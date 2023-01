Borja Carabante: "Se ha demostrado que con las políticas de los fanáticos climáticos la calidad del aire fue peor"

Borja Carabante (Madrid, 1975), delegado municipal de Medio Ambiente y Movilidad, hace balance del plan Madrid 360 para reducir la polución y abordar los retos de tráfico a los se enfrenta la ciudad.

Por primera vez en 12 años el aire que respiran los madrileños aprueba los límites europeos de NO2. Cuéntenos la receta.No ha sido una cosa sola, sino una estrategia global. El anterior gobierno planteó la lucha contra la contaminación desde una política de restricción al vehículo privado, olvidándose de otros problemas. El tráfico es solo el 50%. También había que atajar la micromovilidad, prohibir las calderas de carbón o renovar la flota de buses públicos.

Barcelona no ha cumplido... ¿Qué les diferencia? Son políticas radicalmente distintas. Ellos tienen una zona baja emisiones fake. Un coladero que solo funciona de 7.00 a 20.00 y de lunes a viernes. En segundo lugar, no han hecho la transformación urbanística de Madrid, solo han ejecutado carriles bici. Y tercero, la edad media de su flota de autobuses es de 8 años, la nuestra es de 4,84, además de que hemos eliminado todos los diésel.

La oposición en Cibeles le acusa de haber aprobado con «un cinco raspado». No ha sido por la mínima. El valor límite anual en Madrid está en el 28,6 g/m3, muy alejado del umbral de 40 g/m3 que marca Europa. Es verdad que la estación de Plaza Elíptica está más alta, pero otras 24 están mejor que en 2018, cuando estaba el Madrid Central de Manuela Carmena.

¿Y si la UE reduce los límites? No hay ninguna previsión de que lo haga. Se ha hablado de rebajar niveles de dióxido de nitrógeno en 2030. Lo que tenemos claro es que hay una senda de reducción de las emisiones.



El delegado municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, durante la entrevista a 20minutos Jorge París

¿La izquierda ya no enarbola la bandera medioambiental?Es lo que querrían, pero están dolidos porque los hechos han demostrado que no les corresponde a ellos sino a las políticas del sentido común. Hace cuatro años, unos me dijeron que había blindado Madrid Central para siempre y otros que lo había desmantelado. Unos, negacionistas; otros, fanáticos climáticos. Con las políticas de los fanáticos tuvimos peores resultados de calidad de aire.



Las encuestas dicen que con esos "negacionistas" quizás tienen que formar el próximo gobierno. ¿Y si Vox le pone líneas rojas como con los Presupuestos? Sería absolutamente insensato. En qué cabeza cabe que se eche para atrás una estrategia que permite que Madrid, por fin, respire. Entendería que nos reprochen si no hubiéramos cumplido el objetivo... Pero han recibido dos varapalos. La sentencia del TJUE que condena a España por incumplimiento de Madrid y Barcelona por no tomar medidas suficientes para mejorar la calidad del aire. Y que las políticas que ellos auguraban que paralizarían Madrid no hayan impedido el crecimiento económico.

¿Nadie se ha visto afectado? Por supuesto que sí. Pero a esas personas les hemos dado alternativas. Dijimos que en Centro estaba prohibido circular con determinados vehículos, pero hay buses gratis o ayudas directas para que las familias hagan la transición de coches antiguos a eléctricos.­­­­­­



¿El objetivo es acabar con el coche?

No, no es que haya cero coches, sino coches cero emisiones. Queremos que se use el transporte público porque es más eficaz y sostenible, pero entendemos que hay quien por necesidad o gusto decide usar su vehículo. En ese caso mejor los ECO, que contaminan 47 veces menos que uno sin etiqueta.

El principal problema de la movilidad madrileña está en los accesos a la ciudad porque Sánchez no mejora el Cercanías

Ayer anunciaron que se han ejecutado el 90% de las 231 medidas de Madrid 360. ¿Qué falta para el 100%?Por ejemplo, la ampliación de la zona de bajas emisiones que entra en vigor este 2023 en la M-30 y su interior, que va a ser progresiva, hasta prohibir el acceso a la almendra central a todos los coches sin distintivo ambiental en 2025. Para ese año también tenemos el objetivo de reducir al 50% las calderas de gasoil, tener uno de cada cuatro buses eléctricos o, en gestión de residuos, seguir con la economía circular.

