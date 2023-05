Uganda aprueba una ley que busca castigar con hasta diez años de cárcel a las personas en relaciones homosexuales o LGTBIQ

AFP via Getty Images

El Parlamento de Uganda ha aprobado una ley que busca castigar con hasta diez años de cárcel a las personas en relaciones del mismo sexo o que se identifiquen como parte del colectivo LGBTIQ.

Asimismo, la amplia mayoría de los 500 diputados que votaron a favor acordó introducir también la pena de muerte por "delitos de homosexualidad agravada", durante una inesperada revisión del documento horas después de su aprobación, informaron varios medios locales.

Según el proyecto de ley, la homosexualidad con agravantes se define cuando la víctima es menor de 14 años o mayor de 75, una persona con discapacidad o enfermedad mental, o cuando una persona contrae una enfermedad sin cura científica, o si el agresor es un padre, tutor o un criminal en serie.

Para que el proyecto sea introducido en el código penal del país aún debe ser ratificado por el presidente ugandés, Yoweri Museveni.

"La homosexualidad es una amenaza para la raza humana y lo que estamos discutiendo es la preservación de la raza humana. He ido a algunos hospitales y he visto a niños con el ano desgarrado. Los médicos me informaron que fueron violados por homosexuales", señaló durante el debate el ministro de estado de Obras Públicas y Transporte, Francis Ecweru.

Voces en contra de esta ley

Sin embargo, también hay gente contraria en contra al proyecto de ley, como la del diputado del gobernante Movimiento de Resistencia Nacional (NRM), Fox Odoi.

"(El proyecto de ley) contiene disposiciones que son inconstitucionales, revierte los logros registrados en la lucha contra la violencia de género y criminaliza a las personas en vez de a las conductas que contravienen las disposiciones legales", dijo.

El proyecto de ley también propone penas de cinco años de prisión a los que intenten "promocionar" la "homosexualidad".

EEUU, ONU y Amnistía Internacional, se oponen

La Casa Blanca exigió a Museveni que no ratifique el proyecto de ley aprobado por el Parlamento del país africano.

"La ley anti-homosexualidad aprobada por el Parlamento de Uganda socava los derechos fundamentales de todos los ugandeses y podría revertir los avances en la lucha contra el VIH/sida", advirtió en Twitter el secretario de Estado, Antony Blinken.

"Esta ley, si entra en vigor, tendrá graves repercusiones en toda la sociedad ugandesa y erosionará los logros conseguidos desde hace años", aseveró en un comunicado Volker Türk, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos.

La norma, "ambigua y redactada de manera vaga", según palabras de Amnistía Internacional, fue aprobada tras seis horas de debates y con los votos a favor del 73 % de los más de 500 diputados del Parlamento ugandés.

"En realidad, esta legislación profundamente represiva institucionalizará la discriminación, el odio y los prejuicios contra las personas LGBTI, incluyendo aquellas que sean percibidas como LGBTI, y bloqueará el trabajo legítimo de la sociedad civil, los profesionales de la salud pública y los líderes comunitarios", dijo este miércoles en un comunicado el director regional de Amnistía Internacional para África oriental y austral, Tigere Chagutah.

En la actualidad, la homosexualidad está penalizada en unos 70 países, casi la mitad de los cuales se encuentran en África.