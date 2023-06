Feijóo confirma que habrá un cara a cara con Sánchez en campaña pero le reprocha que los "debates se negocian, no se obligan"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado este martes que acepta un debate cara a cara con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para la campaña electoral del 23-J, pero ha sido muy crítico con la propuesta del líder de los socialistas, formulada ayer, de celebrar seis encuentros entre ambos líderes.

"Los debates se negocian, no se obligan ni se establecen por parte de una parte interesada", ha dicho Feijóo en una entrevista en Onda Cero. "Sánchez no puede hacer muchos mítines porque no puede movilizar a los suyos ni puede pisar la calle, pero ese no es mi problema".

Feijóo ha explicado que se debatirá el contenido y la forma de este cara a cara una vez que se presenten las listas electorales y se conozca qué partidos concurrirán a los comicios de julio. "Yo no me voy a esconder de Sánchez, no tengo ningún problema con un cara a cara, pero vamos a ser respetuosos con los tiempos y las formas".

Más información en breve.