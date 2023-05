Sirera acusa Parera de no tener "credibilidad" cuando dice que no hará a Colau alcaldesa porque "ya lo hizo"

El candidato del PP al Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha asegurado que la alcaldable de Valents, Eva Parera, "no tiene credibilidad" cuando promete no hacer alcaldesa a Ada Colau. "Mi presidente del partido nunca me pedirá que haga alcaldesa a Colau ni que le apruebe los presupuestos; cuando Parera dice que no lo hará, y ya la hizo alcaldesa y le aprobó unos presupuestos, la credibilidad que tiene es pequeña", ha defendido, después de que la candidata de Valents dijera en una rueda de prensa a la ACN que Colau no sería alcaldesa con sus votos.

Además, también se ha referido al hecho de que la candidata ha prometido que no se personará en ningún proceso judicial contra la policía si es elegida alcaldesa. "Yo hace cuatro meses que lo digo", ha dicho el candidato del PP.

Por otro lado, Sirera también se ha referido a los incidentes después de la fiesta de un 'esplai', que acabó con cargas y lanzamiento de espray pimienta por parte de los agentes. "La Guardia Urbana tiene todo el apoyo del PP", ha garantizado.

El candidato del PP ha remarcado que "siempre" apoyará a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad. A pesar de que ha dicho que "si algo se ha hecho mal se tiene que investigar" sí que ha añadido que "la Guardia Urbana lo está pasando muy mal".

Además, ha asegurado que hay regidores de los comunes que "están criticando sin saber qué ha pasado". "Quienes antes lanzaban piedras ahora gobiernan", se ha quejado.

Plan para reducir la burocracia

Sirera ha presentado este martes un plan para reducir la burocracia en el Ayuntamiento de Barcelona. Según ha subrayado, hace falta que el consistorio "trabaje para los ciudadanos y no a la inversa". "El Ayuntamiento se tiene que dedicar a resolver problemas, no a poner trabas e impedimentos a los ciudadanos y a los negocios", ha dicho.

Entre las medidas que plantean hay la creación de una ventanilla única social para poder hacer todos los trámites desde una misma instancia. También se ha comprometido a revisar todos los criterios y procedimientos que hay ahora mismo, así como las normas municipales que regulan obras y actividad en la ciudad, para garantizar que se respeta los plazos fijados por la ley y para eliminar trabas. Además, ha prometido que no se superará los treinta días para la resolución de licencias de obras y actividades en la ciudad.