gobernabilidad" del país. "Nunca tuve encima de la mesa el cese de la ministra porque siempre he antepuesto la gobernabilidad", ha lanzado Sánchez, sabedor que haber roto con Irene Montero significaba romper con Podemos.

Sobre Bildu, ha insistido en que no ha "gobernado" con ellos porque no ha tenido ningún ministro de esa formación política. A lo que sí se han llegado es a acuerdos en el Congreso, que pasan por la subida de las pensiones. Aunque no con la ley mordaza, cuya reforma no salió adelante por no concitar los apoyos de ERC o EH Bildu. "Nos separa una distancia abismal, tienen que recorrer un camino que aún no han recorrido", ha lanzado.

En este sentido, ha reaccionado a las declaraciones en las que aseguró que con EH Bildu no pactaría asegurando que no "mintió", puesto que mentir "significa decir algo a sabiendas de que no es verdad con el propósito de engañar". "Mentir es el 11 de marzo y ETA, nosotros hemos rectificado o reconocido errores", ha asegurado el presidente. Además, también ha hecho referencia a la frase "que te vote Txapote" para señalar que "lo que más" le ha dolido es que le quieran "asimilar a ETA". "Han situado al PSOE en unas coordinadas que no pertenecen a nuestra historia cuando dicen que transigimos con la violencia terrorista o que ETA existe", ha añadido.

Sánchez también ha recurrido a su lucha contra “poderes económicos que no le quieren en el poder” y contra lo que a su juicio es una mayor representación de figuras de derechas en los medios de comunicación, aunque ha descartado señalar a medios o empresas particulares. Sin embargo, sí ha criticado que la derecha “mediática, política y económica, la que manda”, ha querido opacar la gestión del Gobierno con la “burbuja del sanchismo”, que han inflado con “mentiras y ataques personales”. Es el caso, ha lanzado, de sus viajes en Falcon, que ha defendido al citar que fue comprado por el expresidente José María Aznar y que lo han utilizado “todos los presidentes”. “He hecho mal en no prestar atención al factor corrosivo de veneno que iban metiendo en la sociedad cuando hablan del sanchismo”, ha apuntado.