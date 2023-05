Plantas carnívoras: qué cuidados necesitan y cuántos tipos hay

Tippitiwichet. Wikimedia Commons. CC BY 2.0

Las plantas carnívoras son fascinantes y exóticas, pero requieren cuidados especiales para prosperar. Existen más de 650 especies en el mundo, algunas más preparadas para el cultivo en interiores y otras para el exterior.

Las plantas carnívoras de interior, como la Venus atrapamoscas (Dionaea muscipula), son ideales para decorar nuestra casa. Estas plantas capturan y digieren a los insectos, como moscas y mosquitos, utilizando hojas modificadas y convertidas en trampas.

Por otro lado, las plantas carnívoras de exterior, como las Sarracenia, son ideales para jardines, ventanas y terrazas. Estas plantas poseen hojas en forma de jarra o de tubo, que contienen un líquido digestivo que atrapa y descompone a otros insectos más grandes, como abejas y avispas.

Es importante señalar que cada tipo de planta carnívora tiene sus propios requisitos de cuidado, incluyendo la cantidad de luz solar, la humedad y el tipo de sustrato.

¿Qué tipos de plantas carnívoras hay?

Entre las plantas carnívoras, su clasificación varía según el clima del que proceden, el tipo de trampa que utilizan para cazar su alimento y la forma de sus hojas.

Según el clima, nos encontramos con plantas carnívoras tropicales, que necesitan una temperatura cálida y una humedad muy alta, y las plantas carnívoras no tropicales, que resisten mejor el frío pero no las temperaturas extremas. Las tropicales, más propias para el interior, suelen requerir un cultivo en terrarios preparados para ellas donde podemos controlar las condiciones de temperatura y humedad.

Según el tipo de trampa que utilizan, se dividen en tres grupos: con trampas activas, semiactivas y pasivas. Hay plantas carnívoras con pelos donde se pegan sus presas, las plantas que pliegan sus hojas y atrapan al insecto al detectar su presencia, las que tienen trampas en forma de jarra o tubo, con un líquido en el fondo que atrae a los insectos de donde ya no pueden salir, y las plantas carnívoras con trampa de succión, que aspiran hacia el interior a los insectos cuando se posan sobre ellas.

Las Sarracenia tienen trampas en forma tubular y con una sustancia que atrae a los insectos. Don McCulley. Wikimedia Commons. CC BY-SA 4.0

En cuanto a la forma de las hojas, existen plantas carnívoras con hojas rosetadas, plantas carnívoras trepadoras, y también las hay colgantes.

Los cuidados de las plantas carnívoras

Por sus especiales características, las plantas carnívoras son únicas en el reino vegetal y diferentes del resto de las plantas. Si es la primera vez que vas a cuidar de una planta carnívora, es importante informarse muy bien de su cuidado y advertimos que requieren más atenciones y dedicación que otras plantas tanto de interior como de exterior.

Entre las recomendaciones, se encuentra la de no mojar las hojas al regar, y es preferible el riego mediante inmersión, introduciendo la maceta en un barreño o el fregadero un máximo de una hora.

En cuanto a las macetas y el sustrato, deben tener suficientes agujeros en la base para que el agua drene bien, y el sustrato debe ser pobre en nutrientes y con un pH ácido, como la turba rubia mezclada con arena o con perlita.

La luz, la temperatura y la humedad también son factores clave a la hora de cuidar bien de una planta carnívora. Las plantas carnívoras necesitan luz pero no sol directo. La temperatura y la humedad dependerán de si tenemos una especie tropical o no tropical, por lo que es muy importante seleccionar nuestra planta carnívora teniendo esto en cuenta. En general, no se les debe exponer a temperaturas por debajo de los cinco grados ni por encima de los treinta y cinco. Para aumentar la humedad de nuestra planta carnívora, podemos colocar la maceta sobre un plato con piedras mojadas.

Para el riego, los expertos en plantas carnívoras recomiendan agua destilada o de lluvia, ya que la del grifo y la mineralizada contiene sustancias que pueden dañarlas. Necesitan riego abundante, pero sin encharcar el sustrato, de manera que siempre permanezca húmedo.

Finalmente, las plantas carnívoras no necesitan una poda regular, salvo para eliminar las hojas y las trampas que estén dañadas. Hay que destacar que el proceso de floración consume mucha energía de las plantas carnívoras, por lo que se pueden cortar las flores para que no destinen recursos en el desarrollo de las flores.

Qué NO se debe hacer con las plantas carnívoras

Como ya hemos visto, son muy sensibles y debemos evitar ciertos errores comunes al cuidar de las plantas carnívoras. Una de las principales equivocaciones es alimentarlas en exceso. Aunque sea tentador, sobrealimentar a las plantas carnívoras puede provocar daños en su salud y causarles la muerte. Las plantas carnívoras se alimentan de insectos vivos que cazan por sí mismas; no es necesario darles comida artificial ni insectos muertos por lo que es importante permitirles cazar de forma natural. Por eso, hay algunas cosas que no se deben hacer con ellas si queremos que estén sanas:

No usar agua del grifo para regarlas

No usar abono o tierra común para el sustrato

No exponerlas al sol directo y a temperaturas extremas.

No mojar las hojas y las trampas durante el riego.

No sobrealimentarlas.

No tocar las trampas sin motivo.

No forzarlas a cazar poniendo sobre sus trampas insectos vivos o muertos.

No es necesario podar salvo para eliminar hojas y trampas secas o dañadas.



Con estos consejos, y proporcionar las condiciones y cuidados adecuados, podrás disfrutar de la belleza y el espectáculo de estas plantas únicas en tu hogar.