José Luis Martínez-Almeida: "Madrid es hoy como esa Barcelona del 92: cosmopolita, abierta y donde sucedían las cosas"

¿Puede hacernos un breve balance de sus más de tres años de mandato en Cibeles?Me va a costar ser breve, hemos hecho muchas cosas... Ha sido una legislatura marcada, sin duda, por la pandemia, pero también por una gran transformación en Madrid. Hemos tenido que recuperar el tiempo perdido durante cuatro años de gobierno de la izquierda. Hay 1.200 millones de euros ejecutados en obras como el Nudo Norte, un distrito financiero o nuevos contratos de limpieza. Madrid en estos momentos está posicionada desde el punto de vista de imagen y de marca de ciudad en una situación mucho más favorable que la del 2019.

¿Qué Madrid les dejó Manuela Carmena?Recibimos una ciudad, desde el punto de vista económico, parada. Con un bloqueo de operaciones urbanísticas y de vivienda: se ejecutaba uno de cada 10 euros previstos en los presupuestos; ahora, ejecutamos nueve. Recibimos una ciudad envuelta en polémicas absolutamente innecesarias: el incendio de Lavapiés, las excentricidades de Romy Arce o Sánchez Mato... Por tanto, tuvimos que hacer en cuatro años lo que se debe hacer en ocho.

¿Se le ha quedado alguna espinita clavada en su mandato?Cuando uno es alcalde de Madrid, habla con los vecinos y se da cuenta de que siempre hay cuestiones que se pueden mejorar. La limpieza en un barrio, el estado de conservación de otro, mejorar la seguridad, las luces, alguna infraestructura... Me habría encantado poder ejecutar el soterramiento de la A-5.

¿Eso es una promesa electoral para 2023?Era una promesa electoral [en 2019]. Un compromiso que tenemos con los vecinos del Paseo de Extremadura y estoy seguro de que seremos capaces de llevarlo a cabo definitivamente con la Operación Campamento.



Si tuviera una varita mágica y pudiera resolver un problema de Madrid. ¿Cuál sería? Si pudiera resolver un problema de Madrid de la noche a la mañana sería la vivienda.

¿Sin magia no se puede?Por supuesto que se puede. Pero no de un día para otro. Hay que dar vivienda asequible para todas las personas que tienen un trabajo y capacidad económica, pero no la suficiente para independizarse. Ya tenemos 15 parcelas que hemos puesto a disposición de promotores privados para que construyan más de 2.500 viviendas en régimen de alquiler con precio limitado.

Han anunciado el Busrapid, que unirá Valdebebas y el Ramón y Cajal, ¿también llegará al sur?Creemos que será el sistema de movilidad del futuro, una suerte de tranvía con prioridad semafórica para evitar atascos. Nuestra pretensión es ampliarlo al conjunto de la ciudad.

En movilidad, una de sus promesas en 2019 era que acabaría con Madrid Central...Intenté cumplir la promesa. Mi primera decisión fue acordar su suspensión, pero los jueces me lo anularon. Y yo respeto el Estado de Derecho. Después, se aprobó una Ley de Cambio Climático en España que obligaba a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener zonas de bajas emisiones. Ante esa tesitura, teníamos dos opciones: dejar Madrid Central igual o aplicar cambios.

¿Madrid Central no es lo mismo que Madrid 360?No. Tenemos un modelo con alternativas de transporte público, con buses gratuitos en determinados días, renovación de las flotas de taxis, mercancías y particulares, y no adoptamos medidas sin acordarlas con los comerciantes.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la entrevista Jorge París

¿Madrid es segura?Es razonablemente segura, tenemos los mejores datos de seguridad ciudadana de cualquier ciudad europea salvo Viena. Aunque sabemos que hay problemas específicos de bandas juveniles. Pero no podemos trasladar un mensaje de inseguridad.

¿No hay problemas con la ocupación?Por supuesto que sí. Me gustaría que no los hubiera y hay que tener mano dura con la ocupación. No podemos tener mensajes comprensivos como hizo Carmena. No es solo un problema de propiedad privada: que piensen en los vecinos del piso ocupado que tienen que convivir con aquellos que no respetan normas de higiene o se enganchan a la luz del resto.

¿Cree que Colau se lo ha puesto fácil para que Madrid agrande la brecha con Barcelona?De Barcelona tenemos que aprender que lo hicieron muy bien en la construcción de su marca. Esa Barcelona del 92 que todos veíamos con cierta envidia, como una ciudad cosmopolita, abierta y donde sucedían las cosas... En estos momentos, Madrid es esa Barcelona. Y la segunda lección es que la reputación se tarda décadas en adquirir y se pierde en años. Por tanto, que nadie dé por sentado que lo que estamos haciendo en la ciudad no pueda acabar como consecuencia de malas políticas los próximos cuatro años.

Y ¿qué hay de la limpieza? Las calles de Madrid siguen acumulando basura alrededor de los contenedores.La limpieza ya no es la principal preocupación de los madrileños, como sí lo fue en la anterior legislatura. ¿Eso quiere decir que caigamos en la autosatisfacción? No, ni mucho menos: hemos sacado nuevos contratos de limpieza, por primera vez para zonas interbloques, uno específico contra los grafitis, más efectivos... Y también necesitamos la colaboración ciudadana y entender que la ciudad más limpia es la que menos ensucia.

