Daniel Sirera afirma que Colau, Collboni y Trias “viven en la Barcelona de hace 8 años”

El candidato a la alcaldía de Barcelona, Daniel Sirera, ha afirmado esta mañana, en una rueda de prensa organizada por la Agència Catalana de Notícies, ACN, que “algunos aún viven en la Barcelona de hace 8 años o hace cuatro”. En este sentido, Sirera ha calificado.continuistas a la candidata de BComú, Ada Colau, y al alcaldable del PSC, Jaume Collboni, y ha sentenciado que el número uno de Junts por Barcelona, Xavier Trias, “representa una vuelta al pasado, representa una Barcelona que ya no existe y representa a un partido que quiere hacer una cosa que no conviene a los barceloneses y a los catalanes”, en alusión a la independencia. Daniel Sirera ha manifestado que hay que “apostar por el futuro”.

Durante la comparecencia, Sirera ha aludido frecuentemente a Xavier Trias, de quien ha dicho que “al principio de la campaña era independentista pero intentaba ocultarlo”, y que a medida que pasaba la campaña, no le ha convencido de “haber renunciado a hacer de Barcelona la capital de un estado independiente”. Por este motivo, el candidato por Barcelona del PP cree que es “muy difícil llegar a pactos con él”. Finalmente, Sirera ha asegurado que “Trias representa lo mismo que la CUP pero con corbata”.

Respecto a los pactos de gobierno tras los resultados de este próximo domingo, Daniel Sirera ha declarado que quien quiera el voto del PP para ser alcalde se lo “tendrá que currar”, para continuar explicando que “si el señor Trias o el señor Collboni quieren mi apoyo, deben saber que hay cosas con las que no se juega: la independencia es una y poner Barcelona en manos de Pedro Sánchez es otra”.

Voto útil

El alcaldable popular ha pedido el voto útil para su partido por ser “el único que garantiza que Colau no volverá a ser alcaldesa”. Seguidamente, ha asegurado que el PP también es el voto útil de “los que no son separatistas”. Sirera ha recordado que “hace 8 años, Ciudadanos aglutinó ese voto”, para acabar concluyendo que “ahora, mucha gente se da cuenta de que el voto útil contra Colau y para que Barcelona no caiga en manos de los separatistas es el PP”.

"Los turistas no son los responsables de todo lo que pasa en Barcelona. Quizás falta policía o agentes cívicos que hagan cumplir la ordenanza municipal”. Daniel Sirera, alcaldable del PP por Barcelona.

Daniel Sirera ha querido poner de manifiesto que, según estudios de su partido, parte de ese voto útil puede venir de los votantes socialista, ya que existe “trasvase de voto del PSC al PP en ciertos barrios de Barcelona”. Sirera afirma que es “gente que no está de acuerdo con que Collboni haya mantenido a Colau como alcaldesa durante ocho años y que el partido socialista esté entregado a Esquerra Republicana y a Bildu”.

Modelo económico

Durante la rueda de prensa, el candidato popular a la alcaldía de Barcelona ha tratado también temas como el turismo y sus efectos negativos sobre la vida cotidiana en la ciudad. Sirera ha señalado que “las personas que viven todo el año en Barcelona serían más pobres sin turismo”, zanjando la cuestión afirmando que “necesitamos a los turistas”. Sirera ha apostado por un turismo de calidad y ha asegurado que "los turistas no son los responsables de todo lo que pasa en Barcelona. Quizás falta policía o agentes cívicos que hagan cumplir la ordenanza municipal”.

La fiscalidad también ha sido objeto de las reflexiones de Sirera. El alcaldable popular ha sostenido que la “Generalitat y el Ajuntament han convertido Barcelona y Cataluña en un infierno fiscal”. Según Sirera, las empresas que se han marchado por este motivo “no volverán mientras haya este infierno fiscal”.

Sobre las medidas que se han tomado en este mandato y las propuestas que se están haciendo para evitar la especulación y la subida del precio de la vivienda en Barcelona, Sirera se ha mostrado contrario a “limitar la capacidad de las empresas para comprar inmuebles o realizar transacciones”. Según Sirera, estas medidas son “más propias de países como Venezuela o Cuba que de países como España”.