Los animales del Zoo Aquarium de Madrid han recibido este jueves la visita de unos invitados muy especiales. Con motivo del Día Mundial de los Océanos, la reina Sofía y el alcalde en funciones de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han salido de su hábitat natural por unas horas para conocer en persona el estado de los centenares de especies que viven en el corazón de la Casa de Campo. Les acompañaban escolares de distintos centros para participar en talleres donde se han concienciado sobre la importancia de conservar la biodiversidad marina y el desafío de los microplásticos.

La primera parada de la excursión ha sido la piscina los leones marinos u otarios de la Patagonia. La comitiva asistía ojiplática al espectáculo de estos formidables nadadores, propios del océano Pacífico y Atlántico o a lo largo de la Costa de Américo del Sur. Al finalizar el show, sus cuidadores han explicado dos de las grandes amenazas a las que se enfrentan más de 700 especies marinas en el planeta. "Los microplásticos y las redes fantasma", repetían después al unísono los más pequeños.

Antes de pasar a la siguiente actividad, la reina y el alcalde han conocido de cerca a Tau, un ejemplar de hasta una tonelada de peso con el que han hecho muy buenas migas. La madre del rey Felipe VI, conocida amante de los animales, se ha animado incluso a acariciar al mamífero. También Almeida, más prudente al principio. Mientras, sus vigilantes les mostraban las redes en las que suelen quedar atrapados estos animales en libertad, una de ellas extraída del mar de Málaga, a cuarenta metros de profundidad, y cuyos restos pueden permanecer en el agua durante más de 600 años.

Un grupo de alumnos dePrimaria del Colegio San Bernardo de Madrid obsequian la reina Sofía con dibujosy mensajes sobre el Día Mundial de los Océanos, Rafa Albarran | Ayuntamiento de Madrid.

Posteriormente, la comitiva, también formada por el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante; la concejala presidenta del Distrito de Moncloa Aravaca, Loreto Sordo y el director del Zoo, Enrique Pérez, se ha trasladado al área de los tiburones, donde un equipo de biólogos esperaban para impartir una clase práctica de esquejes de coral. Entre otras lecciones, los alumnos de Primaria del Colegio San Bernardo de Madrid ha aprendido cómo se colabora en la recuperación in situ de los arrecifes a través de educación a la población local, para repoblar estas valiosas barreras naturales que nos sirven de protección frente a las catástrofes climáticas.

Para tranquilidad de todos, uno de los trabajadores del centro ha desementido el mito sobre la peligrosidad de los tiburones. "La exitosa saga de Tiburón les ha dado muy mala fama, pero cada año no mueren más de cinco personas por el ataque de estas criaturas", explicaba Javier García, biólogo conservador del acuario. "Son mucho más peligrosas las tortugas, depredadores de 80 kg con un temperamento muy fuerte"...

La reina y el alcalde en el área de los tiburones Rafa Albarran | Ayuntamiento de Madrid

"Mira, si se están peleando dos tortugas", saltaba Almeida en medio de la explicación. "No, alcalde, es que es primavera y están en celo", respondía uno de el trabajadores para risa de los asistentes, justo en la misma semana en la que se ha conocido el noviazgo que ha roto con la 'soltería de oro' del primer edil. "Se reproducen para que haya muchas más tortuguitas", zanjaba a los colegiales otro cuidador, por si las moscas.

DÍA INTERNACIONAL DE LOS OCÉANOS Declarado oficialmente por la ONU en 2008, cada 8 de junio se celebra este día con la finalidad de concienciar sobre su importancia y el deber tanto individual como colectivo para utilizar sus recursos de la manera más sostenible.

"Tenemos que evitar los envases de un solo uso"

Al acabar la charla, el biólogo Javier García ha atendido a 20minutos para resolver algunas dudas. Como responsable de las más de 350 especies de animales que habitan en el acuario, el científico ha advertido de las tres principales amenazas a las que se enfrentan estas criaturas en la naturaleza. "Primero, el calentamiento global, al no darle tiempo a las especies a que se aclimaten a las nuevas condiciones del agua. Un solo grado de subida puede matar al coral y a todos sus animales asociados".

"También la contaminación, especialmente de los plásticos, porque es muy difícil de degradar y cuando entran en la cadena alimenticia envenenan a los animales o les causan problemas endocrinos que afectan a su reproducción", explica García para acabar con la "sobrepesca", "una causa importante de la extinción de especies, al no respetar los cupos que permitan la reposición de esas criaturas".

¿Cómo podemos aportar nuestro granito de arena? "Haría especial hincapié en el tema de los plásticos, ya no solo no evitando envases de un solo uso, sino rehuyendo también de los microplásticos, basta mirar todos los ingredientes que consumimos, ya sea comida o cremas, casi todos llevan acrilatos o cualquier otra forma de plástico. En nuestra mano está no consumirlos para que dejen de producirse". También hay deberes para las administraciones. "Deben fomentar alternativas al plástico con más intensidad para conseguir una economía realmente circular".