¿Cuál es ahora el principal problema de los madrileños?La situación económica. Y para resolverlo hemos permitido que los madrileños tengan 500 millones de euros más en sus bolsillos en vez de en las arcas municipales. Por ejemplo, con la bajada del IBI del año que viene

PERFIL DE JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-ALMEIDA (Madrid, 1975) Se licenció en Derecho en la Universidad Pontificia de Comillas y sacó la oposición como abogado del Estado. Fue director general de Patrimonio de la Comunidad de 2007 a 2011. Dirigió la división jurídica de la Airef en 2014-15, a cargo del actual ministro José Luis Escrivá. Fue elegido concejal del Ayuntamiento en 2015 y se convirtió en portavoz del grupo popular en 2017 tras la dimisión de Aguirre.

¿Le apoyará Vox con los Presupuestos?Yo no diría Vox, yo diría Javier Ortega Smith. Es él quien pone en peligro que haya bajadas de impuestos en Madrid. Cuando uno ve la actuación de Vox en la Comunidad con Rocío Monasterio y ve la actitud de Javier Ortega, que no se sienta ni a hablar, pues tiende a pensar que el problema no es del partido, sino de la persona.

Las encuestas dicen que quizás tengan que entenderse después de las elecciones en un gobierno de coalición.Yo aspiro a un gobierno en solitario. Hemos aprendido que tenemos que tener gobiernos estables que sepan afrontar las situaciones. Madrid puede pegar un salto cualitativo como no se ha visto en su historia. Y eso exige no estar sometido a los caprichos de una persona.

¿Reyes Maroto podría ser alcaldesa?Le respondo de otra manera. ¿Ha visto usted una ilusión desbordante en las bases del PSOE por Reyes Maroto? Con todo mi respeto hacia ella, cuando vienes de candidata después de un baile de nombres en el que ha entrado hasta Jorge Javier Vázquez, es muy difícil que pueda generar ilusión.

El PSOE no gobierna desde el siglo pasado en la ciudad, y salvo los cuatro años de Carmena, la izquierda tampoco. ¿Los madrileños son de derechas?Cuando uno no gobierna durante tantos años, tiene una explicación: que no conecta con la sociedad. Pueden poner muchas excusas, pero mientras no lo entiendan lo van a tener muy complicado

Una quiniela, ¿Rita Maestre sacará más votos que Reyes Maroto?A mí la única quiniela que me importa es que el alcalde va a ser Almeida. El PP no se tiene que preocupar ni por Reyes Maroto, ni por Rita Maestre, ni por Javier Ortega, ni por Begoña Villacís. Se tiene que preocupar por los madrileños.

Ya que menciona a Villacís... Siempre dice que es ella la que tiene la puerta cerrada al PP, pero, si cambiara de opinión, ¿la metería en sus listas?Begoña Villacís ha demostrado ser lo suficientemente coherente como para que si ha dicho tantas veces que no va a ir en nuestras listas es que no. Así que es un debate cerrado.

¿Y algún delegado naranja le ha llamado la atención?No quiero entrar en juegos hipotéticos, yo reivindico que este gobierno de coalición ha funcionado muy bien porque nos respetamos. Además, Ciudadanos está en una situación muy crítica. Eso me obliga a extremar mis declaraciones.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en su visita a la redacción Jorge París

¿En qué punto están sus relaciones con el Gobierno central?Tenemos muy claro que hay que atraer inversión y oportunidades de riqueza para la ciudad, dejando que sea la sociedad la que decida que hacer con ese avance. Y para eso necesitamos un marco de seguridad jurídica, un marco de colaboración público privada y un marco fiscal bajo. Por tanto, también necesitamos que el Gobierno de España respete que el modelo de Madrid es un modelo de éxito: no pedimos que nos ayude, solo pedimos que no nos moleste.

¿Tanto les molesta?El gobierno de Pedro Sánchez tiene una fijación casi obsesiva con Madrid. Ante cualquier problema, Pedro Sánchez dice Ayuso o Almeida. Y yo creo que eso tiene un límite. Y cuando estás hablando de la Comunidad Autónoma, que es la primera potencia económica de España, y que aporta el 70% del Fondo de Solidaridad Interterritorial no puedes decir ni que somos insolidarios, ni que somos caprichosos ni que somos peor que Oriol Junqueras, Puigdemont o Aragonés. Somos más leales a la Constitución.

Como abogado del Estado, ¿cómo ve la reforma para convertir el delito de sedición en uno de desórdenes agravados?No es un cambio legal, es el pago de un favor político, por tanto, que no se entienda como que hay una necesidad jurídica de reformar el delito de sedición. El pago se llama Presupuestos para el año 2023 de Pedro Sánchez y necesita los votos de ERC. Y, aparte de una indignidad y una sinvergonzonada, supone privar al Estado de Derecho de los instrumentos necesarios para combatir un nuevo Golpe de Estado en Cataluña.

¿Cree que lo volverán a hacer?Sin duda, es que lo han dicho ellos. No estoy haciendo una interpretación. Estoy recogiendo su afirmación literal. ¡Que lo volverán a hacer! Pero el problema es que cuando quieran volver a hacerlo no van a tener responsabilidad penal alguna.

Explíquese...El delito de rebelión exige una violencia continuada y los desórdenes públicos suponen quemar los contenedores. Lo que hicieron los políticos independentistas no fue un botellón o una despedida de solteros donde acabaron quemando contenedores o se acabaron pegando con la policía. Fue un plan diseñado milimétricamente para subvertir el orden constitucional. Entonces, entre la rebelión y los desórdenes públicos hay un hueco enorme que es el que van a aprovechar para volver a hacerlo. Que nadie se olvide que lo que paró a los independentistas no fue Pedro Sánchez, sino el Estado de Derecho.

¿Y el 155?Pero ese es un artículo constitucional, no penal. No tiene por qué suponer la comisión de un delito. Que, por cierto, eso será lo siguiente que manipulará, ya lo han anunciado.