¿Cuál es el principal problema de la movilidad en la ciudad? La conurbación. Hay una serie de ciudades alrededor de Madrid de las que todos los días vienen cerca de 800.000 vehículos para trabajar o disfrutar. Por tanto, donde tenemos más problemas es en los accesos. También porque Pedro Sánchez ha dejado de hacer su trabajo: mejorar el Cercanías como alternativa. Ese será el próximo reto del Gobierno.



Pero construir carriles Bus VAO en vías de acceso como la autovía de Extremadura era una promesa de 2019.Sí, y hemos cumplido. Firmamos un convenio para que se financiara entre el Gobierno, la Comunidad y el Ayuntamiento, pero las obras las tenía que ejecutar el Gobierno. En 2019 abonamos 1.6 millones de euros para construir el de la A-2. Cuatro años después la obra no ha empezado. Nos gustaría hacerlos en cada una de las entradas radiales.



¿Cómo nos moveremos en el futuro?Habrá un menú de alternativas que se adaptarán a las necesidades de cada madrileño. Seguro que se utiliza más el vehículo eléctrico, pero también el gas natural, una energía limpia que emplearán sobre todo en la distribución de mercancías. E hidrógeno, con el que pronto compraremos los diez primeros autobuses y construiremos un centro de operaciones.



Se ha olvidado del Busrapid...Nos comprometimos a hacerlo realidad este año y estamos trabajando en la primera línea del bus ultrarrápido que conectará Valdebebas Sanchinarro y el Hospital Ramón y Cajal a través de 30,99 kilómetros. Al tener prioridad semafórica, irá más rápido, por lo que mejorará la frecuencia.

¿Y los patinetes? Hay una propuesta de adjudicación para que tres empresas, cada una con 2.000 patinetes, activen el nuevo modelo a partir del 31 de marzo. Con menos vehículos y operadores el servicio será más ordenado, sobre todo en Centro, donde personas mayores y con movilidad reducida se quejan de que los patinetes están tirados por todos lados. Además, las compañías introducirán sistemas inteligentes para que los patinetes solo puedan estacionar en zonas habilitadas.



El delegado municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, durante la entrevista a 20minutos Jorge París 20M

"Ya hay agentes de movilidad en los accesos a la M-30 que pueden multar"



Desde el 1 de enero, la M-30 es Zona de Bajas Emisiones (ZBE) donde los coches sin etiqueta ambiental no pueden entrar. ¿Hay excepciones?Sí, los únicos vehículos vetados son los que no tengan distintivo y no estén empadronados en la capital. El resto de turismos y distribución de mercancías, motocicletas o buses están exentos.



Existen dudas sobre si ya se está multando...

Desde principios de año hay agentes de movilidad controlando los accesos que pueden imponer sanciones. En abril se instalarán cámaras y en junio se usarán para castigar la entrada indebida. La Ley de Cambio Climático establece 200 €, 100 por pronto pago.

Los turismos con etiqueta A solo podrán acceder a la M-30 si están domiciliados en Madrid y dados de alta en el padrón del Impuesto de Vehículos de Madrid Henar de Pedro

¿Y se pierden puntos del carné? No, la Ley de Seguridad Vial no lo establece.



¿Cuáles serán los beneficios?.Según la Universidad Politécnica supondrá reducir 972 toneladas de emisiones de NO2.

¿Preparan nuevas ZBE?

Con las actuales ha sido suficiente para tener la mejor serie de datos históricos de calidad del aire.

¿Cuál es el objetivo final?Que necesidades de movilidad y desarrollo económico sean compatibles con la calidad del aire. Los ciudadanos se deben poder mover, pero de manera más sostenible y, al mismo tiempo, la ciudad debe seguir creciendo.

Comprarse un vehículo eléctrico no es precisamente barato... Nosotros decimos que la sostenibilidad tiene que ser ambiental, pero también justa. Por eso, durante este mandato por primera vez hemos puesto en marcha una línea de ayuda para los vehículos particulares. Con 20 millones de euros, se han renovado miles de coches.



¿Se le ha quedado alguna espinita clavada en el mandato? No, creo que hemos desarrollado todo lo que nos propusimos. Ahora, tenemos que pensar en nuevos proyectos para transformar de nuevo la ciudad en el próximo cuatrienio.



¿Quizás desmontar el scalextric de Puente de Vallecas? Es el único que queda, después de que hayamos quitado los puentes de Joaquín Costa y Pedro Bosch. Teníamos un proyecto de 2006 que no cumplía ni nuestras expectativas ni la de los vecinos, porque suponía mantener los ocho carriles de circulación en superficie.