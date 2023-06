¿El agua del aire acondicionado es bueno para las plantas?

El agua es el recurso más importante para la salud, el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Ante la situación climática y las sequías cada vez más frecuentes y extensas que sufre España, es necesario plantearnos el reaprovechamiento del consumo de agua en cada hogar. Por esto, muchas veces nos preguntamos si podemos aprovechar diferentes fuentes de agua, como el agua del aire acondicionado, para regar nuestras plantas.

El agua del aire acondicionado se obtiene a través de la condensación del aire caliente y húmedo en contacto con el aparato de refrigeración. Este líquido resultante es destilado y carece de minerales y sustancias químicas que podrían perjudicar a nuestras plantas. No obstante, también es importante destacar que el agua del aire acondicionado no contiene los nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Si consideramos utilizar este tipo de agua destilada para regar las plantas, es fundamental tener en cuenta algunos aspectos clave que exponemos a continuación.

Precauciones y beneficios de reutilizar el agua del aire acondicionado para las plantas

Lo más importante es conocer bien qué tipos de plantas tenemos en casa porque el agua del aire acondicionado no es apta para todas. Cada especie tiene sus necesidades de riego y de pH.

El agua del aire acondicionado tiene un pH ligeramente ácido, por lo que solo es adecuada para las plantas acidófilas, es decir, aquellas que prefieren un suelo con un pH inferior a 5,5. Algunos ejemplos de plantas acidófilas son las azaleas, las camelias, las gardenias, los rododendros y las hortensias.

Debido a su bajo contenido mineral, el agua del aire acondicionado también puede ser adecuada para ciertos tipos de plantas que prefieren un medio de riego con pocos minerales. Algunas plantas tropicales y delicadas, como los helechos, las plantas carnívoras y las orquídeas, pueden beneficiarse del agua del aire acondicionado, ya que evita la acumulación de sales minerales en el suelo y las raíces. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas plantas no deben depender exclusivamente del agua del aire acondicionado, y que necesitan que les aportemos otros nutrientes esenciales para su crecimiento saludable.

En el extremo opuesto, debemos evitar regar con el agua del aire acondicionado las plantas que prefieren un suelo calcáreo, como los rosales, las lilas, el clavel chino, la retama o los juníperos como los enebros y las sabinas.

Es importante que observemos que el agua no esté muy sucia ni contenga impurezas o polvo que puedan dañar las hojas de las plantas. Además, debemos esperar a que el agua tome la temperatura ambiente antes de regar, ya que el agua muy fría puede causar un choque térmico a las plantas.

Como vemos, aunque el agua del aire acondicionado puede tener beneficios potenciales para nuestras plantas, es importante tomar las precauciones mencionadas en este artículo antes de utilizarla en el riego.

En resumen, hemos de asegurarnos de que el sistema del aire acondicionado esté limpio y el agua no esté llena de suciedad. En segundo lugar, el uso del agua del aire acondicionado no debe ser el único método de riego y es recomendable diluir o mezclar el agua del aire acondicionado con agua fresca o un fertilizante específico para cada planta según sus necesidades de mantenimiento. Y, finalmente, no todas las plantas toleran bien el agua con bajo contenido mineral y un pH ácido, por lo que es aconsejable informarnos previamente sobre las necesidades específicas que tienen las plantas presentes en nuestro hogar o bien realizar pruebas previas con poca cantidad y observar la respuesta de las plantas antes de adoptar este reaprovechamiento del agua del aire acondicionado de manera regular.