La historia de los seis 'cara a cara' celebrados en 47 años de democracia (con un candidato que ha protagonizado cuatro de todos ellos)

Pese a que España siguió siendo un país bipartidista, durante 15 años no hubo debates cara a cara entre los candidatos de PSOE y PP. Fueron cuatro legislaturas en las que, por unas cosas u otras, ambos partidos no se pusieron de acuerdo para debatir ante las cámaras. De modo que Aznar y González no se enfrentaron en 1996; ni Aznar y Joaquín Almunia en el 2000; ni tampoco Rajoy y Zapatero en 2004.