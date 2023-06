Cinco gobiernos en el aire y uno con amenaza de repetición electoral: el mapa autonómico sigue sin definirse a un mes de las generales

Casi un mes después de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, seis comunidades siguen con sus gobiernos en el aire, pendientes de pactos que a priori parecían sencillos, pero que se han ido enrevesando con el paso de los días o directamente han implosionado. Las negociaciones siguen en marcha, pero con las generales a la vuelta de la esquina los acuerdos se complican y algunos gobiernos autonómicos podrían no constituirse hasta después del 23J.

Extremadura

Si hay una comunidad al borde de la repetición electoral, esa es Extremadura. Las negociaciones entre PP y Vox están rotas después de que la formación de Santiago Abascal entregara este martes la presidencia del parlamento autonómico al PSOE y la candidata popular, María Guardiola, lo dejó claro: "Si hay que ir a elecciones, iremos a elecciones". Guardiola necesita los 5 votos de Vox para ser investida, pero la formación ultraconservadora exige entrar en el gobierno, una condición que la popular ha rechazado rotundamente. Por su parte, el socialista Fernández Vara ha anunciado este miércoles que se presentará a la investidura.

Aragón

El candidato del PP, Jorge Azcón, ganó las elecciones con 28 escaños, pero necesitaría los 7 de Vox para ser investido con mayoría absoluta (34). Sin embargo, Azcón ha encontrado una vía para sortear a la formación de Abascal, que pasa por lograr el apoyo del Partido Aragonés (PAR) y la abstención de Teruel Existe. De este modo, lograría ser investido con mayoría simple en segunda votación porque lograría 29 votos frente a los 28 que sumarían los partidos de izquierda (PSOE, Chunta, IU y Podemos). Esa es la alternativa en la que trabaja ahora el PP y que parece cerca de fructificar. De momento, este viernes se constituyen las Cortes de Aragón.

Baleares

El acuerdo todavía no está cerrado, pero se intuye próximo. La candidata del PP, Marga Prohens, se ha asegurado el escaño del partido insular de Formentera, Sa Unió, y con ese apoyo le bastaría la abstención de Vox para ser investida por mayoría simple, ya que sumaría más votos que todas las formaciones de izquierda juntas. Tras apoyar este martes al candidato de Vox, Gabriel Le Senne, como presidente del parlamento balear, no parece difícil que los de Abascal contribuyan a la investidura de Prohens, ya sea con la abstención o su voto favorable. A diferencia de Extremadura, parece que Vox aceptará no entrar en el gobierno de Baleares.

Murcia

El PP se quedó a solo dos escaños de la mayoría absoluta, pero López Miras se ha encontrado con un Vox más peleón de lo esperado para ofrecerle su apoyo. Los de Abascal, que lograron 9 escaños, han dejado claro que no piensan "regalar" sus votos e, incluso, han abierto la puerta a una repetición electoral. A López Miras le bastaría con la abstención de Vox, pero el gobierno sigue en el aire. De hecho, la constitución de la Asamblea de Murcia profundizó las diferencias entre PP y Vox porque la formación ultraconservadora se quedó fuera de la Mesa.

Navarra

La socialista María Chivite intenta reeditar su actual pacto de gobierno junto a Geroa Bai y la coalición de izquierda Contigo Navarra, más la abstención de Bildu, pero las negociaciones progresan con lentitud. Este miércoles, Geroa Bai no ha acudido a la reunión convocada por el PSN para intentar avanzar en las negociaciones porque exigen primero una reunión bilateral para "aclarar" el papel de cada socio de gobierno. Por su parte, Bildu ha mostrado su malestar con el partido socialista por su apoyo a UPN en varios ayuntamientos navarros.

Asturias

En el Principado solo una sorpresa mayúscula evitaría que Adrián Barbón vuelva a ser investido presidente porque al candidato socialista le basta con los votos de Izquierda Unida y Podemos para lograr la mayoría absoluta. De momento, esos sí, el pacto sigue sin cerrarse.

Los gobiernos que ya están cerrados

El PP sí ha conseguido cerrar dos acuerdos de gobierno tras las elecciones del 28M, en la Comunidad Valenciana y en Cantabria. En la primera, Carlos Mazón será investido tras pactar con un ejecutivo de coalición con Vox; y en Cantabria los populares han firmado un acuerdo de investidura con el PRC de Miguel Ángel Revilla, que convertirá a María José Sáenz de Buruaga en presidenta.

Por otra parte, los populares han pactado con Coalición Canaria un acuerdo para gobernar juntos en el archipiélago, a pesar de que el PSOE fue la lista más votada. Ese acuerdo permitirá la investidura del candidato de Coalición Canaria, Fernando Clavijo.

A esos gobiernos cerrados fruto de pactos alcanzados tras el 28M, se suman los tres ejecutivos que lograron mayoría absoluta en los pasados comicios autonómicos: Madrid y La Rioja para el PP y Castilla-La Mancha para el PSOE.