Plantas que necesitan poca agua: tres ideas para exteriores y tres para interior

En el mundo de la jardinería, no todas las plantas son iguales cuando se trata de sus necesidades de riego. Si buscas plantas que requieran poca agua, ya sea para una terraza, las ventanas o para decorar las estancias de tu hogar, existen numerosas opciones. Por eso, presentamos tres opciones para exteriores y tres para interiores, ideales para aquellos que buscan plantas de bajo mantenimiento.

Plantas de exterior que necesitan poca agua

Comenzando con las plantas de exterior, una excelente opción es el agave (Agave spp.). Esta planta de aspecto majestuoso y hojas gruesas y puntiagudas es conocida por su resistencia a las condiciones secas y su capacidad para sobrevivir con poca agua. El agave añade un toque de sofisticación y elegancia en cualquier terraza o alféizar. Además, sus tonos verdes plateados le otorgan un encanto único.

Campos de agave en el norte de México. iStockphoto

Otra planta que se adapta bien a climas secos es el cactus de San Pedro (Echinopsis pachanoi). Este cactus es nativo de regiones áridas y puede sobrevivir con muy poca agua. Sus tallos cilíndricos y su aspecto exótico lo convierten en una opción muy atractiva. Solo asegúrate de ubicarlo en un lugar soleado y con buen drenaje.

Si buscas una planta de exterior que añada color y alegría a tu espacio, considera también el lirio africano (Agapanthus africanus). Estas hermosas plantas producen flores en tonos de azul, blanco o violeta, y son resistentes a la sequía. El lirio africano es perfecto para macetas y requiere riegos ocasionales. Es importante tener en cuenta que el lirio africano es una planta tóxica para animales de compañía y personas si se ingiere. Por lo tanto, si hay animales o niños pequeños en casa, es recomendable mantener el lirio africano fuera de su alcance o considerar otras opciones de plantas seguras.

Plantas de interior

Pasando al interior, una opción popular es la sansevieria (Sansevieria spp.), también conocida como "lengua de suegra". Esta planta es conocida por su resistencia y su capacidad para sobrevivir en condiciones de poca luz y con riegos esporádicos. Sus hojas erectas y puntiagudas le dan un aspecto distintivo y elegante, convirtiéndola en una elección ideal para aquellos que desean una planta de bajo mantenimiento y que añada un toque de verdor a su hogar. Son tóxicas para perros y gatos, por lo que deben colocarse fuera de su alcance.

Otra planta de interior que requiere poca agua son las llamadas plantas ZZ (Zamioculcas zamiifolia). Estas plantas tienen hojas brillantes y resistentes que son capaces de almacenar agua, lo que les permite sobrevivir en condiciones de sequedad. Además, las ZZ son conocidas por su capacidad de purificar el aire, convirtiéndolas en una excelente opción para aquellos que desean mejorar la calidad del ambiente en sus espacios interiores.

Las plantas ZZ son resistentes a la sequedad, por lo que son unas plantas perfectas para resistir sequías o épocas poco húmedas. Freepik.

Por último, pero no menos importante, está la suculenta de jade (Crassula ovata). Esta suculenta es conocida por su aspecto único y por su capacidad para almacenar agua en sus hojas carnosas. La suculenta de jade es fácil de cuidar y solo requiere riegos ocasionales. Es perfecta para aquellos que buscan una planta de interior que añada un toque de elegancia y frescura.

Si buscas plantas que necesiten poca agua, ya sea para tus ventanas y balcón o para decorar el interior de tu hogar, estas opciones son ideales para ti. Las plantas que requieren poco riego son una apuesta segura para disfrutar de la belleza de la naturaleza y aportar un toque de color sin comprometer nuestro tiempo y energía pendientes de un mantenimiento constante.

No obstante, además de considerar plantas exóticas que requieran poca agua, es recomendable también buscar especies autóctonas tanto para nuestros espacios exteriores como interiores. Las plantas autóctonas son aquellas que se han desarrollado y adaptado naturalmente a nuestro entorno local, lo que significa que son más resistentes a las condiciones climáticas propias de la región y requieren menos cuidado. Optar por plantas autóctonas no solo asegura su supervivencia, sino que también reduce el riesgo de invasión biológica, ya que estas plantas no compiten con las nativas.